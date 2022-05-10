Виїзд із Запоріжжя ніхто не забороняв, це фейк, - секретар міськради

Росіяни розповсюджують фейк про те, що в Запоріжжі начебто заборонили евакуацію цивільного населення. Це не відповідає дійсності.

Про це пише у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують вести нечесну інформаційну війну. Вони активно розповсюджують фейк про те, що у Запоріжжі начебто заборонили евакуацію цивільного населення. Окупанти заявляють, що "будь-які спроби мешканців залишити місто жорстоко зупиняють батальйони тероборони, застосовуючи фізичне насилля". Це абсолютно не відповідає дійсності", - написав він.

Куртєв зазначив, що кілька днів дійсно діяло обмежень на виїзд із Запоріжжя у напрямку Василівки та Оріхова. Але його прийняли виключно щоби не наражати людей на небезпеку від рашистів.

Також читайте: Активних бойових дій у Запорізькій області ворог не веде, проте є висока ймовірність провокацій від росіян, - ЗОВА

"Ми з вами знаємо, що не пропускати мирних людей на блокпостах - це методика виключно російська, а ніяк не наших українських бійців", - додав він.