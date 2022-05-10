УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5663 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 388 41

В Росії культ перемоги, заради якої вони йдуть на все, - нардеп "Голосу" Костенко про зброю масового ураження

костенко

Росії потрібна хоча б якась умовна перемога. Тому є висока ймовірність, що Кремль застосує зброю масового ураження, щоб змінити розстановку сил

Таку думку висловив народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить від ворога Миколаїв у лавах ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У випадку сусідства з Росією, як бачимо, нічого виключати не можна. Вони справді можуть піти на використання зброї масового ураження, судячи з їхньої риторики. Вони вважають, що кращі за всіх і можуть диктувати людям, як їм жити в своїх країнах", - сказав Костенко.

Він зазначив, що загарбники спромоглися взяти лише те, що було найближчим і найбільш вразливим, далі вони досі не можуть просунутись.

Читайте: Нардеп "Голосу" Костенко про оновлення закону про тероборону: Ми захищаємо всю країну, а не окремі регіони

"Чим більше ми чинимо спротив, чим більше б'ємося і чим менше в них залишається шансів на якусь перемогу, тим більший шанс, що вони використають зброю масового ураження. На жаль, в тому числі, це може бути біологічна або ядерна зброя", - сказав нардеп.

Автор: 

зброя (7537) росія (66104) Костенко Роман (209)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Він не пропонує, він ПОПЕРЕДЖАЄ! Так, в принципі, як ще за два місяці до 24.02 попереджали про вторгнення, але ж ідіоти на то й ідіоти, щоб не до війни готуватись, а шашлики маринувати. Так і тут. Є аналіз, є небезпека, а тому до неї потрібно ГОТУВАТИСЬ. Але зараз Люська з конопель вискочить і все розрулить... Чи може в черговий раз поцани вже все порішали? Ну як з Чонгаром і Півднем? Херсон там, Мелітополь, Маріуполь... Ну то так і кажіть...
показати весь коментар
10.05.2022 15:36 Відповісти
+9
Новый хит про "День Победы" для рашистов. 09.05.2022

День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…

https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
показати весь коментар
10.05.2022 15:19 Відповісти
+9
Хай вони йдуть ***** і на все інше
показати весь коментар
10.05.2022 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ничего он не предлагает, сидим и ждем...
показати весь коментар
10.05.2022 15:18 Відповісти
З чого це видно? Я не помітив у його словах подібного Вкажи на "ключові слова"
показати весь коментар
10.05.2022 15:45 Відповісти
Він не пропонує, він ПОПЕРЕДЖАЄ! Так, в принципі, як ще за два місяці до 24.02 попереджали про вторгнення, але ж ідіоти на то й ідіоти, щоб не до війни готуватись, а шашлики маринувати. Так і тут. Є аналіз, є небезпека, а тому до неї потрібно ГОТУВАТИСЬ. Але зараз Люська з конопель вискочить і все розрулить... Чи може в черговий раз поцани вже все порішали? Ну як з Чонгаром і Півднем? Херсон там, Мелітополь, Маріуполь... Ну то так і кажіть...
показати весь коментар
10.05.2022 15:36 Відповісти
Не знаю, что он предлагает и ответит ли ядерным ударом Запад, но знаю точно, что в случае применения ************ ЯО по Украине, на ********** группами Возмездия будет взорвана ядерная электростанция и будет одна большая "братская" могила.
показати весь коментар
10.05.2022 16:44 Відповісти
" Чим більше ми чинимо спротив, чим більше б'ємося ....На жаль, в тому числі, це може бути біологічна або ядерна зброя", - сказав нардеп."
--То, що ж робити..? Не битися..."? Здатися..?Для чого це писати?Лякає!? Пропонуй, піднімай проукраїнські сили в США, НАТО, весь Світ щоб категорично попередили росію про адекватну атомну відповідь!
показати весь коментар
10.05.2022 17:30 Відповісти
Путін напився з оточенням 23 лютого й рийняв важливе рішення з п'яну. Навіть по людськи назву не зміг придумати - якась операція. Так що це не культ перемоги, а культ п'яної руської душі.
показати весь коментар
10.05.2022 15:18 Відповісти
Звичайно, честь і хвала, але з якою метою цей народний обранець розтуляє рота з цього питання?
Та й Цензор я спитав би, навіщо ви це друкуєте?!
Бо в нас плюралізЬм?!
показати весь коментар
10.05.2022 15:18 Відповісти
дійсно, напрягають, надрукували би арестовича, що все добре, вже перемогли ну й так далі.
показати весь коментар
10.05.2022 15:46 Відповісти
А що друкувати? Що Арєстовіч вже бере Кострому? І Костенко має право!!!! говорити, бо він - народний депутат і він воює на передовій.
показати весь коментар
10.05.2022 15:53 Відповісти
Новый хит про "День Победы" для рашистов. 09.05.2022

