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Новини Війна
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Заяви Путіна на параді 9 травня - це брехня та абсурд, - Білий дім

путін

Промова кремлівського лідера на параді 9 травня в Москві про те, ніби країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв’язала війну в Україні, є брехнею та абсурдом.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", - наголосила вона.

Псакі зазначила, що інші заяви, озвучені Путіним на параді, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". При цьому, нагадала Псакі, це вже мало місце в російських методичках.

Але, на щастя, продовжила вона, зараз усі знають – і журналісти по всьому світу, і звичайні люди в Європі й Америці, якою "фабрикою дезінформації" є Путін і Кремль.

Також читайте: "Путін отримав протилежне тому, що хотів, а саме - більше, а не менше НАТО", - Шольц

Автор: 

путін володимир (24125) росія (66080) США (23417) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+19
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv

На концерті до Дня перемоги путінські клоуни на екрані розмістили фотографію американських грабіжників Бонні та Клайда Трансляція концерту йшла на федеральному каналі.

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10.05.2022 01:06 Відповісти
+19

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10.05.2022 01:08 Відповісти
+19
Бункерный за последнее время сильно "побрежневел"! Может действительно скоро будет встреча на концерте "кобздона"?! 🤔
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10.05.2022 01:09 Відповісти
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Pilot SamolyotОFF @pilotmsv

На концерті до Дня перемоги путінські клоуни на екрані розмістили фотографію американських грабіжників Бонні та Клайда Трансляція концерту йшла на федеральному каналі.

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10.05.2022 01:06 Відповісти
Та там бы прошло, если бы и тома соера с гекльбери фином за чука с
Геком бы выдали! Папуасы ведь---ленточку дай, затанцуют!
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10.05.2022 08:39 Відповісти

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10.05.2022 01:08 Відповісти
Порно-победобесие! 👀
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10.05.2022 01:12 Відповісти
Летчіцьі с пєлоткамі
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10.05.2022 08:07 Відповісти
Оця справа справжня кобила.Ногу задирає на "полусогнутих".
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10.05.2022 01:35 Відповісти
Диды воевали,внучки ноги раздвигали.
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10.05.2022 02:36 Відповісти
А внуки защєку бралі
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10.05.2022 08:08 Відповісти
А слева на право вторая---гут кстати, засмотрелся, спасибо.
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10.05.2022 08:42 Відповісти
Ооо Я !Дастіш фантастіш !
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10.05.2022 11:00 Відповісти
Танец фронтовых подруг.
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10.05.2022 13:13 Відповісти
Бункерный за последнее время сильно "побрежневел"! Может действительно скоро будет встреча на концерте "кобздона"?! 🤔
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10.05.2022 01:09 Відповісти
Мне вообще кажется, его там по тихому травят. Сразу замочить боятся.
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10.05.2022 01:20 Відповісти
хтось сказав про *****: "недолугий кббіст з застарілой ядерной зброєю"
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10.05.2022 09:04 Відповісти

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10.05.2022 01:10 Відповісти
Вместо грудей - звёзды, вместо 3,14zды - серп и молот!
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10.05.2022 01:17 Відповісти
Скрєпнєнько
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10.05.2022 08:10 Відповісти
А ви тонко підмічаєте!
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10.05.2022 01:37 Відповісти
Он и сам знает что абсурд.
Пришел за черноземами и приплел НАТО.
Грабит, насилует и Запад нас не слышит.
Смеется над всем миром, впаривая пургу.
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10.05.2022 04:05 Відповісти
ні цей лайнопродукт виключно для внутрішнього споживання.
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10.05.2022 09:20 Відповісти
Кажуть, українці - малоросіяни. тож згідно з Путіним і російською пропагандою, українці можуть забрати всі російські землі і сказати, що це їхні історичні землі.
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10.05.2022 06:25 Відповісти
Воно нам треба? Привчити до цівілізації кацапню неможливо по визначенню. А що будуть підсирати на кожному кроці то факт. Вже два а може три покоління кацапні для людства втрачені безнадійно і перевихованню не піддаються - були дикунами , є і ними залишуться.
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10.05.2022 08:25 Відповісти
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10.05.2022 08:15 Відповісти
Лаптеногі політиків і дипломати розмазували дитячі сльози на гебістських пиках.
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10.05.2022 09:18 Відповісти
зазеркалье
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10.05.2022 09:45 Відповісти
Кордебалет ******
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10.05.2022 10:44 Відповісти
 
 