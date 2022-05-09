Вперше за десятки років в Одесі немає руху торговельного флоту, - Зеленський

В Одесі через агресію РФ наразі немає звичайної портової роботи.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (Європейської Ради. - Ред.) Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки-десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту. Немає звичайної портової роботи. Напевно такого в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни.

Звичайне життя, пов'язане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десякти країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною", - сказав глава держави.

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