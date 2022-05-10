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Новини Війна
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Перемога - це не повернення до 24 лютого, це звільнення всіх наших територій, - Кулеба

кулеба

Перемога для України спочатку означала відведення військ РФ на позиції до 24 лютого. Тепер перемога - це звільнення решти наших територій, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за нанесені збитки. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій", - заявив Кулеба.

Він додав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

Читайте: За опитуванням 66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - Кулеба

Автор: 

перемога (488) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+33
ЗЕ злив південь і коридор на Крим, а тепер буде пабіждать.
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10.05.2022 10:06 Відповісти
+29
То Кулеба сам від себе сказав, чи найвеличніший нарешті визначився ?
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10.05.2022 10:05 Відповісти
+26
"Перемога - це не повернення до 24 лютого, це звільнення всіх наших територій"-- надіюсь, що це не тільки ваша позиція, а позиція всіх без виключення державних діячів та керівників.
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10.05.2022 10:06 Відповісти
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То Кулеба сам від себе сказав, чи найвеличніший нарешті визначився ?
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10.05.2022 10:05 Відповісти
А Кулеба не боїться від дЕрьмака прочуханів отрпимати
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10.05.2022 10:13 Відповісти
Мокшо, хто тобі дозволив відсвічувати своїм голом дупом під моїми каментами ?
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10.05.2022 10:19 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.05.2022 10:31 Відповісти
През це теж говорив.
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10.05.2022 10:31 Відповісти
Він кожен день щось говорить. І те, що він сказав сьогодні, може бути діаметрально протилежне тому, що він говорив вчора.
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10.05.2022 10:52 Відповісти
А що з цього приводу думає товариш Ze&
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10.05.2022 11:02 Відповісти
А він думає?
Просто ляпає язиком.
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10.05.2022 11:08 Відповісти
Это Порошенко, или Климкин сегодня говорят от своего имени, а когда ты на госдолжности, то это считается официальным заявлением. А что не так с заявлением? Опять не угодили?
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10.05.2022 11:48 Відповісти
Різні особи на державних посадах заявляють суперечливі, чи навіть не поєднувальні речі. Кулєба в цьому випадку суперечить ОП. Така різноголосиця свідчить або про відсутність єдиної позиції у зеленої влади і окрему думку Кулєби з цього приводу. Або про звичне для зелених намагання ввести в оману слухачів чзадля реалізації власних планів.
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10.05.2022 13:33 Відповісти
"Перемога - це не повернення до 24 лютого, це звільнення всіх наших територій"-- надіюсь, що це не тільки ваша позиція, а позиція всіх без виключення державних діячів та керівників.
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10.05.2022 10:06 Відповісти
Відкат росіян до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні - Зеленський. 5 квітня 2022 р.

Постійність і послідовність зе-влади просто вражає
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10.05.2022 10:11 Відповісти
Мені здається Кулеба нормалтний мужик, просто йому доводиться працювати у протистоянні ідіотам і зрадникам.
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10.05.2022 10:20 Відповісти
Його насильно тримають? Кулеба- пристосуванець і дуполиз. Слухняний виконавець, і ніякий лідер. Саме через цю якість його і призначили міністром при дерьмаку.
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10.05.2022 10:54 Відповісти
1000000%
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10.05.2022 11:04 Відповісти
Кулеба не володіє реальною обстановкою на фронті. Говорити про осяжні військові цілі має право лише Залужний
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10.05.2022 11:32 Відповісти
ЗЕ злив південь і коридор на Крим, а тепер буде пабіждать.
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10.05.2022 10:06 Відповісти
Тримайте Кулебу, бо так ми до китайського кордону дійдемо
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10.05.2022 10:06 Відповісти
Перемога це звильненя Белгорода и Кубани от руских фашистов.
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10.05.2022 10:07 Відповісти
Ти забув за Новозибків, Курськ, Вороніж та Ростов!
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10.05.2022 10:09 Відповісти
Власних ватанів не вистачає?
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10.05.2022 10:56 Відповісти
І Таганрог не забудьте.
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10.05.2022 10:10 Відповісти
Розумію хайп із Кубанню, але...

Спочатку- окуповану і анексованоу в 1919 році Стародубщину- колиску відомих козацьких родів старшини і гетьманів...