День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…

https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
показати весь коментар
10.05.2022 15:19 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 15:22 Відповісти
Це ванька на дємбєль прибув?
показати весь коментар
10.05.2022 15:27 Відповісти
Хай вони йдуть ***** і на все інше
показати весь коментар
10.05.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 15:27 Відповісти
да хрен там, гопник уже обосрался
показати весь коментар
10.05.2022 15:22 Відповісти
///
Из-под носа у оккупантов
местные украли российский бензовоз и передали ВСУ...

https://youtu.be/s5s02FEW-bc
показати весь коментар
10.05.2022 15:25 Відповісти
Застосування зброї масового ураження -не наша вахта. У цьому братимуть участь зовсім інші сили. Наше завдання - перемогти решку в без'ядерній війні.
показати весь коментар
10.05.2022 15:26 Відповісти
А ви думаєте за нас хтось впишеться, якщо він застосує зброю масового ураження? На жаль поки що чітко ніхто не сказав,що кацапи отримають у відповідь такий самий удар
показати весь коментар
10.05.2022 15:32 Відповісти
Той хто відкриє "скриньку Пандори" найбільше постраждає від наслідків. Далі кацапи втратять ознаки людини і ве людство почне знищувати скажених тварин. Думаю що 7 мільярдів якось справляться з 100 мільйонами їбанутих.
показати весь коментар
10.05.2022 15:43 Відповісти
Ось коли амери чітко скажуть, що за застосування ЯО або химзброї рашку знищать, ось тоді і можна буде писати те що ви написали. Поки що ніхто нічого не сказав чітко
показати весь коментар
10.05.2022 15:50 Відповісти
Ти, кацап, вже навіть не шифруєшся.
показати весь коментар
10.05.2022 16:19 Відповісти
Кожного дня мусують цю тему. Нафіга лякати людей...
показати весь коментар
10.05.2022 15:35 Відповісти
Да, да, не треба лякати людей. Краще казати, що ніого не буде, ніхто нічого не застосує, це все фейки від пана полковника Костенко.
Ну ми вже подібне проходили до початку війни, коли усіляки арахамії казали, що американська розвідка розповсюджує фейки, а не якої війни не буде, а будуть шашлики на перше травня.
Ну ніхто з посполітих і не злякався, повірів арахаміям.
Допомогло?
показати весь коментар
10.05.2022 15:49 Відповісти
Не лякають, а готують. Я ніколи не помилявся в своїх прогнозах і заявляю- ядерку вони застосують.
показати весь коментар
10.05.2022 16:31 Відповісти
У кацапів "культ перемоги". Ржу нємагу! Це що всьому світу обісратись щоб потішити его їбанутих рашистів? У нас є свій "культ Захисника". І ми виконуючи свій обовязок зважати на "культ побєдобєсія" окупантів не будемо. Do your duty, come what may - "роби що мусиш і будь що буде!"
показати весь коментар
10.05.2022 15:40 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
10.05.2022 15:42 Відповісти
культ победы над здравым смыслом разве что.

