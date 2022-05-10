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Завершено розмінування в Ірпені, але є небезпека у приватному секторі, де окупанти залишили багато "подарунків"

ірпінь,розмінування

Роботи з обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Ірпені Київської області завершили, проте лишається небезпека виявлення небезпечних "подарунків" у приватному секторі.

Про це сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні по розмінуванню обстеження завершено. Але я вчора показував відео, скільки снарядів з нашого міста, з передмістя Ірпеня нашими хлопцями, ДСНСниками було забрано на склади, де будуть знищуватися… І звичайно ще є небезпека, коли в приватному секторі, десь у квартирах знаходять якісь снаряди, якісь такі "подарунки". Дуже багато, на жаль, "подарунків" залишили російські солдати на тій території, на тих 30%, які були окуповані, у нашому місті була окупація на 30%, і вони там залишили", - сказав Маркушин.

Зокрема, він розповів, що вчора в ще одній іграшці знайшли гранату, а декілька днів тому виявили пакет з гранатами.

"Хлопці продивилися, але він був не замінований, і гранати були без запалів. Але в кімнатах, у квартирах, де вони (російські загарбники. - Ред.) жили, знаходимо, на жаль, такі "подарунки". І це є та небезпека, коли люди приїжджають, вони не перебували в цій біді, і вони трішечки, скажімо так, розслаблені. Хлопці максимально проходять, максимально все дивляться. Але в кожну квартиру потрапити неможливо фізично і ми просимо: якщо хтось бачить такі знахідки, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію, в поліцію і будемо знешкоджувати. Самим у жодному разі не можна чіпати", - наголосив Маркушин.

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Щось не схоже на хаотичний відступ. Все заміновано, нанесено максимальну шкоду. Щось тут не так.
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10.05.2022 10:48 Відповісти
а хто казав про хаотичний відступ, їх змусили відступати і били навздогін, але навіть до Білорусії награбоване встигли вивезти, а мінуванням вони могли взагалі займатися на протязі всього періоду окупації .
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10.05.2022 10:53 Відповісти
Протягом.
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10.05.2022 11:46 Відповісти
У моїх родичів на горищі над квартирою снаряд вже два місяці лежить. Не вибухнув, тільки дах пробив до горища. МНС кажуть, не сціть, живіть, а ми колись прийдемо, бо поки не до вашого снаряда.
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10.05.2022 12:17 Відповісти
Nadejusj uspejet po maksimumu podarki ubratj, poka kto nibudj ne narvalsja.
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10.05.2022 15:17 Відповісти
 
 