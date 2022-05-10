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Новини
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США скасували мита на українську сталь: "Азовсталь" стала символом незламності, а галузь дає роботу кожному тринадцятому українцю

сталь

США на рік відмінили 232 митних тарифи на імпорт української сталі, щоб підтримати металургійну галузь України, яка становить значну частку національної економіки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінторгівлі США, передає Цензор.НЕТ.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13-й високооплачуваний українець", - зазначається в повідомленні.

При цьому вказується, що деякі з найбільших сталеливарних підприємств України дуже постраждали від варварства Росії, а металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі став справжнім символом незламності України.

"Тим не менше, галузь намагається зберегти решту промислових потужностей. Багато металургійних заводів України продовжують платити, годувати та навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Попри бойові дії навколо, деякі українські підприємства навіть знову почали виробництво.

Створення експортних можливостей для цих підприємств є важливим для їхньої здатності продовжувати наймати своїх працівників та підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України", - підкреслюється в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди, які вирвались із окупації на "Азовсталі" - герої, їм вже надають всю необхідну допомогу, - Голтвенко

Найбільша металургійна компанія України, "Метінвест" Ріната Ахметова, нещодавно відновила роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь", а також почала працевлаштувати на комбінати у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі працівників із Маріуполя і Авдіївки, які були змушені покинути рідні місця через війну, повідомляють у пресслужбі компанії. Людям також надається житло та гуманітарна допомога - через Центр реабілітації та реінтеграції, заснований компанією.

Також "Метінвест" надає допомогу Україні та українцям: за 70 днів війни компанія спрямувала 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів. Допомога компанії охоплює багато напрямів: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.

Нагадаємо, раніше імпортні мита на товари з України відмінила Велика Британія. Наразі таке рішення розглядають у Європейському союзі, проте його ухвалення йде повільно. Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у свою чергу закликав країни ЄС не зволікати з цим рішенням, адже через мита та зростання цін на металопродукцію страждає сам ЄС.

Також читайте: Атака окупантів була швидка та прицільна: у "Метінвесті" розповіли подробиці обстрілу росіянами Авдіївки, через який загинули 10 людей

Автор: 

мито (1111) США (23426) сталь (416) Метінвест (956) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+5
азовсталь перешла ахметову даром, как и все предприятия укррудпрома, ахметов и его подстилка православная **** годами звала русский мир на Донбасс
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10.05.2022 12:06 Відповісти
+5
Это очень и очень хорошая новость. Главное, чтобы ушлые латентные подкацапники не начали под видом украинской стали продавать сталь с БМЗ (бел металлургический завод) или даже с хрюских заводов.
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10.05.2022 12:10 Відповісти
+4
Угу. Спасибо. Сейчас Украина только металолом может експортировать
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10.05.2022 12:05 Відповісти
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Угу. Спасибо. Сейчас Украина только металолом может експортировать
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10.05.2022 12:05 Відповісти
Даже если и так, тоже нужная вещь. Если-бы вы были в теме, то знали-бы сколько ежегодно возни вокруг экспорта металлолома происходило. Даже это уже хорошо. Экспорт - это валютная выручка и уменьшение долговой нагрузки на государство.
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10.05.2022 18:25 Відповісти
азовсталь перешла ахметову даром, как и все предприятия укррудпрома, ахметов и его подстилка православная **** годами звала русский мир на Донбасс
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10.05.2022 12:06 Відповісти
Бред... Звали-звали, а теперь решили финансами и имуществом пожертвовать ради того, чтоб этот руський мир не допустить на Украину. Не кажется, что где-то нестыковочка нарисовывается? Или рашисты уже успели мозги промыть?
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10.05.2022 18:28 Відповісти
Это очень и очень хорошая новость. Главное, чтобы ушлые латентные подкацапники не начали под видом украинской стали продавать сталь с БМЗ (бел металлургический завод) или даже с хрюских заводов.
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10.05.2022 12:10 Відповісти
Не, не будет такого. Они не пройдут сертификацию и не смогут ничего продать. Не всё ж так просто)
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10.05.2022 23:48 Відповісти
це добре, але ніц не працюватиме... по-перше, вивозити немає можливості, по-друге - а чи є, що експортувати?...
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10.05.2022 12:22 Відповісти
Так почему не будет работать, если уже работает? Перевозки сейчас затруднены, но и это дело решаемое. А отмена пошлин сильно развязывает на руки
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10.05.2022 23:41 Відповісти
Своєчасно. Знищили завод, порти закрили, а тепер можете везти... (
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10.05.2022 12:24 Відповісти
Це питання до зебілів, які роками будували дороги замість того щоб будувати армію та укріплення.
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10.05.2022 13:07 Відповісти
Російські ракети націлені на стратегічні об'єкти України, в тому числі і металургійні гіганти, зрозуміло, хоче підірвати економіку. Та чим більше Кремль наносить ударів, тим рішучишою має бути підтримка України світом, бо якщо впаде Україна, впаде і цивілізований демократичний світ
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Наше государство сейчас находится в таком положении, что любая посильная помощь будет только на пользу. Нужно ускорять восстановление производства в стране, восстанавливать и налаживать новые экономические связи, иначе нас ожидает очень трудные осень и зима.
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10.05.2022 18:31 Відповісти
И это отлично, потому что даст возможность предоставлять рабочие места и наращивать экспорт. Сейчас нам критически необходимо сохранить экономику на плаву
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10.05.2022 23:40 Відповісти
 
 