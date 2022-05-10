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У НАТО готові схвалити членство Швеції і Фінляндії за прискореною процедурою

нато

Якщо Швеція та Фінляндія вирішать подати заявки на вступ до НАТО, процедура погодження триватиме лише кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Тривалість процесу від подання заявки до підписання протоколів про вступ може становити два тижні. "Ми не збираємося чекати саміту в Мадриді для ухвалення рішення", - зазначив представник Північноатлантичного альянсу агентству dpa.

Після завершення процесу вступу країн до НАТО протоколи мають бути ратифіковані кожною з 30 держав-членів Альянсу. Це може тривати кілька місяців. Водночас з урахуванням загрози для держав, що походить від РФ, усі члени НАТО, ймовірно, докладуть зусиль до завершення ратифікації в найкоротші терміни, зазначає dpa.

Після російського вторгнення в Україну і в Швеції, і у Фінляндії, як показують опитування, питання про вступ до НАТО вперше отримало підтримку більшості жителів. У Фінляндії, за даними дослідження, опублікованими 9 травня радіостанцією Yle, за членство в альянсі виступають 76% респондентів. Це найвищий показник за весь час. Проти висловилися 12%, ще 11% опитаних не змогли визначитись із відповіддю. У березні рішення про вступ до НАТО підтримували 62% мешканців країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для Швеції та Фінляндії зараз - найкращий час вступити до НАТО. Адже Путін зайнятий Україною, - Расмуссен

Автор: 

НАТО (6547) Фінляндія (1329) членство в НАТО (1743) Швеція (969)


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Топ коментарі
+12
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10.05.2022 00:24 Відповісти
+8
Орбан может подписывать лет 15
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10.05.2022 00:17 Відповісти
+6
Вже раз пробували подати.. в 2008 му. Пані меркель нас послала, а Обама... йому пофік було.
А тепер заявку подати можна (якщо ОПа не проти), але тільки розглядати її будуть після закінчення війни.
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10.05.2022 00:41 Відповісти
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Орбан может подписывать лет 15
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10.05.2022 00:17 Відповісти
А, у нас вайна, ніззя.
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10.05.2022 00:19 Відповісти
А нам?
Х вам, розходьтесь по домам.
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10.05.2022 00:22 Відповісти
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10.05.2022 00:24 Відповісти
А скринька просто відкривалася! Виявляється, заявку треба було просто подати.
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10.05.2022 00:32 Відповісти
Вже раз пробували подати.. в 2008 му. Пані меркель нас послала, а Обама... йому пофік було.
А тепер заявку подати можна (якщо ОПа не проти), але тільки розглядати її будуть після закінчення війни.
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10.05.2022 00:41 Відповісти
кого угодно берут, только не нас....
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10.05.2022 00:37 Відповісти
Ну, фінни і шведи, це, все ж таки, не "кто угодно". Якість їхнього життя тому і висока, що у них інститути демократії "устаканєни" і діють давно і з давніми традиціями, а верховенство права - абсолютне. Останнє, це те, до чого українці лише почали повііііільно, поступооооово звикати останніми роками, та й то, через пєнь-колоду... охочих "порєшать" достатньо і в соціумі, і в парламенті, як його відображенні... В НАТО приймають країни, голови урядів яких не ставлять на хлєбні місця своїх корешів або родичів (всіляко, без достатніх для того підстав досвіду і фаху), і депутати не йдуть до парламенту, щоб "прібарахліцца так, шо і внукам хватіт". Зєля повинен був те питання ставити Арахамії, Тищенку, Баканову і Єрмаку, а не президенту США.
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10.05.2022 09:14 Відповісти
Туреччину прийняли із опертивно-стратегічних міркувань, там, я визнаю, проблеми з демократією до сих пір актуальні
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10.05.2022 09:15 Відповісти
Як фінам так закрите небо і гарантії, а як Україні, так буй. Війна почнеться. фу зашквар.
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10.05.2022 00:39 Відповісти
В НАТО прискорено беруть, а в ЄС не беруть ))
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10.05.2022 00:40 Відповісти
Схоже, що північним синьо-жовтим повезе більше ніж нам! 🤔
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10.05.2022 00:47 Відповісти
Ми за них дуже раді...
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10.05.2022 01:09 Відповісти
Раньше Украину нельзя было принимать в НАТО, чтобы Россия не напала.
Теперь Украину нельзя принять в НАТО, потому, что Россия напала.
Потом Украину могут принять в НАТО, когда России развалится и некому будет нападать.
Огромное спасибо, Германия и Франция.
Конечно, Украине все равно нужно быть в НАТО, потому что даже осколок Рашки все равно будет населен рашистами или там Эрдоган решит многострадальный Крым вернуть в Турцию.
Но какая-то ******* логика с принятием в НАТО.
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10.05.2022 01:35 Відповісти
if only ukraine was accepted into nato in just a few weeks, we'd not have this tragedy today.
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10.05.2022 01:37 Відповісти
it will be great for sweden and finland to join, russia can spend resources to 'secure' the borders with them instead of giving its people toilets.
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10.05.2022 01:40 Відповісти
Пуйло уже подсчитало подлетное время от Финляндии до Москвы?Теперь пусть обьясняет своим ватным дебилам почему в случае с Финляндией никакой спецоперации не будет.
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10.05.2022 02:16 Відповісти
фіни злиються чомусь мені думається... а може і дожмуть... без поняття
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10.05.2022 05:21 Відповісти
Дивно. А нам розповідають що ніяких прискорених процедур не існує.
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10.05.2022 08:58 Відповісти
Незважаучи на гучні заяви як України Так і Євросоюзу, блоку НАТО, Україні даааалеко не до НАТО і ЄС. Сьогодні Україна потерпає не від агресії Путіна, а від власної тридцятирічної тупості. Ми й досі залишаємося "совками" із совковою ментальністтю.
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10.05.2022 09:29 Відповісти
Хлопчики й дівчата. ви в якому світі живете? там де веселки феї єдинороги? Ну загасіть пукани вже. Ви все к прерасно рохумієте, нас продали кацапам - жаби и шваби, і мадяри. Війна когось діжме когось ні. Поки що Фіни і Шведи не в НАТО, коли будуть, значить тупорилого президщента Хорватії діжмуть - а він вже сказав ветувати буде... Діжмуть Орбана і тд. Нам би виграти війну, і щоб кацапи сдохли, і розвалилась їх імперія, а там вже невідомо що взагалі буде в світі, може вже й третя світотва війна буде, тоді вже не до всяких вступів, кожна країна буде за себе тягнути. наприклад даю 99% що Туреччина в разі 3ої світової вийде з НАТО в секунду, і буде топити за ВЕЛИКИЙ ТУРАН! оч хоч хочете на це поставлю!
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10.05.2022 09:38 Відповісти
Поки угоршину не позбавлять право голосу вона буде проти вступу в НАТО Швецію а тим більше Фінляндію тому що московія проти цих країнщоб вступали в НАТО в неї в планах захопити Фінляндію і продажний кобан і населення угощини які голосували за цтого ідіота в цьому московії помагають. Дуже хочеться щоб в угощині повторився 1958рік і ще з більшою силою. Угощина була союзнико Гітлера так само вона зара союзник путлера. Я рахую що угощина не має права бути в Євросоюзі і в НАТО. Не може бути щоб погана віця поскудила всю Європу
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10.05.2022 09:50 Відповісти
 
 