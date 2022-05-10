УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13023 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 553 6

Генпрокурор Великої Британії Браверман вперше відвідала Україну в межах роботи щодо розслідування воєнних злочинів РФ

могила,поховання,братська,масове

Генеральний прокурор Британії Суелла Браверман вперше відвідала Україну. Візит пов'язаний з розслідуванням воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з воєнних злочинів у Польщі в межах підтримки Великою Британією українських розслідувань.

"Генеральний прокурор Суелла Браверман сьогодні (у понеділок) відвідала Україну і зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою", - йдеться в заяві.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого прокурор призначив незалежним радником генпрокуратури України в березні. В межах візиту Моррісон зустрівся з Венедіктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Також дивіться: Розстріляна окупантами колона цивільних та знищені позиції загарбників поблизу Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) Велика Британія (5663) воєнні злочини (1877) Генпрокурор (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йшов третій місяць війни в Европі. ВПЕРШЕ, Молодець.
показати весь коментар
10.05.2022 08:05 Відповісти
Має бути створена міжнародна комісія з розслідувань всіх російських злочинів на території України з Бабиним Яром включно, бо ця війна є лише продовженням російсько української війни 1918 року.
показати весь коментар
10.05.2022 08:28 Відповісти
Війна точиться з першого дня появи на світ маасковії.
показати весь коментар
10.05.2022 09:03 Відповісти
Без окреслення часових рамок це про ніщо. Без цифр нема конкретики. Після передання своїх останнім Президентом УНР першому Президенту України, Україна стала правонаступником УНР, хоче вона того, чи ні. Щоб відкривали кримінальні справи за подіями тисячолітньої давності такого не чув. Хоча проти пєтра пєрвава та інших російських гопників, може б й не завадило.
показати весь коментар
10.05.2022 09:58 Відповісти
...своїх повноважень, звичайно...
показати весь коментар
10.05.2022 10:04 Відповісти
Здається кацапи будуть ссати "цицьку" в фуйла. Все йде до того.
показати весь коментар
10.05.2022 08:34 Відповісти
 
 