Обстріли Одеси під час візиту Мішеля - це демонстрація справжнього ставлення РФ до Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Одеси російськими окупантами.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні попри присутність Президента Європейської ради російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві", - наголосив глава держави.

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