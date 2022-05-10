Треба прискорити приєднання України до ЄС, - спікерка Бундестагу Бас
Спікерка Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні. Вона сподівається, що це "не займе десятки років".
Про це вона сказала в ефірі ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Бас закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членства.
"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас. За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше знизив очікування України щодо швидкого вступу до ЄС. Процес може зайняти "десятки років", сказав Макрон у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок. Натомість він виступив за посилення співпраці з Києвом.
"Сподіваюся, що це не займе десятки років", - зазначила Бербель Бас.
Вона заявила, що оптимістично налаштована, "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли до ЄС, то зараз все буде прискорено".
Як повідомлялося, Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
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Єрмак ніби робить якісь рухи в цьому напрямку.
Хтось щось чувсь ?
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
...як казав Юрий Швець...багато крадуть...по дороге из пункта А в пункт Б...
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