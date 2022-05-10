Затримано харків'янина, що за 15 тис. євро організовував перетин кордону військовозабов'язаними на Закарпатті, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали харків'янина, який організував на Закарпатті схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він надавав їм поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону. Свої послуги чоловік оцінював у 15 тис євро з однієї людини.
Правоохоронці затримали харків’янина у порядку ст.208 КПК України після отримання частини неправомірної вигоди - 14 тис. доларів США.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід, перевіряється причетність до скоєння кримінального правопорушення інших осіб. Також йому повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
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Починайте жувати мєнтовські зелені соплі про: "Вирішується питання,про оголешення підозри".
Де ви, підараси його вирішуєте!? У,яких саунах!? Прокурор, з будуняки, вашу піДАРАСОдозру зарубає, бо кома не там стоїть. А опухший "суддя", відпустить.
...всі війни закінчуються. Але емоції іскрять, ще десятиліттями. Воїн,який пройшов ПЕКЛО, підозру не оголошуватиме. Він виконає вирок відразу! Свій вирок!
......життя вирує....
Вникать в подробности не стала (нет необходимости) но факт остаётся... )