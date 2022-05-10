Перемога - це не повернення до 24 лютого, це звільнення всіх наших територій, - Кулеба
Перемога для України спочатку означала відведення військ РФ на позиції до 24 лютого. Тепер перемога - це звільнення решти наших територій, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала у відведенні російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за нанесені збитки. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій", - заявив Кулеба.
Він додав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.
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Просто ляпає язиком.
Постійність і послідовність зе-влади просто вражає
Спочатку- окуповану і анексованоу в 1919 році Стародубщину- колиску відомих козацьких родів старшини і гетьманів...
Тим більше саме тут були найбільші бої армії УНР (сірожупанна дивізія) проти більшовиків за всю історію армії УНР. Але совок постарався стерти з історії всі згадки про це.
Вам не вистачило «кармільцев Європи»?
Ще треба?
Але вони як були гівном кацапським, так і лишаться.
Це бидло яке не перевиховати і не змінити: бо воно буде жити у Нью-Йорку і срати на США!
І так само в Україні.
Так, втрачених земель жаль. Але там не тількти землі - там кишить ментальним ворогом. Там люмпен, шантрапа, якого навіть в раші не дуже чекають.
Те поголів"я треба буде харчити й нести на горбу, бо вони вміють тільки роззявляти рота.
До речі, у тебе труднощі з викладанням думок. Тобі треба ьідьше читати.
Ну й може написати Мірошниченко українською.
"Сама тупа" українською буде найтупіша. Воно трохи стрьомно. коли якісь тутки, що не здатні написати грамотно пару слів, кидаються мене повчати.
До того буде проведена фільтрація їх на предмет злочинів, а право голосу тільки після екзаменів про історію і мову
Фільтрацію ти проведеш? Чи Єрмак?
А бубочка знає?
Розмінування Чонгару - хронологія подій.
9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
1. Повністю зупинити наступ рашистів по всій лінії фронту.
2. Перейти від оборони до масштабного контрнаступу.
3. Звільнити такі великі міста, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ, Маріуполь (уявіть лише собі, якого масштабу будуть такі військові операції, скільки для них потрібно живої сили та ресурсів). І які жертви будуть понесені...
4. Навіть якщо вищевказані пункти вдасться виконати - потрібно якимись силами та ресурсами ці всі території тримати під контролем і зачищати.
5. Щодо Криму - Пуйло вчепиться в півострів всіма можливими і неможливими силами. Не сумніваюсь, що при спробі наступати на Крим, по Україні нанесуть тактичні ядерні удари. Бо Крим для Пуйла - це вже справа життя і смерті. Фізичної, не лише політичної.
6. Крим - це досить велика територія, яка населена переважно нелояльним до України населенням. Буде шалений опір від цивільних (такий, як є зараз від українців відносно рашитських військ). Потенційно загинуть десятки тисяч українських військових.
Тому пропоную поки що бути реалістами, і хоча би спробувати досягнути перших двох пунктів. А далі вже діяти виключно по ситуації.
Хотілось би знати, кого конкретно мав на увазі Кулеба в контексті слів "перемога для нас". Відчувається кацапський сморід зеленських-єрмаків!
Краще згадати на що були згодні на Банковій під час перших переговорів у бульбажопії...