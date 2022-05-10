Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 тис. осіб, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 1 170 танків і 2 808 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 тис. осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 1170 (+25) од,

бойових броньованих машин - 2 808 (+44) од,

артилерійських систем - 519 (+6) од,

РСЗВ - 185 (+0) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,

спеціальна техніка/special equipment - 41 (+0).

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В Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.