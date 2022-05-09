Вперше за десятки років в Одесі немає руху торговельного флоту, - Зеленський
В Одесі через агресію РФ наразі немає звичайної портової роботи.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент (Європейської Ради. - Ред.) Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки-десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту. Немає звичайної портової роботи. Напевно такого в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни.
Звичайне життя, пов'язане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десякти країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною", - сказав глава держави.
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вперше за два с половиною місяці в Одессу влітає все шо тільки може по десять раз на добу...
Де ППО і ПРО , Вова ???
ПВО не гарантия от ракет, что-то собьёт, что-то нет. А ПРО у нас и нет.
Такі коментарі - це явна робота проти України.
ПВО там де і треба і робить свою роботу у повному обсязі. А ПРО в Україні ніколи і не було. А те, що хлопці за пультом роблять неможливе - збивають ракети із комплексів, які для цієї роботи не призначені - то щастя і величезна дяка.
А это преступление из разряда тяжких.
как там наш рыжий таракан из Днепропетровска, не икается ему
Цікаво чи він це також розповів Президенту Європейської Ради Шарль Мішелю?