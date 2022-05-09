Переговори між Україною і РФ - єдине, що може відновити мир, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на необхідності якнайшвидшого припинення вогню та проведення переговорів між Україною і Росією для досягнення миру.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами президента Франції, метою залишається припинення вогню якомога швидше, адже це єдине, що може завершити переговори, які були розпочаті делегаціями України і РФ, для того, щоб далі отримати мир і виведення російських військ з України.

"Ми залишаємося сконцентрованими на наших цілях зробити все, щоб досягти режиму припинення вогню. Допомогти Україні вести переговори на умовах, які Україна визначить для себе, оскільки наша позиція — бути на стороні суверенітету і територіальної цілісності України. Не більше, ні менше. Ці переговори - це єдине, що може відновити мир", - сказав Макрон.

За його словами, з огляду на це Європа відіграватиме свою роль у гарантуванні безпеки, це буде обговорюватися разом з Україною та багатьма іншими союзниками. Також європейці допомагатимуть у питанні відбудови України, до чого вони вже залучаються.

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