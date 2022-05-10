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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, РФ змінює свою пропаганду, - ГУР

гур

За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МОУ у телеграмі.

"Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок.

Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику", - йдеться в повідомленні.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Зазначається, що пропагандисти країни-окупанта тепер "промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора".

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Автор: 

пропаганда (2825) розвідка (3881) росія (66104)


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Топ коментарі
+53
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10.05.2022 11:47 Відповісти
+33
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10.05.2022 11:53 Відповісти
+29
рабсіяни ніколи не визнають поразку, вони будуть їсти коріння як північні корейці, але будуть нас знищувати! тому ми повинні знищити їх раніше, прєвєнтівно
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10.05.2022 12:01 Відповісти
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їм всім все зійде з рук, тому що вони філіал єдіной рабсіі
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10.05.2022 11:45 Відповісти
Їм все зійде з рук не по цій причині, а по причині 73% "пріколістів", які і далі захочуть бачити "прікольних хлопчиків".
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10.05.2022 12:11 Відповісти
Заспокойся. Є нові герої, нові люди. А ця шобла піде у забуття.
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10.05.2022 12:18 Відповісти
А ім "нові" не потрібні, їм знову "чоколадного на царювання" подавай...
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10.05.2022 13:25 Відповісти
Царювання - це у вас в голові.
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10.05.2022 13:56 Відповісти
Для них забуття - це не відповідальність, а нагорода.
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10.05.2022 13:55 Відповісти
яка гидка пика! Цей персонаж до України не має ніякого відношення, йому українців не зрозуміти.
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10.05.2022 13:12 Відповісти
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10.05.2022 11:47 Відповісти
пусть как хотят так и пропагандирует у себе. главное что смирились возвращении Луганск Донецк и Крым в Украину.
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10.05.2022 11:48 Відповісти
Пример "эффективности" российской пропаганды.
Концерт на день победы.
На сцене поют песни военных лет, а на экране позади мелькают исторические кадры ветеранов той войны.. Ага-ага, ветераны.
Бонни и Клайд, американские грабители 30-х годов

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10.05.2022 11:53 Відповісти
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10.05.2022 11:53 Відповісти
А на ютубе полно роликов "Хрюсия против НАТО", "хрюсия против США", "хрюсия против НАТО и США", где икспеды под массовое онанирование тупорылых ватанов рассказывают с картинками, как хрюсия всех превосходит.
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10.05.2022 11:54 Відповісти
Ну держак від лопати може і натівський, але напихують же ж українці.
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10.05.2022 12:27 Відповісти
В москалів є лише одна гарна зброя - це пропаганда, але вона відточена до досконалості та працює не лише в межах мордору.
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10.05.2022 12:32 Відповісти
а що кацапcькому режимі важлива думка їхніх рабів -холопів? чому поcтійно пишуть про те як будуть сприймати премогу що подумають кацапи? так режим їхній же в ніщо не ставить, одиночні пікети в автозак, сам ***** не прислухаеться до народу а робить сам те що вирішить, їм насрати на власних орків, навіть якщо буде правдива інформація на тб орки не вийдуть а якщо вийдуть получать по голові дубинкой і в автозак так що можна не напрягатися не витрачати гроші на соловьов тв і хто що подумає, бунту не буде населення рабське це генетично
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10.05.2022 11:56 Відповісти
Уявляю картинку: Геббельс розпинається на екрані, доводячи, що на Курській дузі вермахт героїчно протистоїть американцям і британцям!!!
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10.05.2022 12:16 Відповісти
Путин! Ты хоть раз можещь выйти и сказать, как мужик - мы начали эту войну, но мы её просрали, так бывает, давайте жить дальше, но на условиях победителя. Простите меня, россияне, я был последним козлом.
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10.05.2022 11:58 Відповісти
рабсіяни ніколи не визнають поразку, вони будуть їсти коріння як північні корейці, але будуть нас знищувати! тому ми повинні знищити їх раніше, прєвєнтівно
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10.05.2022 12:01 Відповісти
традиція... приміром, всі героїчні оборони Севастополю накривались пьіZдою...

і цілком ймовірно, шо їхнє слово "пабєда" означає "по біді" - "після біди". тобто, навіть коли по сраці надавали - це також пабєда.
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10.05.2022 17:02 Відповісти
Так сказать может только мужик с яйцами. А вы видели это плешивое чмо? Оно уже просто жалкое, но продолжает надувать щеки. Вообще, появилось ощущение, что этот плешивец уже и паРашей не руководит, а так - вытаскивают из нафталина что-то проблеять стаду. . Там, видимо, рептилоид Патрушев рулить начал.
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10.05.2022 13:34 Відповісти
Нічого нового. Все за кацапською психологією, яка віками не змінювалась. Спочатку бикувати та "бєспрєдельнічать", а після того як отримають люлєй починати скавчати, що вони хороші, але їх не так зрозуміли і всі проти них згуртувалися. Інакше кажучи ні за що ні про що звели суцільну русофобію. То, я так розумію, потрошку почали готуватися до другої фази своєї поведінки - скавчання.
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10.05.2022 12:20 Відповісти
Им с телика скажут:
нас ипут, а мы крепчяем.
И они будут жрать ягель и заедать мхом. Ибо так сказал царь батюшка
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10.05.2022 12:25 Відповісти
Самое смешное что НАТО против которого оказывается так позорно какают ватники на войну еще и не пришло, но ввиду особых просьб дегенеративно настроенного общества Дядя СЭМ подписал Ленд-Лиз на поставки вооружений для борьбы с фашизмом, так же как и в 1941. К тому же на подписании лежит Законопроект о участии американских войск на территории Свободной и независимой Украины для борьбы с фашистами - оккупантами из россии.
По итогу Дядя СЭМ решил сходить на войну со своими танками, пушками и самолетами.
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10.05.2022 12:38 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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10.05.2022 12:50 Відповісти
Кацапи це пародія на людину.
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10.05.2022 13:20 Відповісти
Після того відео, де один (!) кацапський поліціянт лише з гумовим кийком жене 30 (тридцять!) протестувальників, а вони ще й роблять відосік,- я нічом не дивуюся, нація рабів.
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10.05.2022 14:51 Відповісти
ну дебіли
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10.05.2022 16:36 Відповісти
 
 