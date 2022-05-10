У НАТО готові схвалити членство Швеції і Фінляндії за прискореною процедурою

Якщо Швеція та Фінляндія вирішать подати заявки на вступ до НАТО, процедура погодження триватиме лише кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Тривалість процесу від подання заявки до підписання протоколів про вступ може становити два тижні. "Ми не збираємося чекати саміту в Мадриді для ухвалення рішення", - зазначив представник Північноатлантичного альянсу агентству dpa.

Після завершення процесу вступу країн до НАТО протоколи мають бути ратифіковані кожною з 30 держав-членів Альянсу. Це може тривати кілька місяців. Водночас з урахуванням загрози для держав, що походить від РФ, усі члени НАТО, ймовірно, докладуть зусиль до завершення ратифікації в найкоротші терміни, зазначає dpa.

Після російського вторгнення в Україну і в Швеції, і у Фінляндії, як показують опитування, питання про вступ до НАТО вперше отримало підтримку більшості жителів. У Фінляндії, за даними дослідження, опублікованими 9 травня радіостанцією Yle, за членство в альянсі виступають 76% респондентів. Це найвищий показник за весь час. Проти висловилися 12%, ще 11% опитаних не змогли визначитись із відповіддю. У березні рішення про вступ до НАТО підтримували 62% мешканців країни.

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