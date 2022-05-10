США скасували мита на українську сталь: "Азовсталь" стала символом незламності, а галузь дає роботу кожному тринадцятому українцю

США на рік відмінили 232 митних тарифи на імпорт української сталі, щоб підтримати металургійну галузь України, яка становить значну частку національної економіки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінторгівлі США, передає Цензор.НЕТ.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13-й високооплачуваний українець", - зазначається в повідомленні.

При цьому вказується, що деякі з найбільших сталеливарних підприємств України дуже постраждали від варварства Росії, а металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі став справжнім символом незламності України.

"Тим не менше, галузь намагається зберегти решту промислових потужностей. Багато металургійних заводів України продовжують платити, годувати та навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Попри бойові дії навколо, деякі українські підприємства навіть знову почали виробництво.

Створення експортних можливостей для цих підприємств є важливим для їхньої здатності продовжувати наймати своїх працівників та підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України", - підкреслюється в документі.

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Найбільша металургійна компанія України, "Метінвест" Ріната Ахметова, нещодавно відновила роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь", а також почала працевлаштувати на комбінати у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі працівників із Маріуполя і Авдіївки, які були змушені покинути рідні місця через війну, повідомляють у пресслужбі компанії. Людям також надається житло та гуманітарна допомога - через Центр реабілітації та реінтеграції, заснований компанією.

Також "Метінвест" надає допомогу Україні та українцям: за 70 днів війни компанія спрямувала 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів. Допомога компанії охоплює багато напрямів: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.

Нагадаємо, раніше імпортні мита на товари з України відмінила Велика Британія. Наразі таке рішення розглядають у Європейському союзі, проте його ухвалення йде повільно. Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у свою чергу закликав країни ЄС не зволікати з цим рішенням, адже через мита та зростання цін на металопродукцію страждає сам ЄС.

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