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Вперше за десятки років в Одесі немає руху торговельного флоту, - Зеленський

одеса

В Одесі через агресію РФ наразі немає звичайної портової роботи.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (Європейської Ради. - Ред.) Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки-десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту. Немає звичайної портової роботи. Напевно такого в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни.

Звичайне життя, пов'язане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десякти країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною", - сказав глава держави.

Також читайте: Після обстрілу окупантами в Одесі горить торговий центр. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Одеса (5499)


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Топ коментарі
+10
кому шо а цьому гроші...
вперше за два с половиною місяці в Одессу влітає все шо тільки може по десять раз на добу...
Де ППО і ПРО , Вова ???
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09.05.2022 23:48 Відповісти
+8
к сожалению у нас теперь многое впервые за многие годы: впервые за многие годы страной рулит промоскальская шобла под видом шапито, впервые за 8 лет у нас были разминированы мосты и дороги на Чонгаре по приказу какого-то ублюдка из ОПы, благодаря чему москали прошлись по нашему югу в турборежиме, оккупировав наши города, включая Херсон, Бердянск и Мариуполь и убив при этом десятки тысяч украинцев... Впервые за многие годы тот факт, что президент не свалил из страны подается, как подвиг, достойный ордена "Найвеличніший Боневтік"... впервые за многие годы от НАТО нас отговаривают уже не москали, а "Найвеличніший Боневтік" со своей шоблой из ОПы... Зато мы теперь понимаем что означала та фраза, брошенная со сцены стадиона гнусавым мерзавцем всем нам и нашей стране: "я ваш вирок..."
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10.05.2022 00:02 Відповісти
+7
поди посмотри в глаза путлеру, шут гороховый. Может увидишь в тех глазах "желание мира", чмо.
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10.05.2022 00:03 Відповісти
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кому шо а цьому гроші...
вперше за два с половиною місяці в Одессу влітає все шо тільки може по десять раз на добу...
Де ППО і ПРО , Вова ???
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09.05.2022 23:48 Відповісти
Это бОльшая проблема, чем просто деньги. Это процентов 90% нашего экспорта. И с углем для наших электростанций та же история. Даже если фермеры соберут урожай, они его не смогут продать. Короче, заблокированное море для нас почти рано мертвой экономике. Понятно, что годик-два продержаться можно. Но будет тяжело.
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10.05.2022 00:06 Відповісти
А, що він мав відповісти Шарлю? Шарль побачив, що ніхрена не має в Одесі. От він і зказав- порт пустий: два варіанти, або всі голодні, або давайте нам ******* озброєння
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10.05.2022 00:07 Відповісти
Это не только цьому, а вообще всему городу и всей Украине. Нас отрезали от моря и это сильно бьёт по экономике.

ПВО не гарантия от ракет, что-то собьёт, что-то нет. А ПРО у нас и нет.
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10.05.2022 00:10 Відповісти
А тобі навіщо це знати? Для коригування?Чи ти просто диванний експерД, який краще за всіх все знає і все вміє? Чи просто прихожанин секти свідків "жити по новому" і задача побільше гівна вилити?
Такі коментарі - це явна робота проти України.
ПВО там де і треба і робить свою роботу у повному обсязі. А ПРО в Україні ніколи і не було. А те, що хлопці за пультом роблять неможливе - збивають ракети із комплексів, які для цієї роботи не призначені - то щастя і величезна дяка.
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10.05.2022 00:15 Відповісти
Не, то рузске яз. Вони історично так хреново формулюють слова до купи.
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10.05.2022 06:50 Відповісти
В асфальте.
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10.05.2022 00:37 Відповісти
это он хвастается, или отчитывается перед парашой
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09.05.2022 23:49 Відповісти
Смерть кацапам та зрадникам при владі!
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09.05.2022 23:54 Відповісти
к сожалению у нас теперь многое впервые за многие годы: впервые за многие годы страной рулит промоскальская шобла под видом шапито, впервые за 8 лет у нас были разминированы мосты и дороги на Чонгаре по приказу какого-то ублюдка из ОПы, благодаря чему москали прошлись по нашему югу в турборежиме, оккупировав наши города, включая Херсон, Бердянск и Мариуполь и убив при этом десятки тысяч украинцев... Впервые за многие годы тот факт, что президент не свалил из страны подается, как подвиг, достойный ордена "Найвеличніший Боневтік"... впервые за многие годы от НАТО нас отговаривают уже не москали, а "Найвеличніший Боневтік" со своей шоблой из ОПы... Зато мы теперь понимаем что означала та фраза, брошенная со сцены стадиона гнусавым мерзавцем всем нам и нашей стране: "я ваш вирок..."
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10.05.2022 00:02 Відповісти
Діфсіт продовольства буде і у нас. Херсонщина годувала всю Україну овочами, а ти її здав. Південь, де вирощували зерно, теж здав. Шо пропонуєш, найвеличніший? Думай те.
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10.05.2022 00:03 Відповісти
С зерновыми проблем не будет - у нас процентов 70-80 шло на экспорт, а без моря много не вывезешь. А вот с теплолюбивыми культурами, типа арбузов, томатов, перца, проблемы действительно будут.
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10.05.2022 00:12 Відповісти
Все буде гаразд, друже. Південь не підведе, бо така ж самісінька Україна.
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10.05.2022 00:18 Відповісти
Не буде дефіциту, дякувати Богові, бо рапс пустили по пи*ді й засіяли тим, що треба. Але "Чумака" не вистачає, дуже його люблю... Повернеться. Переможемо.
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10.05.2022 00:14 Відповісти
поди посмотри в глаза путлеру, шут гороховый. Может увидишь в тех глазах "желание мира", чмо.
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10.05.2022 00:03 Відповісти
Зато у нас есть дороги. Правда они теперь тоже не наши
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10.05.2022 00:28 Відповісти
Начиная с Черноморского флота, стоимостью не один млрд долларов
А это преступление из разряда тяжких.
как там наш рыжий таракан из Днепропетровска, не икается ему
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10.05.2022 00:31 Відповісти
Зате яке грандіозне "велике будівництво" було і плани на травневі всеукраїнські шашлики.
Цікаво чи він це також розповів Президенту Європейської Ради Шарль Мішелю?
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10.05.2022 03:10 Відповісти
Артист-клоун в ударі...73% глядачі аплодують, правда основна маса із-за кордону...люся-"********"...етапи рульожки "слугів народу". Так може вже найвищий час сказати-ВОРОГІВ НАРОДУ. І поступити з ними, як з ворогами? Пора...
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10.05.2022 05:10 Відповісти
Все буде каломой?
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10.05.2022 06:53 Відповісти
"какая разніца" - вже всьо? Будемо думати, де в бюлетені галочку ставити?
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10.05.2022 07:20 Відповісти
 
 