Росії через санкції важко поповнювати запаси високоточних боєприпасів, - Пентагон
Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі. Так, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.
Про це заявив на брифінгу високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих. - Ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси", - сказав він.
За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.
Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще 5 мільярдів доларів на військову підтримку України.
"Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно", – сказав представник Міноборони США.
За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.
Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю.
Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години.
Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня".
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Так, я наскількі пам"ятаю ті ******** контенери (дерев"яний сарай) для Х-22 то пипець (територія СІС). Для заправки оцього одеробла Т-1 та кислотойю, ще той треш. Про трпнспортні телеги (котрими потрібно було возити з РТБ (де ставили "СБ"), окрема історія. Кілі нижні чіплялись за роз"***** бетонку з ПАГів.
Приведення полку з підвіскою ракет.... десь 37-38 годин.
матюки мешканців сел поблизу льотовищів коли при +30 С, тре було чути.
До речі пуск Х-22 з центрального ПУ мені невідомий, пускали з пілонів. Центральний у напіввтопленому стані - тільки транспортування.
Отака муйня малята....
До речі - радий шо з тобою все в порядку Останні відповіді (перед блокадою) отримав від твоєї "половинки" Писала що ти у нас "топтався" Надіюся що вдало
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
Для військової переваги потрібні високоточні засоби враження здатні влучати у динамічну ціль, або вражаючи статичну, але із невеликим часом між її виявленням та враженням. Вони ж наносять удар через декілька годин, ато й днів, тому і влучають аби куди, бо можливо, сім годин назад там щось і було...