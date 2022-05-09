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Переговори між Україною і РФ - єдине, що може відновити мир, - Макрон

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на необхідності якнайшвидшого припинення вогню та проведення переговорів між Україною і Росією для досягнення миру.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами президента Франції, метою залишається припинення вогню якомога швидше, адже це єдине, що може завершити переговори, які були розпочаті делегаціями України і РФ, для того, щоб далі отримати мир і виведення російських військ з України.

"Ми залишаємося сконцентрованими на наших цілях зробити все, щоб досягти режиму припинення вогню. Допомогти Україні вести переговори на умовах, які Україна визначить для себе, оскільки наша позиція — бути на стороні суверенітету і територіальної цілісності України. Не більше, ні менше. Ці переговори - це єдине, що може відновити мир", - сказав Макрон.

За його словами, з огляду на це Європа відіграватиме свою роль у гарантуванні безпеки, це буде обговорюватися разом з Україною та багатьма іншими союзниками. Також європейці допомагатимуть у питанні відбудови України, до чого вони вже залучаються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон пропонує створити новий формат європейської співпраці за участю України і Великої Британії

Автор: 

Макрон Емманюель (1515) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+82
Знову цей любітєль бабушек хоче побачити мир в дупі *****
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09.05.2022 23:35 Відповісти
+78
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09.05.2022 23:39 Відповісти
+72
Зразу *****
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09.05.2022 23:36 Відповісти
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сначала кацапоскот должен покинуть все оккупированные территории.
потом с ними можно вести переговоры о репарациях и возможном снятии некоторых санкций.
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10.05.2022 00:20 Відповісти
Еммануель (с)
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10.05.2022 00:23 Відповісти
Підстилка іди на...уй
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10.05.2022 00:23 Відповісти
Якщо Україна підпише капітуляцію - то не отримає репарацій, якщо не підпише - то війна продовжиться з усіма наслідками. Ну, без участі Росії тут все одно не обійдеться. Питання тільки в тому, відкусить Росія у України більший шматок чи менший. Флоту нема, торпед, як видно, нема. Гаубиць і тих тільки 100. Хіба Путін визнає свою провину і здасться. Може йому напекти пиріжків, і відіслати в Кремль? Чи дань яку платити, як князі Русі монголам. VZ не велике цабе - хай сідає на свою дричку й їде виконувати свої обов'язки по зовнішній політиці до Путіна взнати, чи не його він виручати припер свою орду в Україну.
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10.05.2022 00:29 Відповісти
Гаубиц не 100, а на порядок больше.
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10.05.2022 00:52 Відповісти
Набрид вже, вимкніть його мікрофон ))
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10.05.2022 00:30 Відповісти
Чого так всі накинулися на макрона? Лише зрада на думці. Може, ху.ло готовий не лише Крим та Донбас повернути, а й віддає Кубань, Білгород, Воронеж і ще якусь кемську волость. А нафта і газ для України на 100 років безкоштовно. Сказав же макрон "на умовах України" переговори.
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10.05.2022 00:33 Відповісти
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10.05.2022 00:36 Відповісти
Умови України ми вже бачили в Стамбулі.Не можна допускати наших капітулянтів до переговорів з мордором.
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10.05.2022 09:44 Відповісти
Макрон йде за мордрським кораблем,нах@й то там
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10.05.2022 00:35 Відповісти
это он после ленд лиз решил проквакать?? вообще дебил???
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10.05.2022 00:35 Відповісти
От жабоїд паганий! Перевибрали, то можна тепер квакати сміло? Рейтинг не тисне? Не на твою ж Францію напали га? Мєрзость!
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10.05.2022 00:42 Відповісти
Дебіільне чмо
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10.05.2022 00:52 Відповісти
Капитуляция и сдача всех карателей рашистов на территории Украины, восстановление территориальной целостности, дальше суд и ответ за преступления. Как думаешь Макрон, пойдет ********** на такие справедливые переговоры или просто сейчас надо дожать фашистов силой.
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10.05.2022 00:56 Відповісти
+ репарации
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10.05.2022 07:56 Відповісти
Після того, як макарон віддасть Париж путлеру, Україна буде готова до переговорів з москвою!
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10.05.2022 01:10 Відповісти
Слухати жабоїда-слухати свинособаку
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10.05.2022 01:19 Відповісти
Макрон переобрався і взявся за старе. Вже б учився у старшого товариша, нашого Друга Джо.
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10.05.2022 01:25 Відповісти
Яке ж воно дебільне.....Горбатого могила виправить...
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10.05.2022 01:31 Відповісти
Як французькою буде "язик" і "дупа"?
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10.05.2022 01:32 Відповісти
la langue і le cul
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10.05.2022 01:57 Відповісти
Макарон коли ти вже перестанеш шкодити Україні ?
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10.05.2022 01:49 Відповісти
Макрон, по ходу, "відробляє" ху"лові гроші - рятує росію. Най йде за корабльом.
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10.05.2022 02:50 Відповісти
Ой дурак...
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10.05.2022 03:09 Відповісти
Думалось, що то тільки в нас долбойоби-кловани прези, а виявляється ще є...
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10.05.2022 04:55 Відповісти
говноступ-жабоед-любитель престарелых баб что-то рассуждает... вот было бы хорошо если бы арабы и африканцы таки зажали макрона до степени гражданской войны во франции... вот интересно было бы посмотреть на его рассуждения...
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10.05.2022 05:50 Відповісти
Піздабол знову за своє .Гарант їб@чий .
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10.05.2022 06:02 Відповісти
В древности говорили, тот кто говорит о мире не готов обороняться (воевать).
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10.05.2022 06:19 Відповісти
Проблема в том, что это не просто слова, это их (Европы) видение решения проблемы завершения войны (именно завершения, а не победы Украины в войне). И именно в этом направлении они и будут давить на нашу "власть". А в речах "великого" уже проскакивает готовность согласиться на такой вариант. То есть, Ермак свое дело делает.
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10.05.2022 06:29 Відповісти
Перемирие без полного отвода войск - это худшее, что можно сделать.

