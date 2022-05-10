Рада ООН з прав людини збереться на спецсесію щодо України 12 травня

Рада ООН з прав людини проведе у четвер, 12 травня, спеціальну сесію щоб розглянути погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Сесія скликається відповідно до офіційного запиту, поданого у понеділок, 9 травня, Україною. Запит наразі підтримали вже 53 держави.

Зазначається, що для скликання позачергової сесії необхідна підтримка однієї третини з 47 членів Ради (16 і більше). Наразі це прохання підтримали 16 держав-членів Ради: Фінляндія, Франція, Гамбія, Німеччина, Японія, Литва, Люксембург, Маршаллові Острови, Мексика, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Республіка Корея, Україна, Сполучене Королівство та Сполучені Штати.

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Запит також підтримали 37 держав-спостерігачів: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Мальта, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Португалія, Республіка Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.

Це вже буде 34-а позачергова сесія Ради ООН з прав людини.

Нагадаємо, 7 квітня Генеральна Асамблея ООН на надзвичайному спеціальному засіданні ухвалила резолюцію про тимчасове позбавлення прав росії в Раді ООН з прав людини через розв'язання війни в Україні.

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