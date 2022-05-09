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Новини Війна
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"Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - Шольц

путін

Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансово, а також надаватиме їй озброєння.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Берліні на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Україна належить до європейської родини.

Канцлер пообіцяв подальшу підтримку Україні, яка стала жертвою огидної загарбницької війни, розв’язаної Росією.

"ФРН продовжуватиме надавати дуже велику фінансову підтримку Україні… Ми продовжимо, як і багато інших, робити дуже великий внесок в озброєння України, щоб вона могла якомога довше захищатися", - додав він.

Шольц зазначив, що Європа та НАТО не дозволили себе роз’єднати, що вони діють разом, чого путін ніколи не очікував і що стало одним з його найбільших прорахунків у цій війні.

"Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - додав Шольц.

Також читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

Автор: 

НАТО (6547) путін володимир (24125) росія (66080) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+21
Шольц тупой. Да похер ему на расширение НАТО. Это просто типа обоснование чего на Украину напасть нужно для быдла кацапского
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09.05.2022 21:54 Відповісти
+8
Следуя логика Шольца, то путлер теперь должен на Финляндию и Швецию наступать или как минимум крылатые ракеты туда запускать по военным объектам. Но этого не будет ибо похер ему на НАТО, он прекрасно знает, что альянс не предоставляет угрозы для рашки и нападать не будет, более ему не нужны Финляндия и Швеция для его СССР 2.0, в отличии от Украины
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09.05.2022 22:00 Відповісти
+8
Не Империю, а совок. В идеале даже вернуть Берлинскую Стену. Это ******* шизофреник хочет в свою молодость вернутся, когда хер стоял.
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09.05.2022 22:07 Відповісти
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Шольц тупой. Да похер ему на расширение НАТО. Это просто типа обоснование чего на Украину напасть нужно для быдла кацапского
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09.05.2022 21:54 Відповісти
100%
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09.05.2022 22:02 Відповісти
он не тупой, он уже заявил, что цель кацапии - востановить Российскую Империю.
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09.05.2022 22:04 Відповісти
Не Империю, а совок. В идеале даже вернуть Берлинскую Стену. Это ******* шизофреник хочет в свою молодость вернутся, когда хер стоял.
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09.05.2022 22:07 Відповісти
нет, империю, уже хотят создать Таврийскую губернию.
И весь зтот ****** про Новороссию.
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09.05.2022 22:14 Відповісти
Это точно. Ему нужны украинские чернозёмы. Чтобы потом на вас давить через продовольствие. А если не поставит пшеницу, ячмень в Африку и Азию то беженцы из Африки и Азии заполоняют Европу, и вы побежите заглядывать ему в ...,чтобы побачити мир. И снять санкции. Шах и мат господа.
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09.05.2022 22:05 Відповісти
Шваб начинает переобуваться. А что фрау Шмеркель скажет по этому поводу.
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09.05.2022 21:56 Відповісти
Він не шваб.
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09.05.2022 22:16 Відповісти
Шо она достаточно Украиной 7 лет занималась,теперь мудохайтесь сами.
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09.05.2022 23:55 Відповісти
і саме тому ви погодилися транспортувати нафту *****......
а точнішк, фашист рашисту в очко не клюне
чи навпаки......
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09.05.2022 21:58 Відповісти
Следуя логика Шольца, то путлер теперь должен на Финляндию и Швецию наступать или как минимум крылатые ракеты туда запускать по военным объектам. Но этого не будет ибо похер ему на НАТО, он прекрасно знает, что альянс не предоставляет угрозы для рашки и нападать не будет, более ему не нужны Финляндия и Швеция для его СССР 2.0, в отличии от Украины
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09.05.2022 22:00 Відповісти
що це за відро?
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09.05.2022 22:01 Відповісти
Новий танк. Задум така. Маленький, тож потрапити дуже важко.
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09.05.2022 22:05 Відповісти
Это для путлерюгенда. Десять лет исполнилось, вперёд в последний бой за дядю Вову
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09.05.2022 22:08 Відповісти
Педальный танк?
))
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10.05.2022 06:05 Відповісти
МС-1
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09.05.2022 22:07 Відповісти
Так МСтруальный-1, и аероплан то же МСтруальный-21.
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10.05.2022 13:08 Відповісти
Тут нужен такой маааааленький Джавелин.
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09.05.2022 22:20 Відповісти
такой в самый раз будет
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09.05.2022 22:50 Відповісти
Шольц має зрозуміти, що пуйло - це Гітлер, та в нього особисті образи на Україну.

Тому він чинить геноцид цивільного населення.
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Просто українці знають правду: Україна - справжня Русь, а РФ - Московія, і ніякого відношення до Русі не має.
Саме тому і влаштували голодомор, саме тому постійно утискали українців, саме тому зара війна.
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09.05.2022 22:07 Відповісти
Всі війни через ресурси, решта - то таке вже.
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09.05.2022 22:20 Відповісти
Ви праві, Христино, але ми бачимо лише те, що творили й творять з нами. Скільки ще народів, таких як ми, наразі невідомо...
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09.05.2022 23:21 Відповісти
ХЛУ пофиг НАТО, ему нужньі земли!!!
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09.05.2022 22:06 Відповісти
Та не треба йому землі. Худоба просто хоче жити.
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09.05.2022 22:07 Відповісти
Ну що сьогодні відбулося я не зрозумів. Не парад. Не перемога. Ну це ганьба. Як тепер їм жити?
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09.05.2022 22:06 Відповісти
Как же вьі ******* ньіть на Шольца, они нам помогают, и за зто огромное спасибо Шольцу и Германии в целом.
Просто он действовал осторожно, ведь нас обвиняют в нацизме, а у них такое прошлое! Убидившись, что нацистьі - зто кацапьі, они с тройной силой бдут помогать Украине, что бьі отмьіть свое прошлое.
Так что завалите ***** !
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09.05.2022 22:12 Відповісти
Кристина контролируй вылет метлы.
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09.05.2022 22:16 Відповісти
я думаю реально был пакт ШОЛЬЦ -ПУТИН -СИ ЦЗИНЬ ПИНЬ с добавкой австрии и венгрии(по типу молотова риббентропа)-где обсуждался раздел украины ,захват молдовы,раздел скорее всего боснии и герцоговины и румынии,аннексия тайваня-по сути восстановление Империй ,сброс влияния США и британии.
Да и реваншистские настроения скорее всего в Германии так никогда и не утихали
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09.05.2022 22:38 Відповісти
Дурачок прогавив свій шанс в 2014.
Не треба було вже лізти. Недооцінив українців...
На зелю орієнтувався
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09.05.2022 22:21 Відповісти
Желая захватить Украину полностью, ********** вплотную подошёл бы к НАТО, впрочем НАТО и так давно вокруг **********. Это ответ для упоротых зомбаков рабсеян, которые думают что ********** решил их защитить от НАТО, поэтому напал на Украину.
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09.05.2022 23:21 Відповісти
Ми продовжимо, як і багато інших, робити дуже великий внесок в озброєння України, щоб вона могла якомога довше захищатися", - додав він.
А пан Боріс та пан Джозеф дають зброю для того щоб Україна перемогла. Ось така невеличка різниця гера Олафа від сміливих лідерів...
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10.05.2022 00:16 Відповісти
Та хай дає. Хтось дає наступальну зброю, хтось для захисту. Інші дають різні автомобілі, ПММ, медобладнання, медикаменти. Хтось - харчі, хтось - гроші. Програмери і хакери вносять свою лепту. Скооперувалися і постачають за планом. За все це ми вдячні.
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10.05.2022 00:53 Відповісти
 
 