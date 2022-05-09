На Донбасі відбито 15 атак ворога, знищено 1 ЗРК, 9 танків, 3 артсистеми, 25 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - пресцентр УОС

На Донецькому та Луганському напрямках продовжуються запеклі бої. Наші воїни відбивають атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Угруповання об'єднаних сил.

У повыдомленны зазначаэться: "Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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