Говорили про подальшу оборонну підтримку, - Зеленський провів переговори з шведською прем'єркою Андерсон

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Швеції Магдаленой Андерсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Швеції.Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У день Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!"

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