только в прошом веке:

русско-япоонская война (1905 г.) - поражение
первая мировая война (1914-1918 гг.) - поражение
советско-финляндская война (1939-1940 гг.) - военное поражение (политическая победа толька благодаря братушкам из третьего рейха)
советско-афганская война (1979-1989 гг.) - поражение
холодная война (1947-1990 гг.) - поражение
первая чеченская война (1994-1996 гг.) - поражение

культ победы блэать ... я в очередной раз удивляюсь насколько у нас тупые и необразованные люди дорываются до власти ... сплошное отребье с обгаженными портками
показати весь коментар
10.05.2022 15:52 Відповісти
Potomu i topit "za pobedu". Potomu chto nje bilo no hooooochetsja.
показати весь коментар
10.05.2022 16:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Була думка, що путін кине атомну бомбу на Київ 9 травня в день їх сакрального свята. Ми досі живі? Бімба де? Залякування противника - це метод психологічного ведення війни. *****, як і його поплічники, прекрасно розуміє, що через 15 хвилин після його ядерного удару, його аналогічним ударом заблокують у бункері разом з усією сім'єю і всім оточенням. Оточення цього не допустить навіть якби він сам і пішов на такий крок. ***** на Гітлера не тігне. Кишка тонка. Хімічна, біологічна зброя? Хімік пояснить, що хімічну зброю можна застосувати лише за певних умов і на обмеженій території, бо неможливо досягти у повітрі чи на поверхні необхідну концентрацію отрути. Не вийде хімзброєю отруїти місто. Біологічна зброя - навпаки. Це зброя проти всього світу. І пандемія коронавірусу, яка досі не закінчилася, гарний тому доказ. То ***** на таке піде? Не думаю.
показати весь коментар
10.05.2022 15:52 Відповісти
хтось проти щоб скинули бімбу на бібочку та його шайку? ... наврядчи
показати весь коментар
10.05.2022 15:58 Відповісти
После такой "пабеды" рассеи точно не будет. Совсем
показати весь коментар
10.05.2022 16:06 Відповісти
Oruzhije massovogo porazhenija uze zadjeistvovano vo vsei territorii Rossii. Eto rossijskaja gosudarstvennaja propaganda. Sos vsemi duginami-solovjevami-simonjan-skabejavami v roli pedalizatorov ee.
показати весь коментар
10.05.2022 16:31 Відповісти
Ну по голові кацапам ця зброя дійсно вдарила.
показати весь коментар
10.05.2022 19:02 Відповісти
Не треба так особливо хвилюватись. Рассеї не в перший раз терпіти поразку у війні. Кримська війна 1853-56р. Російсько-Японська війна 1904-05 р., «Зимова війна» з Фінляндією1939-40р. Пора вже їм до цього звикати.
показати весь коментар
10.05.2022 16:35 Відповісти
Смердючі кацапи можуть тільки іти на йух.
показати весь коментар
10.05.2022 16:36 Відповісти
Ядерну зброю застосують, обов'язково, от тільки не факт, що на нас. Ми для них вже переможені та зруйновані, тому витрачати на нас зброю масового враження немає сенсу. Британія та Америка - от це їхня справжня ціль.
показати весь коментар
10.05.2022 16:39 Відповісти
Никто ядерное оружие не использует, смысла нет, войну они проиграли в любом случае.
показати весь коментар
10.05.2022 16:47 Відповісти
Если бы Запад боялся какого-то ядерного удара **********, Украину сдали ли бы ***********. Напротив дают полную подписку для нашей Победы и полного освобождения территории Украины.
показати весь коментар
10.05.2022 16:52 Відповісти
Росіяни не розуміють як і багато хто просту істину.Якщо рф застосує ядерну зброю тоді в українців розвяжуться руки і всі моральні складові кануть.І тоді ми почнемо їх вбивати по всьому світу від мало до велика нікого не жаліючи.Взлетить в повітря все.Дома ,метро ,торгові, центри жд і все інше без розбору в великій кількості.Кожен українець візьме за мету знищувати росіян фізично як мета життя.Якщо срашка цього бажає то вони всі помруть !І вислів добро пожаловать в ад переверниться ми принесемо вам ад !
показати весь коментар
10.05.2022 18:02 Відповісти
 
 