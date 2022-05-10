Російська армія готується до наступу в напрямках Лиману та Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ

Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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