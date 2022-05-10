У Запорізькій області тривають артилерійські дуелі, російські окупанти обстрілюють Пологи, Оріхів та Гуляйполе, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації у області 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку після того, як Сили оборони Запорізького краю відбили наступ на Гуляйполе, - без особливих змін. Тривають артилерійські дуелі. Під обстрілами знаходяться Пологи, Оріхів та Гуляйполе. Визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ, аби підготуватися до подальших активних дій. Очікується нарощування угруповань за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі Маріуполя. Так, за свідченнями місцевих через Приморськ зі сторони Молочанська росіяни перевозили 4 танки на платформах.

Втім втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Окупанти вкотре тимчасово окуповане село Підгірне поблизу Василівки. Одразу після цього російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що за обстрілом нібито стоять Збройні Сили України. Ще раз наголошуємо: не ставайте жертвами ворожих провокацій, аби не програми в інформаційній війні".

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