Тим більше саме тут були найбільші бої армії УНР (сірожупанна дивізія) проти більшовиків за всю історію армії УНР. Але совок постарався стерти з історії всі згадки про це.
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10.05.2022 10:26 Відповісти
Що ви плануєте робити з недоумками, які там живуть?
Вам не вистачило «кармільцев Європи»?
Ще треба?
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10.05.2022 11:07 Відповісти
Видавати паспорти громадянина тільки після здачі іспитів на знання історії, мови, і політичного устрою.
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10.05.2022 12:12 Відповісти
Можете не переживати: іспити вони здадуть, зможете навіть побачити сцену, на кшалт знищення пам'ятника дзержинському у москві в 90-му році!
Але вони як були гівном кацапським, так і лишаться.
Це бидло яке не перевиховати і не змінити: бо воно буде жити у Нью-Йорку і срати на США!
І так само в Україні.
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10.05.2022 13:29 Відповісти
Кулеба, вклади це в черепки ЄрЗе та Мікрона!
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10.05.2022 10:08 Відповісти
Оккупированные территории уже не могут ждать дебилы вы ЗЕленые
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10.05.2022 10:10 Відповісти
Я особисто вважаю, що захоплені до 2014 року лугандони повертати не варто.
Так, втрачених земель жаль. Але там не тількти землі - там кишить ментальним ворогом. Там люмпен, шантрапа, якого навіть в раші не дуже чекають.
Те поголів"я треба буде харчити й нести на горбу, бо вони вміють тільки роззявляти рота.
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10.05.2022 10:13 Відповісти
Там вже майже нікого немає. Залишились в основному пенсіонерки. Чоловіче населення втекло від "мобілізацій" або вже мертве.
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10.05.2022 10:16 Відповісти
Ці землі потрібно повертати. Але без місцевих жителів. Вони хотіли до кацапії то нехай туди і їдуть. А землю перетворимо на зону оборони між Україною та мордором.
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10.05.2022 10:17 Відповісти
більшість з ТИХмісцевих або вже виїхали у східно-північному напрямку, або готуються. а частину з них рашисти вже обнулили самі))
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10.05.2022 10:27 Відповісти
Коли у твоєму подвір'ї заведеться якась шантропа я б подивилась на тебе.А потім почали б захоплювати і твій дім та спати у твоєму ліжку.А ти такий залиште ліжко мені і домовились,а жінку якось поділимо.Сама тупа думка.Поки не звільнять нашу землю їм не повинно бути не хвилини покою.
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10.05.2022 10:21 Відповісти
OK, я ж не проти. Коли ти хочеш платити налоги на пенсії й жрачку тим шантрапам - то давай.
До речі, у тебе труднощі з викладанням думок. Тобі треба ьідьше читати.
Ну й може написати Мірошниченко українською.
"Сама тупа" українською буде найтупіша. Воно трохи стрьомно. коли якісь тутки, що не здатні написати грамотно пару слів, кидаються мене повчати.
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10.05.2022 10:37 Відповісти
Не тобі розкидуватися землями наших пращурів. Щодо вати тамтешньої, то їх там 3 тролейбуса залишилося, всі інші давно або в Україні або все зрозуміли.
До того буде проведена фільтрація їх на предмет злочинів, а право голосу тільки після екзаменів про історію і мову
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10.05.2022 10:48 Відповісти
Як з Чонгаром і Перекопом? Сплю і бачу...
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10.05.2022 10:54 Відповісти
Запустити туди Болбочана, як у 1918-му
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10.05.2022 12:14 Відповісти
Ти жало прикуси. Якщо ти не бачиш різниці між "розкидуванням землями твоїх пращурів" і висловленням власної думки - то тобі в рашу, до сцаря.
Фільтрацію ти проведеш? Чи Єрмак?
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10.05.2022 14:10 Відповісти
Регіон дуже маргіналувавася с 2014 року, патріоти тікали бо їх просто б вбили. Адекватні люди які могли знайти роботу в іншому місті теж повиїзджали. Залишилась три типу людей: біднота, ідейна вата, там старі-немічні разом з родичами які не можуть їх кинути. Якщо регіон повернеться під контроль України,найбільш ідейна та небезпечна вата втече, а люди які бажають працювати можуть повернутися за умови сприятливого інвестклімату.
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10.05.2022 10:58 Відповісти
Кримські татари у Криму будуть наводити лад разом з українською армією і правоохоронними органами. Татарам Криму потрібно дати зброю.
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10.05.2022 13:02 Відповісти
Згоден, і те саме Криму стосується
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10.05.2022 11:31 Відповісти
там люмпену менше, ніж "какая разніца".. і більшість того люмпену було зажмурено ще в 2014-2015 в попочлєнії..
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10.05.2022 14:21 Відповісти
+ доведення москальні до такого стану, щоб в них навіть не виникало думки зазіхати на чуже, ДОВІЧНО.
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10.05.2022 10:17 Відповісти
попрошу кулебу не чіпати, тим більше, що він рече очевидні і безсумнівні істини.
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10.05.2022 10:19 Відповісти
Кулеба один із небагатьох красавчик
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10.05.2022 10:49 Відповісти
Рад, что поняли. Поняли простейшие вещи в экономике, как страхование авиаперелетов (включая грузовые), страхование автоперезовок, морских в том числе. И что если нет территориальной целостности или идет ожидание войны, то тарифы там неподъемные, убивает и инвесторов, и даже ресурсный бизнес, а без международной страховки никто даже связываться не будет. Плюс инвестиции в новые фабрики. Если будет хоть малейший шанс, что их будут бомбить, то тут никаких денег не будет. Никто не будет рисковать жизнями своих граждан, отправляя часть иностранных специалистов для обучения наших рабочих. И в это самое время никто от нефти и газа фактически отказываться не будет, Китай за Россию, Индия вполне тоже может быть за них. У кацапов будут деньги с таким нищим, не желающим бунтовать из-за нищеты народом, а у нас, в случае войны, не будет. И будет Янукович попытка номер 3 (или 4, если брать его визит в Беларусь в феврале). Будут подкупы те же самые. Вариантов нету, либо победа, либо плавная смерть страны за жалкие 10 лет.
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10.05.2022 10:20 Відповісти
Слова красивые. Эти ж территории не сами освободятся.
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10.05.2022 10:22 Відповісти
... включно з окупованою і анексованою в 1919 році Стародубщиною- колискою відомих козацьких родів старшини і гетьманів...
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10.05.2022 10:22 Відповісти
саме так і іншої цілі не повинно бути. сподіваюсь, в уряді ВСІ це розуміють!
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10.05.2022 10:25 Відповісти
Этого будет мало. Как минимум надо " освободить" приграничные российские области для буфера.
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10.05.2022 10:35 Відповісти
ось що постійне у зебят,так це,як не було єдиної лінії сттратегії так і не має-кожна голова своє говорить
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10.05.2022 10:38 Відповісти
отлично. до Севастополя
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10.05.2022 10:40 Відповісти
Що Байден і Джонсон животрорящі роблять! Нарешті, чуємо адекватні речі.
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10.05.2022 10:47 Відповісти
Все вірно, Кулеба!
А бубочка знає?
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10.05.2022 10:50 Відповісти
Як мінімум!!! Боюся,що прийдеться забирати вкрадені прикордонні регіони!!!
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10.05.2022 11:11 Відповісти
Кулеба сьогодні так, а завтра по іншому, посіпака Зелі.
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10.05.2022 11:15 Відповісти
Микола Жовніренко

Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
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10.05.2022 11:25 Відповісти
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10.05.2022 11:26 Відповісти
Легко вам, пан Кулеба, говорити... Посиділи би з бійцями нашими в окопах хоч один день, говорили би трохи обережніше. Що досягнути того що ви кажете, потрібно:
1. Повністю зупинити наступ рашистів по всій лінії фронту.
2. Перейти від оборони до масштабного контрнаступу.
3. Звільнити такі великі міста, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ, Маріуполь (уявіть лише собі, якого масштабу будуть такі військові операції, скільки для них потрібно живої сили та ресурсів). І які жертви будуть понесені...
4. Навіть якщо вищевказані пункти вдасться виконати - потрібно якимись силами та ресурсами ці всі території тримати під контролем і зачищати.
5. Щодо Криму - Пуйло вчепиться в півострів всіма можливими і неможливими силами. Не сумніваюсь, що при спробі наступати на Крим, по Україні нанесуть тактичні ядерні удари. Бо Крим для Пуйла - це вже справа життя і смерті. Фізичної, не лише політичної.
6. Крим - це досить велика територія, яка населена переважно нелояльним до України населенням. Буде шалений опір від цивільних (такий, як є зараз від українців відносно рашитських військ). Потенційно загинуть десятки тисяч українських військових.

