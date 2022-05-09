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Черговий порушник кордону потонув у Тисі, намагаючись потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

держприкордонслужба

У Закарпатській області при спробі перетнути кордон з Румунією втопився черговий порушник.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті прикордонники відділення "Великий Бичків" виявили трьох порушників, які намагалися незаконно потрапити у Румунію. Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили подолати Тису, яка зараз доволі повноводна. Українські прикордонники поінформували про втікачів своїх румунських колег та рятувальні служби.

Як з’ясувалося, зі стрімкою течією Тиси впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів. Доля ще одного порушника кордону наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

Черговий порушник кордону потонув у Тисі, намагаючись потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники викрили 16-річного хлопця, який наживався на охочих виїхати за кордон чоловіках. ФОТО

Зауважимо, що вже у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4821) мобілізація (3119) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+14
Якби, він не втопився сам, його б все одно втопили б, солдати НАТО...
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09.05.2022 22:12 Відповісти
+10
Для особливо обдарованих додам - наша влада не мотивована вести нас в ЄС
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09.05.2022 22:14 Відповісти
+8
Молодцом! Толку от померлого все равно никакого).
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09.05.2022 22:08 Відповісти
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Молодцом! Толку от померлого все равно никакого).
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09.05.2022 22:08 Відповісти
Сам бачив?
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09.05.2022 22:14 Відповісти
Шкода що ти кацап не потрапив до них !
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09.05.2022 22:28 Відповісти
Якби, він не втопився сам, його б все одно втопили б, солдати НАТО...
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09.05.2022 22:12 Відповісти
Сезон потопельників купання на Тисі відкритий)
Зелений туризм віг такий, не плутати з зеленими підерасами!
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09.05.2022 22:13 Відповісти
Доки ми не станемо частиною ЄС, контрабанда буде збагачувати усіх зацікавлених. Ще треба щось пояснювати?
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09.05.2022 22:13 Відповісти
Для особливо обдарованих додам - наша влада не мотивована вести нас в ЄС
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09.05.2022 22:14 Відповісти
Павлюк є "король контрабанди", по сумісництву є депутатом "слугою" і спонсором Зеленського.
Ви хочете лишити доходів президента?
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09.05.2022 22:17 Відповісти
Боже збав. Я хочу лишити його всього
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09.05.2022 23:19 Відповісти
не досталось румынам немного контрабандных носителей руского мира.
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09.05.2022 22:18 Відповісти
кто не плавал в горных речках, то той даун...те сраных 50 м с течением...это не мультики и не кино...
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09.05.2022 22:17 Відповісти
На війну рідну землю захищати - страшно, а в холодній бурхливій річці втопитися - ні... Кожному своє.
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10.05.2022 00:58 Відповісти
Те двое наверняка реставрировали побег Остапа Бендера из "золотого телёнка".
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09.05.2022 22:26 Відповісти
Фу, які кончені!
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09.05.2022 22:28 Відповісти
Ну-у , то таке . Буває . Як кажуть : Не знаєш броду , не лізь у воду .
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09.05.2022 22:41 Відповісти
Дід Дарвин ніби вже не потребує доказів своєї теорії, проте вони завжди знаходяться
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09.05.2022 22:43 Відповісти
і кому з цього користь? він однаково би не пішов воювати! треба зробити війсково забов,язаними з 15 років до 70! А зброю населенню так й не видали, та не дозволили огнестрел нарізний! Бо людей бояться більш путі....
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09.05.2022 23:00 Відповісти
в теробороне выдавали, че не пошел
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09.05.2022 23:02 Відповісти
корысть есть Дарвину-естественный отбор по отсеиванию "патриотов" и просто дебилов
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09.05.2022 23:06 Відповісти
Не*уй шастать.
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09.05.2022 23:46 Відповісти
Чим Україна відрізняється від мордору? Практично нічим, досить подивитись тільки на закон про мобілізацію, за законом воювати зобов"язані лише чорні люди, а білі - як то сбушники, поліціянти, держохоронці, депутати, бізнесмени - цього робити не зобов"язані, бо в них, бачте, така робота, але у війну у нас у всіх одна робота: ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, але зелепупські депутати поділили людей, і більша частина чоловіків стала рабами у власній країні, у якої просто вкрали право вибору і залишили без роботи, без засобів до існування і з придуманою ганьбою...
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10.05.2022 07:23 Відповісти
 
 