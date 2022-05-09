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Говорили про подальшу оборонну підтримку, - Зеленський провів переговори з шведською прем'єркою Андерсон

андерсон

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Швеції Магдаленой Андерсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського. 

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Швеції.Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У день Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція виділить додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні, - прем'єрка

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Швеція (969)


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Мабуть, Єрмак у відпустку пішов.,
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09.05.2022 22:06 Відповісти
102 года назад состоялся Парад победы поляков и украинцев на Крещатике 9 мая 1920 года в Киеве на Крещатике состоялся общий парад польских воинов и войск УНР, отметивших освобождение столицы Украины от большевиков.
а зэ-ля пусть и даль ихнее 9 мая не отдает
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09.05.2022 22:11 Відповісти
Ми можемо воювати з росіянами. Тяжко, але відіб'ємося. Ми можемо витримати зраду у вищому керівництві. Тяжко, з втратами, але встоїмо. Але тільки по одинці, бо якщо ці два чинники об'єднаються...

Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.

Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?

У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892
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09.05.2022 22:16 Відповісти
 
 