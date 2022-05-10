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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Затримано зрадника, який коригував ракетний удар РФ по оборонному підприємству в Миколаєві

ракета

У Миколаєві затримали та відправили за ґрати місцевого жителя, який коригував ракетний удар Росії по оборонному підприємству в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, затриманому повідомили про підозру.

"За даними слідства, 4 квітня 2022 підозрюваний, з метою фізичного знищення військовослужбовців і військової техніки ВСУ, в соціальній мережі "Вконтакте" надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаєва", – йдеться в повідомленні.

У підсумку по вказаному їм місцю Росія вдарила ракетами та знищила, а також частково пошкодила об'єкти нерухомого і рухомого майна підприємства.

Центральний районний суд Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Миколаїв ввечері 9 травня

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29234) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+30
На шибеницю гниду!
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10.05.2022 14:04 Відповісти
+22
мені завжди було цікаво, як так можна жити в Україні, чи якійсь іншій, ненавидіти ту країну, але всеодно жити і паскудити, хоч якесь пояснення цьому є?
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10.05.2022 14:05 Відповісти
+15
Ну, відпустить його під заставу, це ж звичайна справа під час війни.
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10.05.2022 14:04 Відповісти
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На шибеницю гниду!
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10.05.2022 14:04 Відповісти
Він не один такий. Тут стоїть питання, чи вистачить нам дерев на шибениці.
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10.05.2022 14:21 Відповісти
Навіщо нам дерева? Петардочку в зад (як цигарка величиною) - і все! І ніяких дерев не потрібно Чи шприц з повітрям у вену - якщо вже "край"!
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10.05.2022 15:19 Відповісти
Ну, відпустить його під заставу, це ж звичайна справа під час війни.
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10.05.2022 14:04 Відповісти
Ага. Випустити вбивцю, це нормально.
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10.05.2022 14:06 Відповісти
Так, як почитаєш новини про рішення українських суддів.
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10.05.2022 14:16 Відповісти
мені завжди було цікаво, як так можна жити в Україні, чи якійсь іншій, ненавидіти ту країну, але всеодно жити і паскудити, хоч якесь пояснення цьому є?
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10.05.2022 14:05 Відповісти
є
Якщо хотіти жити в імперії, в монархії, в диктатурі.
На зразок касапської московщини. Яка є останньою імперією в Європі.
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10.05.2022 14:12 Відповісти
Саме цікаве що вони чомусь думають що їх там будуть цінувать! Та кацапам "насрать" на зрадників бо вони прекрасно розуміють що той хто зрадив раз - зрадить і вдруге! Але ж ці ідіоти впевнені що саме їх "оцінять" і дадуть "ласий шматок"!!! І не розуміють що для "ласих шматків" у Кацапії є свої бажаючі! А його (в кращому випадку) - по голові погладять! А буде гавкать - і під сраку дадуть!
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10.05.2022 15:15 Відповісти
Це сутність кацапа вони люмпени по натурі і не уявляють як це можна жити вільно , тому поки вони будуть в Україні ми будемо мати проблеми
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10.05.2022 14:40 Відповісти
Спроси у кивы
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10.05.2022 17:33 Відповісти
Накормите его до сымерти!
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10.05.2022 14:07 Відповісти
А можно их заставить давать цели в чисто поле? Пусть пуляют в никуда.
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10.05.2022 14:07 Відповісти
вітаю, ви тільки що винайшли подвійних агентів
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10.05.2022 14:57 Відповісти
Паскудно те, що наш самий гуманний суд на світі дасть йому рік, або два умовно - бо ватна адвокатура не дасть пропасти своєму пацану. І сидить мабуть в одиночній камері, щоб сокамерники абсолютно випадково не завдали йому моральних і фізичних страждань.
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10.05.2022 14:13 Відповісти
Таких гандонів , ще багато .

вичищення від ник потрібно поставити на потік , ніякого толерування кацапів , їх культури, літератури , брехливої історії , їх ватажків і т д , все вичіщати щоб їм тут навіть почви для проростання небуло ніколи !

задача кожного хто любить Україну
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10.05.2022 14:14 Відповісти
гандонів, і не тільки таких, є багато, справді...
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10.05.2022 14:16 Відповісти
Вот тут ты попал в друзья к гитлеру, сталину и подобным, земляк... сначала книги жечь на площадях, потом концлагеря и гулаг, депортации по нацпризнаку и тд.
Похоже, ты путлеровский тролль, работаешь на гэбню ... а не на Украину...
Слава Украине!
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10.05.2022 15:04 Відповісти
Це падло ще живий?
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10.05.2022 14:18 Відповісти
разодрать
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10.05.2022 14:21 Відповісти
Віддайте його родичам загиблих і постраждалих
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10.05.2022 14:22 Відповісти
Прив'язати до стовпа і дати його координати по тій же адресі ВК.
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10.05.2022 14:26 Відповісти
ПІд час війни за такі злочини розстріл і для других колоборантів була б наука.
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10.05.2022 15:10 Відповісти
Всех продажных гнид - вешать на площадях городов.
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10.05.2022 15:23 Відповісти
У нас идёт война, народная война и , по законам военного времени, я требую применить к предателю за действия, приведшие к ущербу на военном производстве и, соответственно, к последующим человеческим жертвам, расстрел. Чтобы другим неповадно было.
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10.05.2022 16:18 Відповісти
Цих тварюк потрібно знищувати на місці , а не давати їм права на життя !
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Це називається навідник, а не корегувальник.
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11.05.2022 09:49 Відповісти
 
 