1.) Кацапы начнут проводить разведку самолетами, не пересекая линию фронта, составят все карты.
2.) Подвезут припасы, начнут строить укрепления, распределят по самым выгодным позициям за бесплатно, не заплатив за это получением вкусняшек от нашей арты.
3.) Самое главное - заменять упавших духом орков на свежих, проведут идеологическую промывку, все отдохнут, а сейчас они в полном дерьме в прямом смысле этого слова.
4.) Закупят новые электронные компоненты в Китае, санкции бред, ведь все эти европейские фирмы продаются в Китае, а значит подставной китаец их купит, через 3 посредника передаст кацапам и все. Выпустят кучу новых ракет, обновят технику, отремонтируют ее.
5.) Отвлекут повестку другими вопросами, перехватят ее, чтобы в Европе вдруг начался какой-то кризис и затем начнут войну.

И еще под 20 пунктов можно написать и это ради чего? Франция и Германия отправят сюда по 100000 своих солдат с техникой? Нет конечно. Гарантии дадут, что если кацапы снова нападут, то они через 4-5 минут объявят им войну и начнут атаковать территорию России? Еще смешнее, конечно этого не будет. Перемирие - это перегруппировка врага. Сирия это показала. Сколько раз там завершали спецоперацию? Множество раз, а за это время просто проводили полную ротацию, затем устраивали очередную провокацию лживую и снова нападали. Никакого перемирия, война на истощение уже идет и она будет идти до полного вывода войск из ДНР и ЛНР в первую очередь, а с Крымом можно и перемирие временное, посмотрим, как кацапы взвоют от санкций. Но ДНР и ЛНР недопустимо отдавать, нужно отбить врага как можно дальше и расследовать преступления против человечества по горячим следам.
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10.05.2022 06:53 Відповісти
Ту так, йому потрібні переговори, бо куди всякі там thales і решту хрєнь сплавляти буде під час санкцій
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10.05.2022 07:28 Відповісти
Сразу видно - миротворец. Макарон своими смелыми заявлениями уже заслужил на Нобелевскую премию мира.
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10.05.2022 08:01 Відповісти
Борис Джонсон,дорогенький рідненький,ти наш товариш і побратим.У тебе як премєр Міністра Великої Британіїт є доступ,до цього макаронника який на може вилізти із дупла *****-гітлера,за проси його на прогулянку Букенгемський Палац,і пристріли цю жабу.За одно і (бо не втік),бо все мріє заглянути в очі *****.
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10.05.2022 08:10 Відповісти
Нє, ну ладно орбан продажний. Ну ти ж, Макрон, вже й вибори виграв, і бариші в кацапів не береш мабуть. Чи не пора вже платівку міняти?
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10.05.2022 08:35 Відповісти
Як Макрону пояснити, що від Франції чекають зброї і санкцій, а не їхні рекомендації.
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10.05.2022 08:38 Відповісти
****** ты Макрон, поедь в Мариуполь поговори
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10.05.2022 08:42 Відповісти
Тупориле бидло навіть не читає те, що говорить Макрон (на умовах, які Україна визначить для себе), а просто одразу починає верещати.
Щось у мене все більше сумнівів, що будуть якісь позитивні зміни у свідомості громадян...
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10.05.2022 10:04 Відповісти
Нисагласин закидать шапками и пабиждать всю армию оркав у маскве - падалякобот и агент фсб! И никак не меньше. Пишешь о том что все же стоит объективно оценивать наши силы, думать не только лозунгами и брать в расчет ЖИЗНИ наших воинов - а в ответ обвинения в кацапизме... А потом удивляются результатам выборов и прочим непотребствам.
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10.05.2022 10:22 Відповісти
А мову треба все ж таки вчити...
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10.05.2022 14:03 Відповісти
Не знаю, что там у французов с мозгами происходит, что они выбирают между таким лайном, как Макрон и рупором Кремля Ле Пен.
Неужели вся Франция ё8нулась, думаю я, глядя на этих "лидеров"!?
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10.05.2022 10:30 Відповісти
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10.05.2022 11:53 Відповісти
цей "гурман" уже починає напрягати всіх своїми заявами, бабуін.
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10.05.2022 14:56 Відповісти
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