"Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - Шольц

Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансово, а також надаватиме їй озброєння.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Берліні на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Україна належить до європейської родини.

Канцлер пообіцяв подальшу підтримку Україні, яка стала жертвою огидної загарбницької війни, розв’язаної Росією.

"ФРН продовжуватиме надавати дуже велику фінансову підтримку Україні… Ми продовжимо, як і багато інших, робити дуже великий внесок в озброєння України, щоб вона могла якомога довше захищатися", - додав він.

Шольц зазначив, що Європа та НАТО не дозволили себе роз’єднати, що вони діють разом, чого путін ніколи не очікував і що стало одним з його найбільших прорахунків у цій війні.

"Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - додав Шольц.

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