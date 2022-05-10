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Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні: у списку понад 130 осіб та 70 компаній

росія,санкції

Уряд Японії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У санкційному списку опинилися понад 130 осіб та 70 компаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, під санкції Японії потрапили 133 особи, зокрема прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради Безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Також японський уряд запровадив низку експортних обмежень. Санкції торкнуться компаній та організацій, які пов'язані з оборонним сектором Росії, серед яких "Алмаз-Антей" і Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Читайте: США і Японія обговорили санкції проти Росії

Автор: 

росія (66104) санкції (12117) Японія (1212)


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Топ коментарі
+4
Японцям-черговий респект...
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10.05.2022 06:48 Відповісти
+4
Японія ухвалила рішення запровадити санкції проти 398 осіб і 28 компаній з росії.

Про це повідомляє https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009340.html МЗС Японії .

Японія ухвалила рішення заморозити активи найбільших банків Росії - Сбєрбанку та Альфа-Банку.

Також під санкції потрапили, зокрема, депутати Держдуми, головком вмф рф Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач впс рф Сергій Дронов, головнокомандувач вкс рф Сергій Суровікін, АТ НВК «Техмаш», МКБ «Вимпел».

До того ж уряд Японії наклав заборону на нові інвестиції в росію: з 12 травня нові інвестиції можна буде здійснювати лише в разі наявності особливого дозволу.
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10.05.2022 06:50 Відповісти
+1
Де самурайські традиції? Чому не звільняєте захоплені рашою ваші території? Зашліть своїх бойових чоловічків і кажіть - "нас там нєт".
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10.05.2022 06:54 Відповісти
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Японцям-черговий респект...
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10.05.2022 06:48 Відповісти
Японія ухвалила рішення запровадити санкції проти 398 осіб і 28 компаній з росії.

Про це повідомляє https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009340.html МЗС Японії .

Японія ухвалила рішення заморозити активи найбільших банків Росії - Сбєрбанку та Альфа-Банку.

Також під санкції потрапили, зокрема, депутати Держдуми, головком вмф рф Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач впс рф Сергій Дронов, головнокомандувач вкс рф Сергій Суровікін, АТ НВК «Техмаш», МКБ «Вимпел».

До того ж уряд Японії наклав заборону на нові інвестиції в росію: з 12 травня нові інвестиції можна буде здійснювати лише в разі наявності особливого дозволу.
показати весь коментар
10.05.2022 06:50 Відповісти
Де самурайські традиції? Чому не звільняєте захоплені рашою ваші території? Зашліть своїх бойових чоловічків і кажіть - "нас там нєт".
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10.05.2022 06:54 Відповісти
Аналогов нет. Там нікого нет.
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10.05.2022 07:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rd7eapd7NSI Lama - Сильні люди - YouTube
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10.05.2022 07:09 Відповісти
Ваші санкції це дніще і ганьба!
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10.05.2022 07:02 Відповісти
Ще щось нове. Яронія, так тримати. Треба більше санкцій. Сірому постачанню.
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10.05.2022 07:06 Відповісти
Які до біса санкції?!! Острови свої хай забирають! Разом з Сахаліном і Владивосток, які вже залюбки підуть до них від Маасквы. Д - делікатність, долб@*****.
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10.05.2022 07:12 Відповісти
Японію не треба вмовляти. ..вона собі знає що робить..банзайки
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10.05.2022 07:17 Відповісти
На русне поболее орков, чем 130.
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10.05.2022 07:53 Відповісти
 
 