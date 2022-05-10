Німеччина готує кризовий план на випадок різкого припинення поставок газу з РФ, – ЗМІ

Німецькі чиновники готуються до раптової зупинки поставок російського газу за допомогою екстреного пакету, який може включати в себе контроль над критично важливими фірмами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це агентству Reuters повідомили три особи, знайомі з цим питанням.

Підготовка, яку очолює Міністерство економіки, свідчить про підвищену тривогу щодо поставок газу, який живить найбільшу економіку Європи та є критичним для виробництва сталі, пластмас та автомобілів.

Німеччина заявила, що хоче відмовитися від російських поставок, але очікує, що до середини 2024 року великою мірою залежатиме від Москви.

Залишається незрозумілим, чи відбудеться різка зупинка, і чиновники заявили, що Німеччина хоче запобігти ескалації, наприклад, у вигляді європейського газового ембарго, оскільки вже підтримала санкції проти Москви щодо вугілля та нафти.

Але тепер вони побоюються, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу, і хочуть мати можливість впоратися, якщо це станеться.

За словами чиновників, уряд сповнений рішучості діяти, деталі того, як він втілюватиме план у дію, зараз уточнюються.

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Уряд підтримає надання додаткових позик і гарантій для підтримки енергетичних компаній, допомагаючи їм впоратися зі стрімкими цінами, і може взяти під своє крило критичні компанії, такі як нафтопереробні заводи, заявили три чиновники.

На прохання прокоментувати ці заходи міністерство економіки Німеччини вказало на заяви свого глави віцеканцлера Роберта Габека про те, що країна в останні тижні доклала "інтенсивних зусиль" для скорочення використання російської енергії.

Минулого місяця Берлін схвалив законодавчу зміну, яка дозволить йому взяти під контроль енергетичні компанії як крайній засіб.

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Один із співрозмовників агентства сказав, що націоналізація енергетичних компаній розглядається як варіант, але його потрібно ретельно зважити та виправдати на підставі забезпечення постачання енергоносіїв, а не для покарання Росії.

Німеччина також може придбати частки в інших компаніях. У 2018 році Берлін зробив подібний крок, коли державний банк розвитку KfW купив 20% оператора енергетичної мережі 50Hertz, щоб відбити пропозицію китайської державної мережі.

Остаточний урядовий пакет на випадок надзвичайних ситуацій ще не розроблено.