Завершено розмінування в Ірпені, але є небезпека у приватному секторі, де окупанти залишили багато "подарунків"

Роботи з обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Ірпені Київської області завершили, проте лишається небезпека виявлення небезпечних "подарунків" у приватному секторі.

Про це сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні по розмінуванню обстеження завершено. Але я вчора показував відео, скільки снарядів з нашого міста, з передмістя Ірпеня нашими хлопцями, ДСНСниками було забрано на склади, де будуть знищуватися… І звичайно ще є небезпека, коли в приватному секторі, десь у квартирах знаходять якісь снаряди, якісь такі "подарунки". Дуже багато, на жаль, "подарунків" залишили російські солдати на тій території, на тих 30%, які були окуповані, у нашому місті була окупація на 30%, і вони там залишили", - сказав Маркушин.

Зокрема, він розповів, що вчора в ще одній іграшці знайшли гранату, а декілька днів тому виявили пакет з гранатами.

"Хлопці продивилися, але він був не замінований, і гранати були без запалів. Але в кімнатах, у квартирах, де вони (російські загарбники. - Ред.) жили, знаходимо, на жаль, такі "подарунки". І це є та небезпека, коли люди приїжджають, вони не перебували в цій біді, і вони трішечки, скажімо так, розслаблені. Хлопці максимально проходять, максимально все дивляться. Але в кожну квартиру потрапити неможливо фізично і ми просимо: якщо хтось бачить такі знахідки, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію, в поліцію і будемо знешкоджувати. Самим у жодному разі не можна чіпати", - наголосив Маркушин.

Дивіться також: Повертатися до звільнених населених пунктів Харківщини наразі небезпечно, - Нацполіція. ФОТО