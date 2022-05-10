Генпрокурор Великої Британії Браверман вперше відвідала Україну в межах роботи щодо розслідування воєнних злочинів РФ

Генеральний прокурор Британії Суелла Браверман вперше відвідала Україну. Візит пов'язаний з розслідуванням воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з воєнних злочинів у Польщі в межах підтримки Великою Британією українських розслідувань.

"Генеральний прокурор Суелла Браверман сьогодні (у понеділок) відвідала Україну і зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою", - йдеться в заяві.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого прокурор призначив незалежним радником генпрокуратури України в березні. В межах візиту Моррісон зустрівся з Венедіктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

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