У окупованих районах Запорізької області 9 травня була створена "недостатньо яскрава" картинка для російських пропагандистів, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації у окупованій частині області 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОВА.

Відзначається, що "фейк, що активно розповсюджують росіяни, стосується Запоріжжя. Міноборони рф стверджує, що тут начебто заборонили евакуацію цивільного населення: мовляв, "будь-які спроби мешканців залишити місто жорстоко зупиняють батальйони тероборони, застосовуючи фізичне насилля". Насправді єдина тимчасова заборона, яка діяла цими днями, - обмеження виїзду із Запоріжжя на тимчасово окуповану територію, і пов’язана вона була саме із військовою ситуацією в області: аби не наражати людей на небезпеку рух транспорту в напрямку тих територій, де стоять росіяни і готуються провокації, був зупинений.

Натомість росіяни на своїх блокпостах не пропускають мирних українських громадян, які хочуть покинути окуповані загарбниками території. Сьогодні існує запит на евакуацію та на виїзд з Мелітополя та Бердянська, але наразі це зробити централізовано неможливо - росіяни майже місяць не дають гуманітарних коридорів. В евакуаційних колонах, що змушені по кілька діб стояти на блокпостах, - жінки, діти, літні люди.

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Ще один кричущий факт, що свідчить про антигуманізм росіян, - 4-річну дівчинку, яку вдалося евакуювати з Маріуполя, розлучили з мамою, залишивши жінку у фільтраційному таборі. Маленька Аліса прибула до Запоріжжя вчора, 8 травня, а про долю її матері ми досі нічого не знаємо.

У Мелітополі солдати окупаційної армії під виглядом пошуку партизанів та диверсантів зламували приватні гаражі та проводили обшуки. Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автівки з гаражів та приватного сектору. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

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У Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу "Скорботна мати", що розташований на правому березі міста. Її перенесли в один із музеїв Запоріжжя. Раніше владі довелося демонтувати зразки військової техніки в парку Перемоги. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це начебто бази ЗСУ.

Щодо загальної картинки для російських ЗМІ, що її створювала окупаційна влада на зайнятих українських територіях, то вона була недостатньо яскравою. Втім в Бердянську завдяки зрадникам та колаборантам вдалося розгорнути 70-метровий прапор рф. На акцію "Безсмертний полк" у Мелітополі в масовці йшли перевдягнуті російські військові та пенсіонери, що ностальгують за комуністичною молодістю.

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В Енергодарі росіяни зігнали місцевих на площу перед міським палацом культури "Сучасник". З понад 54-тисячного населення Енергодара заходи окупантів відвідали лише кілька сотень містян, яким нібито пообіцяли видати гуманітарну допомогу. Всі інші - гастролери з Криму, завезені загарбниками.

У Василівці на псевдо свято ледь зібрали два десятки пенсіонерів. Схожа ситуація була і в Дніпрорудному.

Ми дуже вдячні всім тим, хто на окупованих територіях сьогодні проявив мужність і стриманість і, незважаючи на погрози та обіцянки загарбників не взяв участь у ганебних заходах. Нам прикро, що серед українців знайшлися ті, хто може продати країну за шматок хліба. Але ми впевнені, що так чи інакше - Україна переможе".

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