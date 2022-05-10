УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5625 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 727 57

Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, а агресію РФ проти України - геноцидом

рф,росія

Депутати підтримали це рішення одностайно. Причина - масові воєнні злочини на Києвщині та в Маріуполі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"За" проголосували всі 128 депутатів литовського парламенту.

Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Він визнав, що метою росіян було повне або часткове знищення української нації та її духу шляхом убивства її представників цілими сім’ямі із дітьми, викрадень, тортурів, зґвалтувань, наруги над тілами вбитих та замучених.

Читайте: Спікерка Палати представників США Пелосі: Путін – боягуз, а Росію слід визнати спонсором міжнародного тероризму

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції.

У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. Цей трибунал повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, в тому числі глав держав та урядів, а також інших державних посадових осіб.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Росія діє як терористична держава

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.

Автор: 

Литва (2448) росія (66104) тероризм (2868) сейм (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Litovci.
показати весь коментар
10.05.2022 12:52 Відповісти
+30
Начало положено. Теперь по нарастающей - США, Великобритания, Канада и другие страны должны признать помойку террористами
показати весь коментар
10.05.2022 12:53 Відповісти
+27
Литовцы, а не латвийцы. Но латыши тоже хороши!!!
показати весь коментар
10.05.2022 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
10.05.2022 12:47 Відповісти
Молодцы Латвийцы ,молодцы !
показати весь коментар
10.05.2022 12:49 Відповісти
Litovci.
показати весь коментар
10.05.2022 12:52 Відповісти
Литовцы, а не латвийцы. Но латыши тоже хороши!!!
показати весь коментар
10.05.2022 12:53 Відповісти
Да там всі карасавчики!
І естонці теж.
Дякуємо!!!
показати весь коментар
10.05.2022 13:15 Відповісти
От кляті бандерівці
показати весь коментар
10.05.2022 12:52 Відповісти
О, круті. Дякуємо. Це тавро на віки.
показати весь коментар
10.05.2022 12:53 Відповісти
Начало положено. Теперь по нарастающей - США, Великобритания, Канада и другие страны должны признать помойку террористами
показати весь коментар
10.05.2022 12:53 Відповісти
А німці всеруться від страху. як завжди...
показати весь коментар
10.05.2022 12:58 Відповісти
А Ізраїль всереться?
показати весь коментар
10.05.2022 13:03 Відповісти
Уже. Они практически то же делают на земле Палестины.
показати весь коментар
10.05.2022 13:21 Відповісти
По моему кто то еще признавал. Кто?
показати весь коментар
10.05.2022 12:54 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/28/7138527/ Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом
показати весь коментар
10.05.2022 12:56 Відповісти
1 квітня Україна.
показати весь коментар
10.05.2022 12:58 Відповісти
Дякую Літовцям!

Війна відкрила обличчя всім, кожен показав, чи він наш друг, чи він ворог!

Літовці - справжні друзі. Разом їз Латвією та Естонією, і - звісно ж, з Польщею, Британією, і Америкою!

Ну і є ще багато інших країн, настільки багато, що всій їх перелічувати буде занадто довго.

І особливо приємно мати таку кількість справжніх друзів на тлі того, що до Московії на найбільше свято їхнього Победобесія не приїхав ніхто... взагалі! Навіть з'їхавший з глузду Лука, і той вирішив, що він не настільки впав в маразм, аби їхати в країну 404!
показати весь коментар
10.05.2022 12:54 Відповісти
Теперь надо подавать в интерпол на поимку террористов
показати весь коментар
10.05.2022 13:03 Відповісти
Суздаль Володимірське князівство, Московське князівство , Московія, росія - ця країна ніколи не припиняла бути терористичним обєданням
показати весь коментар
10.05.2022 13:04 Відповісти
Кстати, президент и глава МИД страны-террориста теряют дипломатический иммунитет. Их можно арестовывать. Литовцы интресные процессы запустили
показати весь коментар
10.05.2022 13:04 Відповісти
а французи які нас підтримують Макрон до всіх біга і дзвонить ніяк не наважуються визнати, позорисько
показати весь коментар
10.05.2022 13:06 Відповісти
Отак має і Конгрес США вчинити. Касапія - держава-терорист; а їїдиктатори - перші терористи.
показати весь коментар
10.05.2022 13:07 Відповісти
А ещё в Литве возбуждено дело против Михаила Горбачёва и прочих последующих ГКЧПистов.

