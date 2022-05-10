Обстріли Одеси під час візиту Мішеля - це демонстрація справжнього ставлення РФ до Європи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Одеси російськими окупантами.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні попри присутність Президента Європейської ради російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві", - наголосив глава держави.
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