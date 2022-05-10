15 837 36
Російська армія готується до наступу в напрямках Лиману та Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ
Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 olele
показати весь коментар10.05.2022 07:55 Відповісти Посилання
+14 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар10.05.2022 08:07 Відповісти Посилання
+14 Alter Nator
показати весь коментар10.05.2022 08:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.
Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?
У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892
И они уже начали вести подковерную борьбу против ненавистных РФ главкома Залужного и генералов - хотят опять поставить продажное никчемное чмо по развалу Армии типа Тарана
Русня продовжує обстрілювати, 80% руйнувань
автозак, який вперше у світі дозволяє пакувати людей з інвалідністю
Йще певні жартівники в третєму Райху шуткували , що арійский стандар це :
1. Благитноокий велетень як Гітлер.
2. Атлетична конституція як в Гімбера .
3. Ідеальні пропорції римского вояки як в Герінга ...
Хіба коли 99% населення зомбі вони дивляться на відповідність форм з суттю того, що їм вливають в вуха ?!
Відвертий Гей Красовський анонсує ток шоу с його приятелєм Мілоновим .
Мацьковський іудеї Солов"йов й ізраїльтос Кедмі та вірменка Сімон"ян розповідають глядачам їх помийки , що увесь світ впав в нацизм , бо вони русофоби й взагалом вважють усіх слов"ян низшим сортом ...
Побачили б візочок - застогнали б , що ось наприкінець богоподібний перестав соромитися , що від імператор сесвіту й його трон найкрайщий .
К ноябрю 1918 года, нога иноземного солдата не ступила на земли Рейха. И тем не менее, Рейх потерял и территории, занятые во время и этой войны, и многие другие, даже населённые порой на половину этническими немцами.
..
Москаль північний то наш ворог вічний.
Слава нації
Смерть москалям