В своё время было дело против "Газпрома", который тогда уплатил крупный штраф и убрался из Литвы.
показати весь коментар
10.05.2022 13:09 Відповісти
Респект! Литва всегда на стороне добра. Зла они достаточно хватанули от угоро-мокшей.
Признание евроазиатской помойки государством-террористом - это круто. Долбанная ООН должна реагировать жёстче.
показати весь коментар
10.05.2022 13:11 Відповісти
Хоть в Литве понимаю истинное положение дел!
показати весь коментар
10.05.2022 13:13 Відповісти
Все, що справді потрібно Україні, литовська влада робить раніше за українську. Я би дозволив литовським депутатам балотуватися й у ВР.
показати весь коментар
10.05.2022 13:16 Відповісти
Так...Верхня Палата - Україна, Польща, Литва...Нижня Палата - національні Парламенти...також, як спостерігачі - Велика Британія, США і т.д. і т.п...
показати весь коментар
10.05.2022 13:35 Відповісти
Штатам і Британії я б віддав повністю судову систему, тоді решта одразу саме запрацює краще, ніж в Швейцарії. А армія - тільки українська.
показати весь коментар
10.05.2022 19:36 Відповісти
Так Украина теперь террористов будет о гуманитарных коридорах просить?
ООН тоже не сможет с террористами
договариваться о вывозе цивильных.
Не вижу выгоды.
показати весь коментар
10.05.2022 13:19 Відповісти
выгода тут может быть, только одна....полное уничтожение страны - террориста....
показати весь коментар
10.05.2022 16:20 Відповісти
Остается это же признать в самой Украине!
показати весь коментар
10.05.2022 13:19 Відповісти
А Зебуины думают признать росию терористическим государством?
показати весь коментар
10.05.2022 13:23 Відповісти
це не на часі. Прийдеться ще й бакланова разом зі-зрадниками сбушними, які Херсон здали, терористами призначати, а з друзями дитинства так не поводяться
показати весь коментар
10.05.2022 13:26 Відповісти
Что интересно - это как опозиция при голосовании хвости поджали и тоже голосовали ЗА. А там много прокремлёвких сидят и до нападения на Украину часто квакали - дружить с Россией надо!
показати весь коментар
10.05.2022 13:32 Відповісти
Кто "стравливал" украинцев с рабсианами до возникновения США на карте мира?...
показати весь коментар
10.05.2022 13:42 Відповісти
Аерика ввела войска,хочет отжать территории оккупировала Крым? Посмотри на интервью Жириновского за 2008 год он уже тогда за это все говорил,это планировали кремль
показати весь коментар
10.05.2022 13:49 Відповісти
Даа! Америка виновата, рррряя! А не **#ные животные с имперскими амбициями, которые на своем материке успели за#бать всех соседей.
показати весь коментар
10.05.2022 13:50 Відповісти
Це Україна приперлася з війною до росії та розповіда по тв що наша країна та нація не має права на існування? До чого тут американці, і які два братні народи вони стравили коли путін завжди наголошує що ми один народ, щось у вашій методичці не збігається.
показати весь коментар
10.05.2022 13:53 Відповісти
Да!!!!!11 А єщо Польща хочєт захватіть і прісоєдініть к сібє Україну, и на єта дольжньі срєагіровать трі славянскіх народа! - Україна, ******** и парашьія! Дьідиваравалі мьішебратья! А я вам пакажу аткуда ілі куда Польща гатовіт нападєніє!!!111
показати весь коментар
10.05.2022 14:27 Відповісти
Дякуэмо, Друзi!
показати весь коментар
10.05.2022 13:54 Відповісти
Теперь ЯнеЛох откажется с террористами переговоры вести?
Это хорошо.
показати весь коментар
10.05.2022 14:29 Відповісти
Литовцы, как всегда лучшие! Прибалты, спасибо большое!
показати весь коментар
10.05.2022 14:40 Відповісти
Baltijci. Pribaltjika - kacapskoe pogonjalo Baltijskim stranam.
показати весь коментар
10.05.2022 15:59 Відповісти
Саме так!

Просто не всі ще забули старі звички!

Не судіть суворо - це точно не зі зла!
показати весь коментар
10.05.2022 16:48 Відповісти
Касапе - от саме туди і йди!
показати весь коментар
10.05.2022 16:49 Відповісти
топай *****! кацапская тварь!
показати весь коментар
10.05.2022 18:58 Відповісти
Ну ти і дідько,Україна була завжди ,це з московитоми, нескладно зробилося ,а переписуватими вони під себе ,а у ті казочки ,мля мля тфу мля ,залиши для себе
показати весь коментар
10.05.2022 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cDR1aFb24fA
показати весь коментар
10.05.2022 16:51 Відповісти
низкий поклон от всех народов Литовцам за их мужество!
показати весь коментар
10.05.2022 17:07 Відповісти
Сейм Литви визнав, а сейм, чи пак,Верховна Рада України ще ні?!
показати весь коментар
10.05.2022 17:16 Відповісти
Слава Литве! Думаю скоро и Латвия с Эстонией подтянутся!
показати весь коментар
10.05.2022 17:23 Відповісти
Спасибо литовцам!
показати весь коментар
10.05.2022 18:03 Відповісти
Маю великий життєвий досвід і мушу сказати що в нелюбові до москальщини литовці не мають конкурентів.
показати весь коментар
10.05.2022 21:42 Відповісти
Наша Верховна Зрада прийме щось схоже уже у наступному скликаннi?
показати весь коментар
10.05.2022 22:21 Відповісти
 
 