Говорили про подальшу оборонну підтримку, - Зеленський провів переговори з шведською прем'єркою Андерсон
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Швеції Магдаленой Андерсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Провів перемовини з прем'єр-міністром Швеції.Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У день Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!"
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а зэ-ля пусть и даль ихнее 9 мая не отдает
Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.
Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?
У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892