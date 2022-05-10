Протягом 10-13 травня в Полтаві триватимуть навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій
У період 10-13 травня в місті Полтава заплановані навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у період з 10 до 13 травня з 8:00 до 14:00 в Полтаві заплановані навчальні стрільби.
"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - пише ОДА.
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