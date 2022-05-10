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Новини
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Сійярто повідомив про "певний прогрес" у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго

нафта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти. Глава МЗС заявив, що необхідно зробити більше для зміни позиції Будапешта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми домоглися певного прогресу, можна сказати, зробили невеликий крок вперед", - цитує агентство заяву Сійярто за підсумками переговорів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Глава угорського МЗС додав, що для зміни позиції Будапешта щодо нафтового ембарго потрібно зробити "набагато більше".

Читайте також: Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії, - Сійярто

Глава Єврокомісії своєю чергою зазначила, що її зустріч з Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою. Вона додала, що скличе віртуальну конференцію з цього питання.

Як повідомлялося, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

Читайте також: Фон дер Ляєн обговорила нафтове ембарго з Орбаном: Прогрес є, але потрібна подальша робота

Автор: 

Угорщина (2338) нафта (5592) ембарго (305) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+12
Мадьяр поставят раком в шесть секунд и придётся им в таёжный союз проситься .....
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10.05.2022 14:51 Відповісти
+10
Поки сіярто виправдовувалось, Урсула в стилі жорсткого німецького порно страпонила орбана. Прогрес, ага...
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10.05.2022 15:01 Відповісти
+8
На Угорщину накладено санкції ЄС. За корупцію, порушення законів, і т.д. Також припинено фінансування. От тепер цими показовим блокуванням Угорщина торгується з ЄС на бабки.
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10.05.2022 15:14 Відповісти
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Мадьяр поставят раком в шесть секунд и придётся им в таёжный союз проситься .....
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10.05.2022 14:51 Відповісти
Da nje budet oni idji v tajeznij sojuz. Ne stoljko idioti
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10.05.2022 16:33 Відповісти
Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 2022, 11:05 - ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/686805/
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10.05.2022 14:54 Відповісти
клоун
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10.05.2022 14:54 Відповісти
Дайте вже їм вийняток на 5 років як вони хочуть і закрийте це питання.
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10.05.2022 14:59 Відповісти
щоб цей вийняток через поломку нафтопроводу... ну, короче, відома історія.
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10.05.2022 15:06 Відповісти
Поки сіярто виправдовувалось, Урсула в стилі жорсткого німецького порно страпонила орбана. Прогрес, ага...
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10.05.2022 15:01 Відповісти
Так хрипит проститутка под клиентом.
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10.05.2022 15:07 Відповісти
На Угорщину накладено санкції ЄС. За корупцію, порушення законів, і т.д. Також припинено фінансування. От тепер цими показовим блокуванням Угорщина торгується з ЄС на бабки.
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10.05.2022 15:14 Відповісти
"підсумками переговорів президента Угорщини Віктора Орбана ..."

Кто-то что-то путает

Президент Угорщини Янош Адер 9 травня 2022 року завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів. Адера на посаді з 10 травня замінить Каталіна Новак від правлячої партії "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.
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10.05.2022 15:17 Відповісти
Нагнули йовбиков - вот и весь прогресс. Сказали- или поддерживаете эмбарго - или нах с ЕС - вот сразу ж и получился прогресс...
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10.05.2022 15:18 Відповісти
Дай то Бог, щоб так. Ці ******** незабаром нарвуться.
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Прогресс будет значительным и окончательным, когда этим пророссийским ублюдкам скажут прямо без всяких дипломатических плясок - или вы с Европой, или марш в таежный союз
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10.05.2022 15:36 Відповісти
А як таке могло статися, що рашистська угорщина стала членом ЄС?
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10.05.2022 15:38 Відповісти
Pered prihodom Orbana tam pri vlastji nje bilo stolko idiotov. Orban toze snachala bil projevropeiskim. Tolko pozhe ogazalosj, chto v glubine on kacap.
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10.05.2022 16:35 Відповісти
Вот мне не понятно, почему угро-финны ? Кацапские браты только угры))))
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10.05.2022 15:46 Відповісти
Трололо научилось vpn пользоваться?
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10.05.2022 16:04 Відповісти
За мовою вони схожі з нанайцями, ханті, мансі і ще з кимось, хто мешкає на півночі московії. Ці народності фіно-угорської групи.
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10.05.2022 18:04 Відповісти
угро-фіни - це те, що фіни висрали і кинули, а угри підібрали
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10.05.2022 18:22 Відповісти
 
 