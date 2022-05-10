Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, РФ змінює свою пропаганду, - ГУР

За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МОУ у телеграмі.

"Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок.

Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику", - йдеться в повідомленні.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Зазначається, що пропагандисти країни-окупанта тепер "промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора".

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