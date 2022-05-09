Росіяни знищили або пошкодили в Україні близько сотні релігійних споруд, - Ткаченко

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого до початку травня росіяни вже знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні. Немає ні дня, щоб ми не фіксували злочини рф проти нашої культурної спадщини", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що у День пам'яті та примирення російські війська ракетним прицільним ударом знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині.

За його словами, скит зруйнований ущент: майже повністю розвалені стіни та перекриття будівлі лаври, постраждали фасади інших сучасних споруд скиту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Ткаченко зауважив, що з найдавніших часів у скиті велося релігійно-моральне виховання та просвітницька діяльність.

"Цікаво, що це була сучасна споруда, зведена за взірцем одного з храмів в росії на кошти прихильників УПЦ МП. В ЗСУ повідомили, що російські війська свідомо розбомбили власну церкву, тому що не вперше атакували цей релігійний об'єкт. Тож на що ми можемо сподіватись, якщо вони нищать навіть те, що самі створили. Нищать залишки своїх зв'язків з чимось просвітницьким та світлим", - додав міністр.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Одеси окупантами пошкоджено церкву УПЦ МП, - Данілов