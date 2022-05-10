Рашисти випустили по Одесі 7 ракет радянського зразку, загинула одна людина, поранено 5 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Одеси російськими окупантами загинула одна людина, 5 осіб поранено.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.
"Внаслідок ракетної атаки по Одесі 9 травня одна людина загинула, 5 поранені. Російські військові влучили в ТЦ та склад готової продукції. Загалом по місту із застосуванням авіації випустили 7 ракет радянського зразку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+45 Анатолий К #427424
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+36 Urs
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+27 stels400
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я не ожидал, что ВКС РФ пустять в ход КРВБ типа Х-22 (зафиксировано, по крайней мере 3 таких прилёта в Одесской области)...Предназначается для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной БЧ.
Это уже, что-то из ряда вон выходящее...
- ракета достаточно старая (опытный образец произведён в 1961-м году)
- мягко говоря, не очень точная... "разброс" может быть до 120-и метров, в ходе своей разработки и испытаний эта ракета постоянно демонстрировала просто-таки выдающееся "косоглазие". И тем ни менее, была принята на вооружение (надо полагать, в расчёте на то, что будет нести такой заряд, для которого пару сотен метров туда, или пару сотен метров сюда.... не суть важно).
- сама по себе очень опасная хреновина в процессе своей эксплуатации для своих же владельцев (ЖРД с весьма токсичными... топливом и окислителями)
- применятся может только с Ту-22М3...
- летает не ниже 11.5 км по высоте... что вполне приемлимо для более-менее современных средств ПВО... причём, очень приемлимо...
Но есть два достоинства...
- летает очень быстро (сверхзвуковая)... правда, не всегда и не везде...
- несёт БЧ почти в тонну весом (из которых как минимум 600 кг, собственно, взрывчатка)
Это летающее бревно (длина больше 11.5 метров и диаметр почти в метр), в принципе создавалось для "охоты" за американскими авианосцами и их эскортом (АУГ - авианесущая ударная группа). Основной тип БЧ этой ракеты - спецзаряд (т.е. ядерный). Но встречались, и так сказать, обычные, и даже с уменьшеной мощностью - до 250 кг взрывчатки... Всего страна "победившего пролетариата" выпустила где-то "чуть больше" 1000 штук... этих "приветов америнским авианосцам".
В ходе своей рутинной эксплуатации эта херь приносит больше головняка, нежели пользы, так как старая, с постоянно текущими движками... из-за чего требует очень и очень специального ухода за собой... Вот как выглядит описание эксплуатации этой совковой херни в Вики...
"... В техническом плане подготовка ракеты к применению трудоёмка и чрезвычайно опасна из-за использования высокотоксичных компонентов ракетного топлива. Экипировка техников-ракетчиков включает защитный спецкостюм из толстой резины и изолирующий противогаз. При выполнении заправки принимаются серьёзные меры предосторожности - в режиме готовности находится аварийная команда. Техники-ракетчики, работающие с топливом, никогда не будут работать с окислителем, и наоборот. В строевых частях стараются избегать заправлять ракеты и даже по учениям ракеты не заправляют, если не ожидается реальных пусков. Разработан и серийно выпускался имитатор ракеты Х-22 - "И-098", который содержит оборудование ракеты и позволяет тренировать лётные экипажи (т.н. тактические пуски). Имитатор можно подвешивать и возить как на боевых Ту-22М3, так и на учебном самолёте Ту-134УБК. Впрочем, из-за нехватки имитаторов в реальности в полках практиковалось использование боевых ракет со снятым нижнем килем (при случайном срабатывании механизма раскрытия киля ракету придётся сбросить, так как посадка с выпущенным килем подфюзеляжной ракеты запрещена). Для этого выбирали несколько экземпляров ракет и использовали на постоянной основе для учебных целей, наносили на борту красную надпись «учебная». Эти ракеты для реальных пусков не использовали..." (с).
