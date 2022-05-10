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Міносвіти запропонувало проєктні пропозиції для вирішення проблем у навчанні в період воєнного стану

мон,минобразования

У Міністерстві освіти та науки подали проєктні пропозиції для вирішення нагальних проблем української освіти у воєнний та повоєнний періоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, незмінними пріоритетами залишаються: забезпечення сталості та безперервності освіти; створення безпечних умов для навчання та викладання; психологічна підтримка учасників навчального процесу; відновлення освітньої інфраструктури у найближчому майбутньому; продовження реформ та якісних трансформацій у всіх рівнях освіти.

"Ми розробили 6 проєктів із високим пріоритетом та горизонтом імплементації до початку нового навчального року або навіть швидше. До них належаать цифрові девайси для освіти, вступна кампанія 2022 р., видання підручників та посібників для Нової української школи, відкриття освітніх хабів за кордоном, розширення парку шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти, розвиток STEM-освіти у Новій українській школі", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, розроблено ще 5 проектів, які можуть бути імплементовані упродовж 1-2 років: - цифровий освітній паспорт; створення освітніх catch up програм та інструментів; створення навчально-практичних центрів за галузевим напрямом; профорієнтація та побудова кар'єри "Вибери професію своєї мрії"; вміння вчителів/учнів надавати домедичну допомогу.

У відомстві зазначають, що реалізація цих проєктів допоможе уникнути освітніх втрат та забезпечить стійкість української освіти.

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візьміть в ЗСУ 10-15млрд. на реалізацію цього суперплану-шкралетт...((
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10.05.2022 06:33 Відповісти
ничего не понятно. как дети будут учится в состоянии войны. ? они будут ходить в школу или на дистанционке. (импементация с высоким приоритетом)
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10.05.2022 07:46 Відповісти
Мене ніколи не дивував матеріальний стан ЗСУ, тому що я вчителька, і бачу, як фінансується моя галузь, і розумію, що й інші державні галузі на такому ж голодному пайку. У першу чергу - воєнні потреби, це питання виживання нації. А хто хоче навчитися, той навчиться, не тепер, то пізніше
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10.05.2022 09:15 Відповісти
 
 