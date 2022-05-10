Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про певний прогрес у переговорах з ЄС щодо нафтового ембарго щодо російської нафти. Глава МЗС заявив, що необхідно зробити більше для зміни позиції Будапешта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми домоглися певного прогресу, можна сказати, зробили невеликий крок вперед", - цитує агентство заяву Сійярто за підсумками переговорів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Глава угорського МЗС додав, що для зміни позиції Будапешта щодо нафтового ембарго потрібно зробити "набагато більше".

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Глава Єврокомісії своєю чергою зазначила, що її зустріч з Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою. Вона додала, що скличе віртуальну конференцію з цього питання.

Як повідомлялося, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

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