Черговий порушник кордону потонув у Тисі, намагаючись потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Закарпатській області при спробі перетнути кордон з Румунією втопився черговий порушник.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті прикордонники відділення "Великий Бичків" виявили трьох порушників, які намагалися незаконно потрапити у Румунію. Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили подолати Тису, яка зараз доволі повноводна. Українські прикордонники поінформували про втікачів своїх румунських колег та рятувальні служби.

Як з’ясувалося, зі стрімкою течією Тиси впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів. Доля ще одного порушника кордону наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що вже у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.