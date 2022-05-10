Пентагон має ще $250 млн нереалізованого пакету допомоги Україні, - Кірбі

Оборонне відомство США готове ще кілька тижнів постачати допомогу Україні з попереднього пакета, бо має досі нереалізований транш на $150 млн, затверджений минулого тижня, а також ще $100 млн залишку.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, закликавши при цьому Конгрес США пришвидшити процедуру ухвалення нового пакета на підтримку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що з тим, що у нас залишилося, ми зможемо працювати більшу частину місяця, і це допоможе нам з майбутніми пакетами й майбутніми матеріалами", - зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що Пентагон продовжує на постійній основі підтримувати контакт із Міністерством оборони України, включно з останньою розмовою на рівні міністрів у понеділок. При цьому головними темами обговорень залишаються розвиток ситуації в зонах бойових дій, необхідна допомога для України з боку США та союзників.

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