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Протягом 10-13 травня в Полтаві триватимуть навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій

навчання

У період 10-13 травня в місті Полтава заплановані навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у період з 10 до 13 травня з 8:00 до 14:00 в Полтаві заплановані навчальні стрільби.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - пише ОДА.

Також читайте: Сьогодні проводитимуться військові навчання на Чернігівщині, мешканців закликають зберігати спокій

Автор: 

Полтава (564) військові навчання (2781)


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10.05.2022 11:11 Відповісти
вот и выпекли солдат
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10.05.2022 12:11 Відповісти
A potom divitsja, otkuda orki takije tupije i zlostnije.
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10.05.2022 15:28 Відповісти
Ще одного літачка до ювілейних 200. Слава ЗСУ!
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/693806795186767/


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10.05.2022 11:13 Відповісти
Буде на ділянках 777 уже працюють успішно 333.
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10.05.2022 11:15 Відповісти
Так. Вже Бутусов опублікував відео 300 30 3!
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es
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10.05.2022 11:23 Відповісти
Вже звикли ... На полігоні , під Полтавою , чи не кожен день навчання зі стрільбою .
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10.05.2022 11:21 Відповісти
Лучше в сумской области, и через поребрик стрелять...
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10.05.2022 11:48 Відповісти
 
 