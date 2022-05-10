Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 226 дітей, 416 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на 10 травня офіційна кількість загиблих дітей унаслідок агресії РФ не змінилася – 226, зросла кількість поранених – 416.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, опублікованому в телеграм-канал

"Понад 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Зросла кількість поранених – 416. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомир – 15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області зазнала поранень 17-річна дівчина.

Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів ЗС РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 навчальних закладів. При цьому 132 із них повністю зруйновані.

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