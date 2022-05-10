ЗСУ знищили понтони й техніку ворога у Білогорівці на Луганщині, росіяни тікали вплав, - Гайдай
У Білогорівці на Луганщині триває зачистка території від російських військових, які переправилися річкою. Самі понтони та вся техніка вже знищені.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"У Білогорівці, де ворог намагався створити міцну переправу й перекидати техніку й особовий склад на наш бік, частково мав успіх, але зараз усі понтонні переправи знищені, вся техніка знищена і залишки особового складу, які там залишились, частково знищені, частково вони тікали і вже вплав переправлялися на інший бік", уточнив він під час включення на національному марафоні.
"На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи", - вказав посадовець у дописі.
Станом на ранок 10 травня також продовжуються бої в селах Гірської громади - проривів немає, в Рубіжному росіяни теж не просунулися, Воєводівка - повністю під українським контролем.
"Мета росіян - відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гумвантажі. Чекаємо на "тишу", аби рятувальники, нарешті, змогли проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів", - повідомив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але якщо Ви ще раз порівняєте кацапів з цими благородними тваринками - я Вас забаню.
Новий «твір» кацапської пропагани не за горами!
"Во время ночёвки на берегу в устье реки Вагай, Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд. Сумели спастись всего несколько казаков.
Согласно воспоминаниям очевидцев событий той ночи, атаман Ермак был обременён своими доспехами, в частности, подаренными царём двумя кольчугами, и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
*********
Ну, точно, як Васілій Іванич Чапаєв. А, може, це він і був?
Щось мені після цього деякий час раків істи буде не те.
《Кличко°》
..
Слава нації
Смерть москалям