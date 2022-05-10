Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 226 дітей, 416 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Станом на 10 травня офіційна кількість загиблих дітей унаслідок агресії РФ не змінилася – 226, зросла кількість поранених – 416.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, опублікованому в телеграм-канал
"Понад 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Зросла кількість поранених – 416. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомир – 15", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області зазнала поранень 17-річна дівчина.
Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів ЗС РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 навчальних закладів. При цьому 132 із них повністю зруйновані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль