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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі відбито 15 атак ворога, знищено 1 ЗРК, 9 танків, 3 артсистеми, 25 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - пресцентр УОС

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На Донецькому та Луганському напрямках продовжуються запеклі бої. Наші воїни відбивають атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Угруповання об'єднаних сил. 

У повыдомленны зазначаэться: "Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі знищено 19 танків окупантів, збито гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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1920. https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж , кабаре, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 В залі сидять кілька емігрантів-білогвардійців.
- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
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09.05.2022 21:49 Відповісти
+8
"В связи с погодой"
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09.05.2022 21:56 Відповісти
+7
Коротко о попытках оккупантов форсировать Северский Донец.

InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.

Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.

Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...

*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа
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09.05.2022 23:41 Відповісти
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1920. https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж , кабаре, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 В залі сидять кілька емігрантів-білогвардійців.
- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
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09.05.2022 21:49 Відповісти
щось літаки зникли
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09.05.2022 21:52 Відповісти
"В связи с погодой"
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09.05.2022 21:56 Відповісти
Від пророчих слів про Україну з цієї пісні з скайриму в мене мороз по шкіріhttps://youtu.be/PIvmEmJDBm8
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09.05.2022 21:52 Відповісти
По классике трохи не так.
- господа офицери. Вот вилез би на етот белий рояль и насрал. Так не поймут.
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09.05.2022 21:56 Відповісти
а підарасів що, нема???
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09.05.2022 22:00 Відповісти
А яка різниця між зведенням по Донбасу і Сходом? Це окремі ділянки? Чи може Схід це ширше поняття і включає і Донбас? Хтось втаємничений може пояснити в чому фішка? Чому окремо звітують про Схід і Донбас?
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Я так розумію що Донбас - це зона ООС, а схід - північніше, Харьківська обл
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09.05.2022 23:02 Відповісти
Можливо тому що ООС до 24 лютого відбувалась виключно в межах Донецькой та Луганськой областей. А включіти сюди Харківську якось дивно, тому її рахують окремо.
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10.05.2022 00:03 Відповісти
Коротко о попытках оккупантов форсировать Северский Донец.

InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.

Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.

Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...

*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа
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09.05.2022 23:41 Відповісти
"Рукожопі", сер! Якщо поряд розірвався снаряд і осколок пробив понтон і він затонув - значить понтонери - мудаки і ледацюги Казали мені понтонери, що в період бойових дій понтон всередині заповнюється піноутворювачем, який стає подібним до твердого пінопласту (у мене поплавки з нього виточені - саме понтонери подарували) І коли куля чи осколок понтон пробиває, то йому похрєн! Бо він тоді просто великий шматок пінопласту в металевому корпусі А ці - або піноутворювач забули залить, або полінилися, або просто його пропили давно і заливать було нічого! Але це ще й означає, що до затяжної серйозної війни кацапи не готувалися, а тут "Хватай мешки - вакзал атходит!" і вони погнали понтонний парк в зону бойових дій без передбойової підготовки А саме це свідчить додатково про те, що "С "вашими" у нас всё дагаворено - сдавайтесь!"
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10.05.2022 06:23 Відповісти
 
 