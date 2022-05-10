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Новини Війна
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Обстріли Одеси під час візиту Мішеля - це демонстрація справжнього ставлення РФ до Європи, - Зеленський

шмигаль,мішель

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Одеси російськими окупантами.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні попри присутність Президента Європейської ради російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві", - наголосив глава держави.

Також читайте: ЄС вже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти, - Мішель

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) обстріл (29206) Одеса (5499) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+7
Кто из них Мишель?
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10.05.2022 00:22 Відповісти
+6
Ти не скигли у відосиках, а займайся ППО.
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10.05.2022 00:25 Відповісти
+5
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10.05.2022 03:07 Відповісти
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Кто из них Мишель?
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10.05.2022 00:22 Відповісти
ага..я на відео в ютюбі тоже подумав--брати
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10.05.2022 00:24 Відповісти
И то правда
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10.05.2022 00:26 Відповісти
матриця дала збій! ХАХАХА!
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10.05.2022 05:12 Відповісти
Ти не скигли у відосиках, а займайся ППО.
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10.05.2022 00:25 Відповісти
еманнушель
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10.05.2022 00:26 Відповісти
Гутьєреш з ООН то зразу втік після обстрілів..приїхав додому і пальчиком пригрозив )(уйлу....ньо-ньо-ньо
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10.05.2022 00:26 Відповісти
Так вони теж саме робили коли Гутерриш (чи як там його) був у Київi, нехай европейцi висновки роблять, а ми знаємо як рашисти до розвинених суспільств ставляться-ненавидять.
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10.05.2022 00:30 Відповісти
якусь машину дивну знищили окупантів БМО-Т
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10.05.2022 00:32 Відповісти
Розшифровується як Броньована Машина Обгорілих Трупів!
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10.05.2022 00:38 Відповісти
Вранці рашисти 👹"вітали" одеських ветеранів, а ввечері гостя з Європи!
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10.05.2022 00:34 Відповісти
Русофашисто отстрелялось по трц, завтра в своих сводках будут писать что уничтожили 100500 вертолетов и танков.
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10.05.2022 02:19 Відповісти
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10.05.2022 03:08 Відповісти
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10.05.2022 03:07 Відповісти
обстріляли мосКАЛЛі мішеля і продовжили продавати йому жижу і газ....
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10.05.2022 05:16 Відповісти
 
 