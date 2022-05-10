У НАТО готові схвалити членство Швеції і Фінляндії за прискореною процедурою
Якщо Швеція та Фінляндія вирішать подати заявки на вступ до НАТО, процедура погодження триватиме лише кілька тижнів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Тривалість процесу від подання заявки до підписання протоколів про вступ може становити два тижні. "Ми не збираємося чекати саміту в Мадриді для ухвалення рішення", - зазначив представник Північноатлантичного альянсу агентству dpa.
Після завершення процесу вступу країн до НАТО протоколи мають бути ратифіковані кожною з 30 держав-членів Альянсу. Це може тривати кілька місяців. Водночас з урахуванням загрози для держав, що походить від РФ, усі члени НАТО, ймовірно, докладуть зусиль до завершення ратифікації в найкоротші терміни, зазначає dpa.
Після російського вторгнення в Україну і в Швеції, і у Фінляндії, як показують опитування, питання про вступ до НАТО вперше отримало підтримку більшості жителів. У Фінляндії, за даними дослідження, опублікованими 9 травня радіостанцією Yle, за членство в альянсі виступають 76% респондентів. Це найвищий показник за весь час. Проти висловилися 12%, ще 11% опитаних не змогли визначитись із відповіддю. У березні рішення про вступ до НАТО підтримували 62% мешканців країни.
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Х вам, розходьтесь по домам.
А тепер заявку подати можна (якщо ОПа не проти), але тільки розглядати її будуть після закінчення війни.
Теперь Украину нельзя принять в НАТО, потому, что Россия напала.
Потом Украину могут принять в НАТО, когда России развалится и некому будет нападать.
Огромное спасибо, Германия и Франция.
Конечно, Украине все равно нужно быть в НАТО, потому что даже осколок Рашки все равно будет населен рашистами или там Эрдоган решит многострадальный Крым вернуть в Турцию.
Но какая-то ******* логика с принятием в НАТО.