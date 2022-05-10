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Новини Війна
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Росії через санкції важко поповнювати запаси високоточних боєприпасів, - Пентагон

ракета,зброя,росія,російська

Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі. Так, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих. - Ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси", - сказав він.

За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.

Читайте: Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні, – CNN

Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще 5 мільярдів доларів на військову підтримку України.

"Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно", – сказав представник Міноборони США.

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.

Також читайте: Шольц про постачання зброї Україні: "Путін не залишає нам іншого вибору"

Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю.

Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години.

Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня".

Автор: 

зброя (7535) Пентагон (1437) росія (66104) санкції (12117) США (23426)


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Топ коментарі
+10
Була ракетна програма, але ЗЕ її зарубав.
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10.05.2022 09:10 Відповісти
+8
А тепер - трішки аналітики:
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
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10.05.2022 09:26 Відповісти
+7
Того вони і б"ють по Одесі Х-22 А це гімно розроблене ще на початку 70-х Воно страшне самим кацапам бо там у якості пального - гептил а в якості окислювача - азотна кислота Ракети заправляють перед підвіскою у бетонному обвалуванні (бо як "гепне" то піваеродрому рознесе)
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10.05.2022 09:08 Відповісти
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Пентагон? Звучить. А в Україні. Є?
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10.05.2022 09:04 Відповісти
Я, не хочу до Нового Року. війни.
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10.05.2022 09:06 Відповісти
Була ракетна програма, але ЗЕ її зарубав.
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10.05.2022 09:10 Відповісти
Прямо так взяв як курку?
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10.05.2022 09:16 Відповісти
всі рубали цю ракетну програму, всі теперішні можновладці...
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10.05.2022 09:20 Відповісти
У маскалів є аналоговнєти і санкції їм тільки на користь.
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10.05.2022 09:07 Відповісти
Лопата. Аналогов нет 100 лет. И больше.
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10.05.2022 09:14 Відповісти
Того вони і б"ють по Одесі Х-22 А це гімно розроблене ще на початку 70-х Воно страшне самим кацапам бо там у якості пального - гептил а в якості окислювача - азотна кислота Ракети заправляють перед підвіскою у бетонному обвалуванні (бо як "гепне" то піваеродрому рознесе)
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10.05.2022 09:08 Відповісти
Ці ракети крім того мають дуже низьку точність. Там кругове відхилення нормувалось до кілометра тому що вони розроблялись як носії виключно ядерних зарядів великої потужності. Для 100 кт заряду плюс мінус кілометр в часи холодної війни було не суттєво...
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10.05.2022 09:29 Відповісти
Навіщо писати те, в чому не розбираєшься. Достатньо хвилини щоб подивитись Вікіпедію, щоб дізнатись що це протикорабельна ракета повітряного базування, але дуже велика - її вага 5,7 т, палива - 3 т, та БЧ - 960 кг (можлива БЧ з ЯЗ 0,35-1,0 Мт). Довжина 11,5 м.
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10.05.2022 10:15 Відповісти
На Х-22 в якості ракетного палива - "самін" (керосін Т-2) та"меланж" (концентрована азотна кмслота А-20К). Оця муйня зберігалася у алюмінієвих резервуарах з дихальними клапанами (рожево рижий викид), на території 185 ВБАП (Полтава), 184 ВБАП (Прилуки), у Озерному (Житомирська обл.) у Джанкої там стояли літаки ВМФ.
Так, я наскількі пам"ятаю ті ******** контенери (дерев"яний сарай) для Х-22 то пипець (територія СІС). Для заправки оцього одеробла Т-1 та кислотойю, ще той треш. Про трпнспортні телеги (котрими потрібно було возити з РТБ (де ставили "СБ"), окрема історія. Кілі нижні чіплялись за роз"***** бетонку з ПАГів.
Приведення полку з підвіскою ракет.... десь 37-38 годин.
матюки мешканців сел поблизу льотовищів коли при +30 С, тре було чути.
До речі пуск Х-22 з центрального ПУ мені невідомий, пускали з пілонів. Центральний у напіввтопленому стані - тільки транспортування.
Отака муйня малята....
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10.05.2022 10:08 Відповісти
Тепер я точно знаю що ти "носом землю рив" у Прилуках!!! Бо таке може знать тільки той що цією справою займався! Дай бог щоб у них пару раз "гупнуло" при заправці кислотою - може тоді порозумнішають! Тим більше що це буде в Енгельсі а не в Україні - в Джанкої побояться "**********" Уявляєш якщо туди під час заправки на техпозицію прилетить бомбочка з "Байрактара"?!!!
До речі - радий шо з тобою все в порядку Останні відповіді (перед блокадою) отримав від твоєї "половинки" Писала що ти у нас "топтався" Надіюся що вдало
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10.05.2022 12:04 Відповісти
Новий Рік до нас прийшов. Вітання з Криму. Перемогли.
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10.05.2022 09:12 Відповісти
Розміновуем послідовно Чорне море. Літом всі до нас.
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10.05.2022 09:13 Відповісти
А ти будеш показувать приклад - "жартівник хрєнов"? Так давай! Хочеш - підкажу як? Бери моторку На ній чіпляй штангу (не спортивний снаряд а жердину метрів під двадцять Прив"язуй до неї трос щоб він дугою розтягувався за човном і звисав метрів на п"ять вниз І "ВПЕРЕД, ПАДЛО, У ЧОРНЕ МОРЕ!!! А ми подивимося, як ти "сплаваєш"!
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10.05.2022 11:52 Відповісти
А тепер - трішки аналітики:
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
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10.05.2022 09:26 Відповісти
А ця зброя ніколи не була у фаворі у СРСР. Там ставка робилася на кількість живої сили та ядерне стримування. А для тактичного ядерного удару, похибка у 100-300 метрів, це ніщо. На більше радянський ВПК просто не був спроможний. РФія ж має або те, що залишив Совок, або те совкове, що вони модернізували. В останньому ж варіанті, якщо модернізація полягала у заміні елементної бази на "західну" щось трохи покращили, якщо ж це виключно власні розробки - то повний провал. По суті це країна failed state! Бліда та жалюгідна копія СРСР, який сам по собі був нежиттєздатним та довів до жебрачі власне населення.
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10.05.2022 09:40 Відповісти
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/10/467012/ Дідиворовали
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10.05.2022 09:47 Відповісти
Та щоб їм і важко дихалось, свинособакам!
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10.05.2022 09:50 Відповісти
Не пригадую щоби він подібне казав. Про ракети усі і завжди казали, що у Рашки їх тисячі і обстрілювати вони будуть до останнього дня війни. Інше питання, що окрім майнової шкоди, ніякої військової переваги їм це не дає.
Для військової переваги потрібні високоточні засоби враження здатні влучати у динамічну ціль, або вражаючи статичну, але із невеликим часом між її виявленням та враженням. Вони ж наносять удар через декілька годин, ато й днів, тому і влучають аби куди, бо можливо, сім годин назад там щось і було...
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10.05.2022 10:07 Відповісти
Вони дійсно закінчуються. А як можна назвати той факт що донеччину обстрілюють з ОРДЛО зенітними ракетами С-300 з району Шахтарська - Чистякове. Кожна ПУ - 4 ракети
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10.05.2022 10:28 Відповісти
Он в марте где-то говорил, что заканчиваются "Искандеры" и вообще высокоточные ракеты. А про то, что заканчиваются вообще все, никогда не говорил. Говорил, что стрелять будут до последнего дня войны.
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10.05.2022 11:43 Відповісти
 
 