Т.е. подготовка и РЕАЛЬНЫЕ пуски этой "высокоточной" (я бы сказал - высокотоксичной) "дуры" сопряжено с необходимостью выполнения целого ряда СПЕЦИАЛЬНЫХ мероприятий... Больше того, не с каждого самолёта её и запустишь (входит в состав комплекса К-22, частью которого есть исключительно Ту-22М3).
И вот теперь выясняется, что кремлёвские балбесы решили покошмарить нас этими летающими "вагонами"... надо полагать, узрев в районе Одессы некие американские авианосцы...
Думаю, всё это может свидетельствоать, по крайней мере, о двух вещах:
- У них что-то с ракетами пошло не так, если они уже достали, мягко говоря... далеко не свежие совковые наработки... (я бы даже сказал ОЧЕНЬ не свежие...). Причём, явно... не очень точные... и с немаленьким риском для собственных авиатехников и лётногот состава.
- Ну, или же в герасимовской богадельни таки перейшли на какие-то явно потяжелее вещества...нежели банальная "травка". Ибо во что можно целится этой летающей рельсой, склонной к коррозии, протеканию топлива, окислителя и при этом очень неточной... можно только догадываться.
Машовец
Оба оружия страшные по силе, очень серьезные повреждения, но попасть ими сложно. У кацапов нету точности, есть только искандер, который без аэрофотосъемки тоже кривой.
Но сбить их крайне сложно. Кстати, может ли х-22 считаться как оружие массового поражения из-за химического состава топлива? Ведь ракета не все вырабатывает, летя по инерции. Либо у их ракет блок разгона отлетит и упадет куда-то, либо взорвется.
А з Х-22 я стикався У Ніжині Вони там колись були Там "технічна позиція" для ЗАПРАВКИ ракет має бетонне обвалування в кілька метрів висотою! Так що зрозуміло що оці "фокуси" - "до пори до времени" При "рукожопості ******** "іхтамнєтів" рано чи пізно воно і у них "гупне"!
Про Британію доречно згадали. Абрамович живе в Британії, а Зеленський зараз реально посприяв йому в порятунку бізнесу.. Попросив особисто Байдена зняти з нього санкції, бо він "ефективний перемовник". Як кажуть "наш пострел везде поспел". В Україні "удачно" здружився з Коломойським і отримав буквально все, а ще й від Абрамовича обом компаньйонам "капне" десь на офшорні рахунки. І не забуваємо, шо і з Мордора за кінолайно на офшори теж ідуть гроші.
В результаті у Зеленського і Коломойського суцільні профіти до війни, під час і навіть після. А ви лохи живіть собі як хочете!
Начать бить по городам - это значительно уменьшить их поток оружия. Тем более что нам есть, чем каким целям ещё бить. В Крыму базы сохранились, цел мост, куча складов и мест сбора оружия, топливные базы и т. д.
Міністр збройних сил Великої Британії заявив, що українські війська мають право атакувати військові об'єкти на російській території, використовуючи західну зброю.
У програмі Today на BBC Radio 4 британський міністр оборони сказав: "Питання у тому, чи прийнятно використовувати нашу зброю українцями проти російських військових об'єктів?"
"По-перше, це рішення ухвалюють українці, а не виробники чи експортери зброї. А по-друге, атакувати цілі противника, з метою порушити його логістику та лінії постачання, є цілком легітимним".
Він додав, що "легітимними в умовах війни" були б і атаки з боку Росії по лініях постачання зброї на заході України, якби вони не влучали у цивільних. Але, "на жаль, вони (Росія) не приділяють цьому (безпеці цивільних) уваги".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61229640
підставляти ліву щоку, потім праву(((:
(хоча сам невводить,бо це бачите-не відповідає конституції:
-Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ
- Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ
,цього вже ніхто з світових лідерів адекватно в несприймає,просто
А ветування закону - це доопрацювання і підписання, а не повна відміна.