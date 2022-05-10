В Росії культ перемоги, заради якої вони йдуть на все, - нардеп "Голосу" Костенко про зброю масового ураження

Росії потрібна хоча б якась умовна перемога. Тому є висока ймовірність, що Кремль застосує зброю масового ураження, щоб змінити розстановку сил

Таку думку висловив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Миколаїв у лавах ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У випадку сусідства з Росією, як бачимо, нічого виключати не можна. Вони справді можуть піти на використання зброї масового ураження, судячи з їхньої риторики. Вони вважають, що кращі за всіх і можуть диктувати людям, як їм жити в своїх країнах", - сказав Костенко.

Він зазначив, що загарбники спромоглися взяти лише те, що було найближчим і найбільш вразливим, далі вони досі не можуть просунутись.

Читайте: Нардеп "Голосу" Костенко про оновлення закону про тероборону: Ми захищаємо всю країну, а не окремі регіони

"Чим більше ми чинимо спротив, чим більше б'ємося і чим менше в них залишається шансів на якусь перемогу, тим більший шанс, що вони використають зброю масового ураження. На жаль, в тому числі, це може бути біологічна або ядерна зброя", - сказав нардеп.