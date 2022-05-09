Переговори між Україною і РФ - єдине, що може відновити мир, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на необхідності якнайшвидшого припинення вогню та проведення переговорів між Україною і Росією для досягнення миру.
Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами президента Франції, метою залишається припинення вогню якомога швидше, адже це єдине, що може завершити переговори, які були розпочаті делегаціями України і РФ, для того, щоб далі отримати мир і виведення російських військ з України.
"Ми залишаємося сконцентрованими на наших цілях зробити все, щоб досягти режиму припинення вогню. Допомогти Україні вести переговори на умовах, які Україна визначить для себе, оскільки наша позиція — бути на стороні суверенітету і територіальної цілісності України. Не більше, ні менше. Ці переговори - це єдине, що може відновити мир", - сказав Макрон.
За його словами, з огляду на це Європа відіграватиме свою роль у гарантуванні безпеки, це буде обговорюватися разом з Україною та багатьма іншими союзниками. Також європейці допомагатимуть у питанні відбудови України, до чого вони вже залучаються.
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потом с ними можно вести переговоры о репарациях и возможном снятии некоторых санкций.
1.) Кацапы начнут проводить разведку самолетами, не пересекая линию фронта, составят все карты.
2.) Подвезут припасы, начнут строить укрепления, распределят по самым выгодным позициям за бесплатно, не заплатив за это получением вкусняшек от нашей арты.
3.) Самое главное - заменять упавших духом орков на свежих, проведут идеологическую промывку, все отдохнут, а сейчас они в полном дерьме в прямом смысле этого слова.
4.) Закупят новые электронные компоненты в Китае, санкции бред, ведь все эти европейские фирмы продаются в Китае, а значит подставной китаец их купит, через 3 посредника передаст кацапам и все. Выпустят кучу новых ракет, обновят технику, отремонтируют ее.
5.) Отвлекут повестку другими вопросами, перехватят ее, чтобы в Европе вдруг начался какой-то кризис и затем начнут войну.
И еще под 20 пунктов можно написать и это ради чего? Франция и Германия отправят сюда по 100000 своих солдат с техникой? Нет конечно. Гарантии дадут, что если кацапы снова нападут, то они через 4-5 минут объявят им войну и начнут атаковать территорию России? Еще смешнее, конечно этого не будет. Перемирие - это перегруппировка врага. Сирия это показала. Сколько раз там завершали спецоперацию? Множество раз, а за это время просто проводили полную ротацию, затем устраивали очередную провокацию лживую и снова нападали. Никакого перемирия, война на истощение уже идет и она будет идти до полного вывода войск из ДНР и ЛНР в первую очередь, а с Крымом можно и перемирие временное, посмотрим, как кацапы взвоют от санкций. Но ДНР и ЛНР недопустимо отдавать, нужно отбить врага как можно дальше и расследовать преступления против человечества по горячим следам.
Щось у мене все більше сумнівів, що будуть якісь позитивні зміни у свідомості громадян...
Неужели вся Франция ё8нулась, думаю я, глядя на этих "лидеров"!?