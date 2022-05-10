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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 тис. осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 170 танків і 2 808 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

ворог,враг,русня

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 тис. осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 1170 (+25) од,

бойових броньованих машин - 2 808 (+44) од,

артилерійських систем - 519 (+6) од,

РСЗВ - 185 (+0) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,

спеціальна техніка/special equipment - 41 (+0).

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В Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 тис. осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 170 танків і 2 808 броньованих машини 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) втрати (4449)


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Топ коментарі
+5
Дамой, на родіну.
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10.05.2022 10:01 Відповісти
+5
Так ніхто з їхніх пілотів і не хоче стати 200 м. Як у прямому так і у переносному значенні. Але комусь таки доведеться отримати цей "почесний" статус.
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10.05.2022 10:10 Відповісти
+4
Oh yea... чекаємо на ювілейний літачок
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10.05.2022 10:02 Відповісти
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А когда уже станет 200-ый 200-ым?
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10.05.2022 09:59 Відповісти
Oh yea... чекаємо на ювілейний літачок
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10.05.2022 10:02 Відповісти
Вони бояться . В Україні нельотна погода.
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10.05.2022 10:09 Відповісти
"З язика зняв"
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10.05.2022 14:06 Відповісти
Дамой, на родіну.
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10.05.2022 10:01 Відповісти
та шо ж таке, у роzzіян скінчилися літаки? котрий день немає двохсотого.
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10.05.2022 10:01 Відповісти
тоже жду юбилейного
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10.05.2022 11:17 Відповісти
Да похоже ссут летать. Все ждут юбилейного 200-го во всех смыслах.
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10.05.2022 13:56 Відповісти
К концу мая санитарные потери 130-140к орков то есть почти вся группировка на 24.2.2022, но они гонят и гонят мясо и технику.
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10.05.2022 10:03 Відповісти
На сьогодні ще є 120т.але проти 700т. Жаль,що фронт довгий,а так би....
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10.05.2022 10:15 Відповісти
Якщо у ворога такі втрати о/с та танків - то це може означати, що наші наступають і звільняють окуповані території; небагато, але просуваються. Але у зведенні Генштабу про звільнені міста/села - ні слова...
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10.05.2022 10:03 Відповісти
Було, а також інформація, що про просування і звільнення Не будуть писати поки не зачистять території. Багато писак завелось.
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10.05.2022 10:11 Відповісти
На жаль навіть таких втрат не достатньо щоб наступати. Вони пруть не рахуючись навіть з такими втратами. Але думаю 1300 танків і 30 тисяч убитих таки повинно їх зупинити.
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10.05.2022 10:13 Відповісти
путєн ще в березні казав герасимову, що прийнятні безповоротні втрати - це 30-50 к орків 200-ми.
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10.05.2022 14:12 Відповісти
Думаю набили мобілізованих лугандонців з мосінками під Авдєєвкою переважно.
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10.05.2022 10:54 Відповісти
Лєтят на родіну дрозди.
А ВСУ всьо до *****
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10.05.2022 10:05 Відповісти
26 тисяч зажмуренних кацапів не поганий показник,для ЗСУ.
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10.05.2022 10:07 Відповісти
там нема інформації про пару тисяч жмуриків, які перетворилися в двохсотих з трьохсотих вже в госпіталях - на відміну від білоруських лікарень, в кацапських польових госпіталях смертність дуже висока
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10.05.2022 12:38 Відповісти
Так ніхто з їхніх пілотів і не хоче стати 200 м. Як у прямому так і у переносному значенні. Але комусь таки доведеться отримати цей "почесний" статус.
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10.05.2022 10:10 Відповісти
Ну, ладно! Нехай присилають Су-34 - він двомістний, обох 201-ми запишемо.
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10.05.2022 10:25 Відповісти
Кто станет 200тым того легат премии. Вот и не летают.
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10.05.2022 10:59 Відповісти
Чето по сравнению с последними днями БПЛА мало. Надеюсь заканчиваются.
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10.05.2022 11:00 Відповісти
Помню,Блохин никак не мог забить 200-й мяч,пока ему не дали пробить пеналь,а потом снова стал забивать.С этим самолетом тоже нужна какая-то хитрость,вплоть до украсть и сбить на земле,потом опять прорвет😀
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10.05.2022 11:22 Відповісти
Да сбейте же уже, хоть мухобойкой, этот долгожданный двухсотый!
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10.05.2022 13:17 Відповісти
Интересно , что будет первым - 200 космолет или 30 000 лаптеног?
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10.05.2022 13:18 Відповісти
Лаптеногие. Их системе не жалко, а вот самолеты денех стоят, и с санкциями их не восстановишь.
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10.05.2022 13:58 Відповісти
 
 