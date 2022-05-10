Затримано зрадника, який коригував ракетний удар РФ по оборонному підприємству в Миколаєві

У Миколаєві затримали та відправили за ґрати місцевого жителя, який коригував ракетний удар Росії по оборонному підприємству в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, затриманому повідомили про підозру.

"За даними слідства, 4 квітня 2022 підозрюваний, з метою фізичного знищення військовослужбовців і військової техніки ВСУ, в соціальній мережі "Вконтакте" надав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаєва", – йдеться в повідомленні.

У підсумку по вказаному їм місцю Росія вдарила ракетами та знищила, а також частково пошкодила об'єкти нерухомого і рухомого майна підприємства.

Центральний районний суд Миколаєва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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