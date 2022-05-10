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Пентагон має ще $250 млн нереалізованого пакету допомоги Україні, - Кірбі

пентагон,кірбі

Оборонне відомство США готове ще кілька тижнів постачати допомогу Україні з попереднього пакета, бо має досі нереалізований транш на $150 млн, затверджений минулого тижня, а також ще $100 млн залишку.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, закликавши при цьому Конгрес США пришвидшити процедуру ухвалення нового пакета на підтримку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що з тим, що у нас залишилося, ми зможемо працювати більшу частину місяця, і це допоможе нам з майбутніми пакетами й майбутніми матеріалами", - зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що Пентагон продовжує на постійній основі підтримувати контакт із Міністерством оборони України, включно з останньою розмовою на рівні міністрів у понеділок. При цьому головними темами обговорень залишаються розвиток ситуації в зонах бойових дій, необхідна допомога для України з боку США та союзників.

Також читайте: Резніков та Остін обговорили військові потреби України

Автор: 

Пентагон (1437) Кірбі Джон (526)


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Так и вижу "новую" ватную методичку: "Вот, мы же говорили, что пендосы хотят подсадить хахлоф на натовское оружие!" Ну и ответ: "Вы так об этом говорите, как будто это - что плохое".
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10.05.2022 01:04 Відповісти
Ну, так на цю суму кілька систем "Patriot" дайте для нашої ППО і багато життів врятуєте!
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10.05.2022 01:05 Відповісти
Нам, будьте ласкаві, 225 штук "Томагавків ". Ну дуже треба.
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10.05.2022 01:14 Відповісти
Так кацапы сразу убегут. Поэтому США и стараются не дать слишком много, чтобы заманить кацапов поглубже. Сейчас это стоит жизни мирных людей и воинов на фронте, но может быть это на дистанции сэкономить больше жизней, если не дать возможности кацапам капитулировать так, чтобы плешивый карлан остался у власти. США крайне логичны и ведут себя выгодно для мира и своей страны.
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10.05.2022 07:11 Відповісти
ру.чф ще смердить в нашому морі, а не повинно. Порушена екологія, зіпсований крайовид, неприваблива туркартинка. Треба придати ру.лоханкам отрицатєльньій взльот.
Ракеток, плііз!
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10.05.2022 06:14 Відповісти
Ленд лиз Байден подписивал две недели, теперь две недели будут подписивать виделение денег на єто, и помогают нам и не нам
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10.05.2022 08:48 Відповісти
 
 