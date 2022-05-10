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ЗСУ знищили понтони й техніку ворога у Білогорівці на Луганщині, росіяни тікали вплав, - Гайдай

луганщина,білогорівка

У Білогорівці на Луганщині триває зачистка території від російських військових, які переправилися річкою. Самі понтони та вся техніка вже знищені.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці, де ворог намагався створити міцну переправу й перекидати техніку й особовий склад на наш бік, частково мав успіх, але зараз усі понтонні переправи знищені, вся техніка знищена і залишки особового складу, які там залишились, частково знищені, частково вони тікали і вже вплав переправлялися на інший бік", уточнив він під час включення на національному марафоні.

"На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи", - вказав посадовець у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж 9 травня окупанти 22 рази обстріляли Луганщину, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 10 травня також продовжуються бої в селах Гірської громади - проривів немає, в Рубіжному росіяни теж не просунулися, Воєводівка - повністю під українським контролем.

"Мета росіян - відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гумвантажі. Чекаємо на "тишу", аби рятувальники, нарешті, змогли проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів", - повідомив Гайдай.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+32
Свинособаки умеют плавать? Для етого минимум разгрузку с брониками и оружие нужно сбросить. В одних красных труселях путинская армия побежит домой
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10.05.2022 11:08 Відповісти
+26
А деякі ще й жіночих які награбували
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10.05.2022 11:09 Відповісти
+24
Дай Боже все частіше чути "Окупанти тікають,тікають частинами(одна нога там,інша десь,окупанти здохли,Путлєр капут"
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10.05.2022 11:10 Відповісти
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Свинособаки умеют плавать? Для етого минимум разгрузку с брониками и оружие нужно сбросить. В одних красных труселях путинская армия побежит домой
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10.05.2022 11:08 Відповісти
А деякі ще й жіночих які награбували
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10.05.2022 11:09 Відповісти
там турбаз багато ......лодок теж.як що не побиті
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10.05.2022 11:21 Відповісти
Насчет свиней не знаю, а собаки таки хорошо плаваютт.
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10.05.2022 11:24 Відповісти
Свині теж.
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10.05.2022 11:43 Відповісти
І собачки і свинки прекрасні пловці. Це про фауну.
Але якщо Ви ще раз порівняєте кацапів з цими благородними тваринками - я Вас забаню.
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10.05.2022 12:07 Відповісти
Свині чудово https://www.youtube.com/watch?v=7WXcygWl1Ig плавають
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10.05.2022 12:15 Відповісти
Дай Боже все частіше чути "Окупанти тікають,тікають частинами(одна нога там,інша десь,окупанти здохли,Путлєр капут"
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10.05.2022 11:10 Відповісти
Ну все, Чапаєв відпочиває!
Новий «твір» кацапської пропагани не за горами!
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10.05.2022 11:10 Відповісти
Вони самі себе в пастку завели. Криси
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10.05.2022 11:12 Відповісти
Будемо сподіватись, що рашисти там само "допливли", як і хєрой расєї Єрмак в 1585 році.

"Во время ночёвки на берегу в устье реки Вагай, Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд. Сумели спастись всего несколько казаков.
Согласно воспоминаниям очевидцев событий той ночи, атаман Ермак был обременён своими доспехами, в частности, подаренными царём двумя кольчугами, и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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10.05.2022 11:13 Відповісти
Краще, щоб доплили як Титанік!
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10.05.2022 11:15 Відповісти
Титаник - это всё-таки трагедия. Лучше, как русский военный корабль.
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10.05.2022 11:31 Відповісти
Ермак... пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше
*********
Ну, точно, як Васілій Іванич Чапаєв. А, може, це він і був?

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10.05.2022 20:18 Відповісти
"Учись плавать с детства!" Помню при совке такие плакаты на пляжах. Предлагаю новые. "Если плаваешь в дерьме - это, русский, не ко мне!"
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10.05.2022 11:14 Відповісти
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10.05.2022 20:38 Відповісти
бегать вплавь это круто 🤣🤣🤣
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10.05.2022 11:22 Відповісти
у них все не як у людей. після біатлону на танках не здивуюся і забігам по воді акі посуху.
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10.05.2022 11:26 Відповісти
Сейчас даже в стоячей воде плавать не очень жарко, а в реке тем более. Наверное доплыли не все кто пытался.
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10.05.2022 11:30 Відповісти
Ширина Северского Донца в этом месте - 20 метров.
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10.05.2022 11:35 Відповісти
Менше 40 ніде там немає, в середньому десь 50.
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10.05.2022 12:39 Відповісти
Непринципово, якщо нема сильної течії, то що 20 що 40 можна проплисти.
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10.05.2022 12:59 Відповісти
Донец несколько лет как очень сильно обмелел. Вода имеет ширину 50 метров, а глубокой реки 10.
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11.05.2022 00:07 Відповісти
та й взагалі, плавати під артою - таке собі задоволення
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10.05.2022 12:51 Відповісти
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих!"(с)
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10.05.2022 11:32 Відповісти
Матроси з "Москви"?
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10.05.2022 12:31 Відповісти
Отак ракам і сомам буде пожива у вигляді кацапського мяса.
Щось мені після цього деякий час раків істи буде не те.
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10.05.2022 13:10 Відповісти
чапаевы
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10.05.2022 13:11 Відповісти
ну хоть помылись...., раз в жизни.....
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10.05.2022 13:47 Відповісти
Допливли не ті, хто всі.
《Кличко°》
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10.05.2022 13:54 Відповісти
Чудова новина!
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10.05.2022 14:00 Відповісти
Гребіть москалі...гребіть і чим швидше з України.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 15:03 Відповісти
Oni tam njebosj vsju reku prismerdjeli 🤢
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10.05.2022 15:26 Відповісти
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10.05.2022 16:11 Відповісти
перед смертю хоть помився.
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10.05.2022 19:54 Відповісти
 
 