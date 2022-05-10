Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні: у списку понад 130 осіб та 70 компаній
Уряд Японії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У санкційному списку опинилися понад 130 осіб та 70 компаній.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Так, під санкції Японії потрапили 133 особи, зокрема прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради Безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.
Також японський уряд запровадив низку експортних обмежень. Санкції торкнуться компаній та організацій, які пов'язані з оборонним сектором Росії, серед яких "Алмаз-Антей" і Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.05.2022 06:48 Відповісти Посилання
+4 Mordor must die
показати весь коментар10.05.2022 06:50 Відповісти Посилання
+1 Олег Іванів
показати весь коментар10.05.2022 06:54 Відповісти Посилання
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Про це повідомляє https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009340.html МЗС Японії .
Японія ухвалила рішення заморозити активи найбільших банків Росії - Сбєрбанку та Альфа-Банку.
Також під санкції потрапили, зокрема, депутати Держдуми, головком вмф рф Микола Євменов, главком сухопутних військ Олег Салюков, командувач впс рф Сергій Дронов, головнокомандувач вкс рф Сергій Суровікін, АТ НВК «Техмаш», МКБ «Вимпел».
До того ж уряд Японії наклав заборону на нові інвестиції в росію: з 12 травня нові інвестиції можна буде здійснювати лише в разі наявності особливого дозволу.