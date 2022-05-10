Путін припустився чотирьох стратегічних помилок, напавши на Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Президент Російської Федерації Володимир Путін припустився чотирьох стратегічних помилок, напавши на Україну. Міністр закордонних справ Франція Жан-Ів Ле Дріан вважає, що в Москві недооцінили Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFM TV.

"Перша помилка - це вважати, що Україна швидко впаде. Навпаки, напад Росії зміцнив українську єдність. Це згуртувало націю", - заявив французький дипломат.

При цьому він зазначив, що другою помилкою Путіна стали думки, що Європа не підтримає Україну, але війна лише змусила європейців перейти до швидких рішень.

За його словами, президент РФ також вважав, що всередині НАТО немає єдності думок, а також він переоцінив сили та можливості російської армії.

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