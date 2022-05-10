Заяви Путіна на параді 9 травня - це брехня та абсурд, - Білий дім
Промова кремлівського лідера на параді 9 травня в Москві про те, ніби країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв’язала війну в Україні, є брехнею та абсурдом.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", - наголосила вона.
Псакі зазначила, що інші заяви, озвучені Путіним на параді, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". При цьому, нагадала Псакі, це вже мало місце в російських методичках.
Але, на щастя, продовжила вона, зараз усі знають – і журналісти по всьому світу, і звичайні люди в Європі й Америці, якою "фабрикою дезінформації" є Путін і Кремль.
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Геком бы выдали! Папуасы ведь---ленточку дай, затанцуют!
Пришел за черноземами и приплел НАТО.
Грабит, насилует и Запад нас не слышит.
Смеется над всем миром, впаривая пургу.