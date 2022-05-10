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Виїзд із Запоріжжя ніхто не забороняв, це фейк, - секретар міськради

запоріжжя

Росіяни розповсюджують фейк про те, що в Запоріжжі начебто заборонили евакуацію цивільного населення. Це не відповідає дійсності.

Про це пише у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують вести нечесну інформаційну війну. Вони активно розповсюджують фейк про те, що у Запоріжжі начебто заборонили евакуацію цивільного населення. Окупанти заявляють, що "будь-які спроби мешканців залишити місто жорстоко зупиняють батальйони тероборони, застосовуючи фізичне насилля". Це абсолютно не відповідає дійсності", - написав він.

Куртєв зазначив, що кілька днів дійсно діяло обмежень на виїзд із Запоріжжя у напрямку Василівки та Оріхова. Але його прийняли виключно щоби не наражати людей на небезпеку від рашистів.

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"Ми з вами знаємо, що не пропускати мирних людей на блокпостах - це методика виключно російська, а ніяк не наших українських бійців", - додав він.

Автор: 

Запоріжжя (2296) фейк (749)


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в телеге писали выезд на юг зокрыт а телега официальнее арестовича в 24488 раза..читай матчасть..а не танки т 90 снимай)
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10.05.2022 12:10 Відповісти
Да, куча наших СМИ это напечатали. Как всегда без комментариев, что вызывало недоумение
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10.05.2022 12:10 Відповісти
"нечестную информационную войну" - это юксюморон, дорогая редакция.
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10.05.2022 12:17 Відповісти
А это - цинично ведут разведку с БПЛА - . Какой-то бот выдает интервью в запорожской ОВА
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10.05.2022 12:23 Відповісти
Російська версія «Бабеля» закінчилася з початком війни. Її більше ніколи не буде. Проте є англійська
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10.05.2022 12:36 Відповісти
Фейк, чи брехня?
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10.05.2022 12:42 Відповісти
 
 