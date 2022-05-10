Затримано зрадника, який коригував ракетний удар РФ по оборонному підприємству в Миколаєві
У Миколаєві затримали та відправили за ґрати місцевого жителя, який коригував ракетний удар Росії по оборонному підприємству в місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, затриманому повідомили про підозру.
"За даними слідства, 4 квітня 2022 підозрюваний, з метою фізичного знищення військовослужбовців і військової техніки ВСУ, в соціальній мережі "Вконтакте" надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаєва", – йдеться в повідомленні.
У підсумку по вказаному їм місцю Росія вдарила ракетами та знищила, а також частково пошкодила об'єкти нерухомого і рухомого майна підприємства.
Центральний районний суд Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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нормально.
Якщо хотіти жити в імперії, в монархії, в диктатурі.
На зразок касапської московщини. Яка є останньою імперією в Європі.
вичищення від ник потрібно поставити на потік , ніякого толерування кацапів , їх культури, літератури , брехливої історії , їх ватажків і т д , все вичіщати щоб їм тут навіть почви для проростання небуло ніколи !
задача кожного хто любить Україну
Похоже, ты путлеровский тролль, работаешь на гэбню ... а не на Украину...
Слава Украине!