Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, РФ змінює свою пропаганду, - ГУР
За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МОУ у телеграмі.
"Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок.
Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику", - йдеться в повідомленні.
За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.
Зазначається, що пропагандисти країни-окупанта тепер "промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Концерт на день победы.
На сцене поют песни военных лет, а на экране позади мелькают исторические кадры ветеранов той войны.. Ага-ага, ветераны.
Бонни и Клайд, американские грабители 30-х годов
і цілком ймовірно, шо їхнє слово "пабєда" означає "по біді" - "після біди". тобто, навіть коли по сраці надавали - це також пабєда.
нас ипут, а мы крепчяем.
И они будут жрать ягель и заедать мхом. Ибо так сказал царь батюшка
По итогу Дядя СЭМ решил сходить на войну со своими танками, пушками и самолетами.