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Новини Війна
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Заходи до 9 травня в окупованому Енергодарі проходили зі снайперами на дахах, - мер Орлов

енергодар

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що "заходи до 9-го травня цього року у місті не мали масового характеру", а організоване окупантами "свято" проходило "під прицілами снайперів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні в Енергодарі присутність окупаційних військ була надто велика, вони перекрили центральну вулицю міста. Я не скажу, що захід мав масовий характер, тим більше, все проходило під дулами автоматів. Що стосується збройної присутності, то навіть на всіх висотних будівлях, які по місту, по маршруту були, сиділи другий день снайпери. Про це говорять місцеві мешканці, які бачили їх на дахах будівель", - розповів він.

Орлов стверджує, що "російські військові чинили тиск на працівників комунальної сфери з метою змусити їх відвідати заходи 9-го травня".

Також мер Енергодара розповів, що в місті залишилося дев’ять ветеранів Другої світової війни. Натомість, за словами Орлова, російські окупаційні сили повідомляли про кілька сотень.

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Автор: 

Запорізька область (3738) Енергодар (264)


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Как и в Херсоне.
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10.05.2022 01:27 Відповісти
самое интересное, раньге, до оккупации орками, в Энергодаре на 9 мая было намного больше людей. парадокс для мозга кацапов.
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10.05.2022 08:31 Відповісти
Енергодар зливали особисто Єрмак і Баканов. Запродані українські ЗМІ про такі дрібниці не повідомляли.
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10.05.2022 09:15 Відповісти
 
 