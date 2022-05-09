На Донбасі відбито 15 атак ворога, знищено 1 ЗРК, 9 танків, 3 артсистеми, 25 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - пресцентр УОС
На Донецькому та Луганському напрямках продовжуються запеклі бої. Наші воїни відбивають атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Угруповання об'єднаних сил.
У повыдомленны зазначаэться: "Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
- господа офицери. Вот вилез би на етот белий рояль и насрал. Так не поймут.
InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.
Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.
Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...
*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа