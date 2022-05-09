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Росіяни знищили або пошкодили в Україні близько сотні релігійних споруд, - Ткаченко

ткаченко

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого до початку травня росіяни вже знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні. Немає ні дня, щоб ми не фіксували злочини рф проти нашої культурної спадщини", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що у День пам'яті та примирення російські війська ракетним прицільним ударом знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині.

За його словами, скит зруйнований ущент: майже повністю розвалені стіни та перекриття будівлі лаври, постраждали фасади інших сучасних споруд скиту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вщент зруйнували скит Святогірської Лаври. ВIДЕО

Ткаченко зауважив, що з найдавніших часів у скиті велося релігійно-моральне виховання та просвітницька діяльність.

"Цікаво, що це була сучасна споруда, зведена за взірцем одного з храмів в росії на кошти прихильників УПЦ МП. В ЗСУ повідомили, що російські війська свідомо розбомбили власну церкву, тому що не вперше атакували цей релігійний об'єкт. Тож на що ми можемо сподіватись, якщо вони нищать навіть те, що самі створили. Нищать залишки своїх зв'язків з чимось просвітницьким та світлим", - додав міністр.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Одеси окупантами пошкоджено церкву УПЦ МП, - Данілов

Автор: 

Лавра (294) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1213) церква (701)


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Дмитро Яворницький стверджував, що в українській мові слово «касап - кацап» у значенні мешканця московії закріпилося вже на початку XVIII століття. Кацапа ототожнювали зі злодієм, розбійником, катом.

Яскраві приклади такого ставлення - https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168 у віршах Степана Руданського . Ось один із них:

Завів кацап християнина,

Зарізати хоче.

Зав'язав йому назад руки,

Ніж широкий точить.

А кацапчук семиліток: Мало не брикає:

Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:

«Да полна уж тачать батька!..

Будєт с нєго, будєт!..

Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
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09.05.2022 22:46 Відповісти
Наша релігія - Україна
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09.05.2022 22:47 Відповісти
Нічого страшного, прадавній Бог уже вийшов на полювання! За кожного українця, пекло вам буде - залюбки!
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09.05.2022 22:52 Відповісти
Проїбав скіфське золото, ватнік сраний?
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09.05.2022 22:58 Відповісти
На рахунок просвітницького та світлого - я дуже сумніваюсь . Гундяєвська церква нічого доброго навчити не може в принципі . Це терористи , педофіли і диверсанти . Вони по вуха в крові людей .
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09.05.2022 23:01 Відповісти
И совсем не фашисты.
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09.05.2022 23:19 Відповісти
И шо? У нас религия отделена от государства.... Ты что на попов работаешь? Может предложишь за счёт налогов их восстановить? Пусть продадут джипы... Сядут на велики.... Ну там и домишки с золотишком....
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10.05.2022 07:18 Відповісти
 
 