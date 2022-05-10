ЗСУ знищили понтони й техніку ворога у Білогорівці на Луганщині, росіяни тікали вплав, - Гайдай

У Білогорівці на Луганщині триває зачистка території від російських військових, які переправилися річкою. Самі понтони та вся техніка вже знищені.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці, де ворог намагався створити міцну переправу й перекидати техніку й особовий склад на наш бік, частково мав успіх, але зараз усі понтонні переправи знищені, вся техніка знищена і залишки особового складу, які там залишились, частково знищені, частково вони тікали і вже вплав переправлялися на інший бік", уточнив він під час включення на національному марафоні.

"На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи", - вказав посадовець у дописі.

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Станом на ранок 10 травня також продовжуються бої в селах Гірської громади - проривів немає, в Рубіжному росіяни теж не просунулися, Воєводівка - повністю під українським контролем.

"Мета росіян - відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гумвантажі. Чекаємо на "тишу", аби рятувальники, нарешті, змогли проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів", - повідомив Гайдай.