В Росії культ перемоги, заради якої вони йдуть на все, - нардеп "Голосу" Костенко про зброю масового ураження
Росії потрібна хоча б якась умовна перемога. Тому є висока ймовірність, що Кремль застосує зброю масового ураження, щоб змінити розстановку сил
Таку думку висловив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Миколаїв у лавах ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У випадку сусідства з Росією, як бачимо, нічого виключати не можна. Вони справді можуть піти на використання зброї масового ураження, судячи з їхньої риторики. Вони вважають, що кращі за всіх і можуть диктувати людям, як їм жити в своїх країнах", - сказав Костенко.
Він зазначив, що загарбники спромоглися взяти лише те, що було найближчим і найбільш вразливим, далі вони досі не можуть просунутись.
"Чим більше ми чинимо спротив, чим більше б'ємося і чим менше в них залишається шансів на якусь перемогу, тим більший шанс, що вони використають зброю масового ураження. На жаль, в тому числі, це може бути біологічна або ядерна зброя", - сказав нардеп.
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--То, що ж робити..? Не битися..."? Здатися..?Для чого це писати?Лякає!? Пропонуй, піднімай проукраїнські сили в США, НАТО, весь Світ щоб категорично попередили росію про адекватну атомну відповідь!
Та й Цензор я спитав би, навіщо ви це друкуєте?!
Бо в нас плюралізЬм?!
День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…
https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
Из-под носа у оккупантов
местные украли российский бензовоз и передали ВСУ...
https://youtu.be/s5s02FEW-bc
Ну ми вже подібне проходили до початку війни, коли усіляки арахамії казали, що американська розвідка розповсюджує фейки, а не якої війни не буде, а будуть шашлики на перше травня.
Ну ніхто з посполітих і не злякався, повірів арахаміям.
Допомогло?
только в прошом веке:
русско-япоонская война (1905 г.) - поражение
первая мировая война (1914-1918 гг.) - поражение
советско-финляндская война (1939-1940 гг.) - военное поражение (политическая победа толька благодаря братушкам из третьего рейха)
советско-афганская война (1979-1989 гг.) - поражение
холодная война (1947-1990 гг.) - поражение
первая чеченская война (1994-1996 гг.) - поражение
культ победы блэать ... я в очередной раз удивляюсь насколько у нас тупые и необразованные люди дорываются до власти ... сплошное отребье с обгаженными портками