Тому пропоную поки що бути реалістами, і хоча би спробувати досягнути перших двох пунктів. А далі вже діяти виключно по ситуації.
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10.05.2022 11:29 Відповісти
Піднятий настрій на весь день --- головне не порвіть нічого !!
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10.05.2022 11:31 Відповісти
Дурні коментарі щодо генетичної відсталості росіян вже задовбали! Ви не думаєте що це різновид фашизму? Генетика це всього 30% людини , все інше то виховання! Подивіться скільки серед нас ,в часи СРСР було так званих радянських людей!? І наведу ще один приклад з власного життя! В мене є товариш по роботі. Він не просто єтнічний росіянин , він народився у Россії , потім служив в радянскій арміі (це було ще в СРСР) , після армії приїхав до Києва , одружився , має дітей. Його мати і родичі живуть на Россії і він кожен рік їздив до матері. Коли був перший майдан , потім другий , він завжди підтримував , виступав проти окупації Криму і частини донбасу! Кожен раз коли їздив до матері , розповідав як там живуть і називав їх кацапами , коли приїздив у Київ казав що приїхав додому і у нас зовсім інші люди і набагато краще , що кацапі ліниві і тільки пьють. Він ототожнював себе з нами ,а не з ними , бо майже усе життя жив тут. Йому за 60 , але коли у лютому росія напала ,він записався в тероборону і ненавидить їх! Згадайте , скільки єтнічних росіян , і навіть не єтнічних а справжніх воюють за нас. Це все тому , що в нас суспільство зовсім інше , в нас інше виховання , інші цінності і люди всмоктують їх у себе і стають нами! Є і їнші приклади , коли українець зраджує! Тому не треба казати - що все це генетика! Це не генетика , а промивка мозку ! Їм промивали і промивають мозок і вбивають туди імперські думки.
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10.05.2022 11:34 Відповісти
О, подъехали оправдалки бучинским палачам. Они на самом деле - харошие, эта все прапаганда...
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10.05.2022 13:50 Відповісти
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, Джерело:

Хотілось би знати, кого конкретно мав на увазі Кулеба в контексті слів "перемога для нас". Відчувається кацапський сморід зеленських-єрмаків!
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10.05.2022 11:45 Відповісти
Зе Пе Ю потім будем обирати. Є командир - всі слухаємось
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10.05.2022 12:01 Відповісти
Ми раді, що хоч наш міністр закордонних справ розуміє це. Залишилось переконати "кротів" в офісі президента, якщо це можливо...
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10.05.2022 12:20 Відповісти
Ну арестович вчора в програмі Фейгіна заявив приблизно те саме. Треба розуміти, що наша нинішня влада ПОВНІСТЮ залежна від фінансових потоків і зброї союзників. Тому думка всяких єрмаків може бути зафіксована на папері і вивішена на цвяху. Така її ціна. Орієнтуйтесь на слова Байдена, Джонсона, керівництва Євросоюзу. А вони налаштовані категорично: бить ***** поки не здохне разом зі своєю бандою. Його погрози ядерною зброєю - блеф. Не дадуть йому тією зброєю скористатися наші союзники, як і його нинішні соратники. Наш народ і армія не зупиняться нині на півдорозі до Севастополя. Бо цю дорогу рано чи пізно нам доведеться пройти. Краще це завдання не залишати нашим дітям щоб не чекати через кілька місяців чи років знову ракети нам на голову. Кулеба каже правду. Може поки не всю. Бо щоб гарантовано убезпечити нам вільне судноплавство у Чорному морі, потрібно перекрити вихад росії в Чорне і Азовське море. Тому війна взяттям Криму може не завершитися.
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10.05.2022 13:22 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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10.05.2022 13:41 Відповісти
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за нанесені збитки"

Краще згадати на що були згодні на Банковій під час перших переговорів у бульбажопії...
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10.05.2022 13:52 Відповісти
при перших спробах переговорів у бульбожопії не було і згадки про рішучу підтримку нас зі сторони Заходу. а зараз уже є ленд-ліз. тому не варто уже згадувати про Мінськ чи Стамбул. зараз уже Захід нашим можновладцям не дозволить щось там злити путєну. не для цього вони зараз сюди вбухують десятки лярдів доларів.
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10.05.2022 14:32 Відповісти
 
 