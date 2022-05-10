Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні: у списку понад 130 осіб та 70 компаній

Уряд Японії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У санкційному списку опинилися понад 130 осіб та 70 компаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, під санкції Японії потрапили 133 особи, зокрема прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради Безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Також японський уряд запровадив низку експортних обмежень. Санкції торкнуться компаній та організацій, які пов'язані з оборонним сектором Росії, серед яких "Алмаз-Антей" і Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

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