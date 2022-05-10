Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, а агресію РФ проти України - геноцидом
Депутати підтримали це рішення одностайно. Причина - масові воєнні злочини на Києвщині та в Маріуполі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
"За" проголосували всі 128 депутатів литовського парламенту.
Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.
Він визнав, що метою росіян було повне або часткове знищення української нації та її духу шляхом убивства її представників цілими сім’ямі із дітьми, викрадень, тортурів, зґвалтувань, наруги над тілами вбитих та замучених.
"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції.
У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. Цей трибунал повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, в тому числі глав держав та урядів, а також інших державних посадових осіб.
"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.
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І естонці теж.
Дякуємо!!!
Війна відкрила обличчя всім, кожен показав, чи він наш друг, чи він ворог!
Літовці - справжні друзі. Разом їз Латвією та Естонією, і - звісно ж, з Польщею, Британією, і Америкою!
Ну і є ще багато інших країн, настільки багато, що всій їх перелічувати буде занадто довго.
І особливо приємно мати таку кількість справжніх друзів на тлі того, що до Московії на найбільше свято їхнього Победобесія не приїхав ніхто... взагалі! Навіть з'їхавший з глузду Лука, і той вирішив, що він не настільки впав в маразм, аби їхати в країну 404!
В своё время было дело против "Газпрома", который тогда уплатил крупный штраф и убрался из Литвы.
Признание евроазиатской помойки государством-террористом - это круто. Долбанная ООН должна реагировать жёстче.
ООН тоже не сможет с террористами
договариваться о вывозе цивильных.
Не вижу выгоды.
Это хорошо.
Просто не всі ще забули старі звички!
Не судіть суворо - це точно не зі зла!