Заяви Путіна на параді 9 травня - це брехня та абсурд, - Білий дім

Промова кремлівського лідера на параді 9 травня в Москві про те, ніби країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв’язала війну в Україні, є брехнею та абсурдом.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", - наголосила вона.

Псакі зазначила, що інші заяви, озвучені Путіним на параді, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". При цьому, нагадала Псакі, це вже мало місце в російських методичках.

Але, на щастя, продовжила вона, зараз усі знають – і журналісти по всьому світу, і звичайні люди в Європі й Америці, якою "фабрикою дезінформації" є Путін і Кремль.

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