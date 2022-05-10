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Новини
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Треба прискорити приєднання України до ЄС, - спікерка Бундестагу Бас

бас,бербель

Спікерка Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні. Вона сподівається, що це "не займе десятки років".

Про це вона сказала в ефірі ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Бас закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членства.

"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас. За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.

Читайте: 66% європейців згодні, що Україна має вступити в ЄС. Проти лише угорці, - опитування.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше знизив очікування України щодо швидкого вступу до ЄС. Процес може зайняти "десятки років", сказав Макрон у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок. Натомість він виступив за посилення співпраці з Києвом.

"Сподіваюся, що це не займе десятки років", - зазначила Бербель Бас.

Вона заявила, що оптимістично налаштована, "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли до ЄС, то зараз все буде прискорено".

Також читайте: Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС: "Потрібен швидкий крок. Я знаю, що ми готові, і ви це знаєте"

Як повідомлялося, Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Автор: 

членство в ЄС (1300) Євросоюз (13666) Бас Бербель (3)


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Топ коментарі
+7
сейчас Залужному проще сместить ярмока
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10.05.2022 10:22 Відповісти
+6
Так. Єрмак почав атаку на Залужного, хочуть перевести у Міноборони, а замість нього призначити дизертира з Іловайська Хомчака
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
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10.05.2022 10:36 Відповісти
+5
Уже як місяць. А хто такий єрмак для такої гімнастики. Проблема в рейтингах і довірі. США і Європа не хотять говорити про зброю з оп. Пам'ятаєте, як Богдану 26 лютого наказали знищити,хто її забрав на озброєння і вона уже працює. Воплі Люсі це вступ до нового сценарію оп,не хотять вони вину за Чонгар нести і Маріуполь
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10.05.2022 10:23 Відповісти
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Правда, що Залужного хочуть змістити ?
Єрмак ніби робить якісь рухи в цьому напрямку.
Хтось щось чувсь ?
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10.05.2022 10:17 Відповісти
сейчас Залужному проще сместить ярмока
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10.05.2022 10:22 Відповісти
Уже як місяць. А хто такий єрмак для такої гімнастики. Проблема в рейтингах і довірі. США і Європа не хотять говорити про зброю з оп. Пам'ятаєте, як Богдану 26 лютого наказали знищити,хто її забрав на озброєння і вона уже працює. Воплі Люсі це вступ до нового сценарію оп,не хотять вони вину за Чонгар нести і Маріуполь
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10.05.2022 10:23 Відповісти
Так. Єрмак почав атаку на Залужного, хочуть перевести у Міноборони, а замість нього призначити дизертира з Іловайська Хомчака
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница"
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10.05.2022 10:36 Відповісти
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10.05.2022 10:38 Відповісти
Зеленському й без урахування війни є за що відповідати, тож я б на місці Арестовича сильно нахабством не розкидався, бо збиратиме його плоди разом із зермаками та іншими опами.
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10.05.2022 13:34 Відповісти
Хочуть і можуть - це різні речі. Спочатку мають намір повісити відповідальність за південь. І як наслідок - за Маріуполь. Тоді вже спертися на резонансне питання для усунення надто популярної фігури.
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10.05.2022 13:44 Відповісти
Браво!
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10.05.2022 10:19 Відповісти
Не десятки років. Тільки один десяток.
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10.05.2022 10:24 Відповісти
Макрон загубив половину лектората, йому половина партії не довіряє. Тому і заяви озвучує на популярність. Вибори він то виграв, вірніше Франція а не Росія.Вчора німці пройшлись по макрону
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10.05.2022 10:25 Відповісти
Ось кому кому, але не німцям когось зараз повчати. Я к в нас кажуть "не на часі". При всій повноті розуміння хто такий Макрон.
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10.05.2022 11:16 Відповісти
Треба - прискорюй. А мені треба сходити за хлібом. Відчуваєшь логічну конструкцію?
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10.05.2022 10:26 Відповісти
Чисто европейское лукавство, ханжество, лицемерие, и.... доведенное до совершенсва папой из Рима и головой колхоза ООН, рardonne-moi, генерального секретаря ООН, Schröder-Меркель - Шольцами и прочими "жервами" Schröder-изации Европы.
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10.05.2022 10:28 Відповісти
Аби щось ляпнути. Приєднати воюючу країну до ЄС? Ти чо?
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10.05.2022 10:32 Відповісти
А ти ще не відчуваєш, що немитій вже недовго залишилося пручатися?
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10.05.2022 10:39 Відповісти
А шлюхольц тим часом: https://novyny.live/politics/sholts-podderzhal-predlozhenie-makrona-sozdat-politicheskoe-soobshchestvo-chto-eto-znachit-dlia-ukrainy-45034.html Шольц підтримав пропозицію Макрона створити "політичну спільноту": що це означає для України
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10.05.2022 10:35 Відповісти
Шо то я не понял , одни в лес , другие по дрова . А шо за дичь вчера нес Макрон ,про больше 10-ти лет
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10.05.2022 10:41 Відповісти
Ето жє демократія.
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10.05.2022 10:57 Відповісти
ЄС треба приєднувати. А ми будем дивитись хто підараси
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10.05.2022 10:46 Відповісти
Тысячи тонн гуманитарки и вооружений в Украину идут в основном от стран НАТО и США...Байденко зна шо робе

...як казав Юрий Швець...багато крадуть...по дороге из пункта А в пункт Б...
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10.05.2022 10:52 Відповісти
Треба наплювати на правила й Прийняти.
Світ Зламано! Всі правила Замано! Час думати й реагувати
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10.05.2022 11:07 Відповісти
С Крымом чи как?
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10.05.2022 11:55 Відповісти
Eto uzhe ot volji Ukraini zavisit.
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10.05.2022 15:07 Відповісти
От є в ЄС адекватні люди, а є й такі які не бачать в цьому сенсу.
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10.05.2022 12:39 Відповісти
 
 