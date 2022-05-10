Треба прискорити приєднання України до ЄС, - спікерка Бундестагу Бас

Спікерка Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні. Вона сподівається, що це "не займе десятки років".

Про це вона сказала в ефірі ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Бас закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членства.

"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", - сказала Бас. За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.

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Президент Франції Еммануель Макрон раніше знизив очікування України щодо швидкого вступу до ЄС. Процес може зайняти "десятки років", сказав Макрон у своїй промові в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок. Натомість він виступив за посилення співпраці з Києвом.

"Сподіваюся, що це не займе десятки років", - зазначила Бербель Бас.

Вона заявила, що оптимістично налаштована, "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли до ЄС, то зараз все буде прискорено".

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Як повідомлялося, Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.