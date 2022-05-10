Перемога - це не повернення до 24 лютого, це звільнення всіх наших територій, - Кулеба

Перемога для України спочатку означала відведення військ РФ на позиції до 24 лютого. Тепер перемога - це звільнення решти наших територій, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за нанесені збитки. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій", - заявив Кулеба.

Він додав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

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