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Путін припустився чотирьох стратегічних помилок, напавши на Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Президент Російської Федерації Володимир Путін припустився чотирьох стратегічних помилок, напавши на Україну. Міністр закордонних справ Франція Жан-Ів Ле Дріан вважає, що в Москві недооцінили Київ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFM TV.
"Перша помилка - це вважати, що Україна швидко впаде. Навпаки, напад Росії зміцнив українську єдність. Це згуртувало націю", - заявив французький дипломат.
При цьому він зазначив, що другою помилкою Путіна стали думки, що Європа не підтримає Україну, але війна лише змусила європейців перейти до швидких рішень.
За його словами, президент РФ також вважав, що всередині НАТО немає єдності думок, а також він переоцінив сили та можливості російської армії.
Топ коментарі
+45 Mordor must die
показати весь коментар10.05.2022 06:56 Відповісти Посилання
+33 Kek Jager
показати весь коментар10.05.2022 07:03 Відповісти Посилання
+25 Мистер Икс #492862
показати весь коментар10.05.2022 06:43 Відповісти Посилання
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Цілих доріг і аеропортів практично не залишилось, а гроші залишились. І нічого не докажете!
Шах і мат порохоботи і не тільки!
А план у кацапов был без учета буквально считанных десятков людей: бойцов спецназа в Гостомеле, арты рядом с ней, героев в Сумах буквально с лопатами остановивших колонну и Чернигове, который жестко встретил атаку. Это же считанные десятки людей, которые не получали никаких приказов из Киева, где все ничего не могли сделать. Это они остановили блицкриг, а кацапы по боевому духу оказались хуже афганцев, сразу стали тормозить, колонна застряла и дальше пошли по тысяче орков в день выбивать на тот свет в первые дни. Ну и конечно воины в АТО и оборона Харькова хорошо приняли кацапов, но это было проще сделать, чем такие героические поступки против легионов орков от наших героев.
По поводу армии кацапов - надо понимать, чем свободный народ отличается от угнетенного диктатурой. И это видно на примере Афганистана. Любой украинец, поляк, да и многие другие, кто жил под гнетом коммуняг из быдломатросов проклятых, прекрасно понимал, как Афганистан быстро перейдет в руки талибов. Зная о бача-бази, роскошных дворцах военных и всем те, от чего почти избавилась Украина, но пока еще не до конца, пока живы эти Бени и прочие предатели и воры.
Но, увы-увы, в реальности ему приходится принимать сердечное и антидепрессанты.
***** кацапам до́рог, - воля ваша,
А я бы подытожил, - все же зря,
Что как бы невзначай его мамаша
Не удавила в детстве упыря.
А взагалі всі кацапи - це помилка.
Це якась карма? За що би Ху.ло не бралося, усюди досягає протилежного результату! )