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Новини
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Затримано харків'янина, що за 15 тис. євро організовував перетин кордону військовозабов'язаними на Закарпатті, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали харків'янина, який організував на Закарпатті схему незаконного перетину кордону громадянами призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Затримано харківянина, що за 15 тис. євро організовував перетин кордону військовозабовязаними на Закарпатті, - прокуратура 01

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він надавав їм поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону. Свої послуги чоловік оцінював у 15 тис євро з однієї людини.

Правоохоронці затримали харків’янина у порядку ст.208 КПК України після отримання частини неправомірної вигоди - 14 тис. доларів США.

Затримано харківянина, що за 15 тис. євро організовував перетин кордону військовозабовязаними на Закарпатті, - прокуратура 02

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід, перевіряється причетність до скоєння кримінального правопорушення інших осіб. Також йому повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Автор: 

кордон (4822) мобілізація (3121) Офіс Генпрокурора (3282) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+10
Це добре,а "чесних" прикордонників?
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10.05.2022 16:28 Відповісти
+6
херассе расценки.. будто тут кто-то кого-то насильно призывает..сидят в 10 км от фронта-пиво бухают...
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10.05.2022 16:40 Відповісти
+5
15 тисяч євро? І що був попит?
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10.05.2022 16:38 Відповісти
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Це добре,а "чесних" прикордонників?
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10.05.2022 16:28 Відповісти
"чесних" прикордонників?........ вы поверите , круглые глаза и они в не курсе....
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10.05.2022 16:39 Відповісти
Переходив кордон ,держали часа 4 . Сам видел ,как эти питараси брали часть гуманитарки ,то ******** ящик ,то воды . **** ,бабла полные карманы ,а ******** дай. Кто может взять чужого не много ,тот возьмет и много.
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11.05.2022 06:22 Відповісти
Це огидно
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10.05.2022 16:32 Відповісти
Це реальність. І повірте, що ті, хто платить такі гроші для виїзду, воювати точо не будуть. Як і щось відбудовувати. Тому я б просто узаконив цей виїзд за гроші, які офіційно йшли б на ЗСУ. Це позбавило б нечистих на руку ділків заробляти у власні кишені величезне бабло і дозволило б наповнити б'юджет живими грішми.
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10.05.2022 18:13 Відповісти
Организовал коридор и не поделился, и вообще он харьковчанин, а там на границе "работают" только местные?... Когда уже эту мафию в Закарпатье разгромят или никогда?
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10.05.2022 16:33 Відповісти
поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону - що практично не має користі без врахування руху прикордонних нарядів. рекомендую предметно поговорити з начальником відділу прикордонної служби зазначеної ділянки. і з черговими по впс теж.
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10.05.2022 16:36 Відповісти
мог бы официозом, на джип бы хватило для армии. толк какой высиживать. У 2 миллионов семьи давно уже устроены
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10.05.2022 16:36 Відповісти
100%.... сделайте 5000$ за откос... стройте людям жилье, лечите раненых, помогайте семьям погибших...
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10.05.2022 16:42 Відповісти
15 тисяч євро? І що був попит?
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10.05.2022 16:38 Відповісти
херассе расценки.. будто тут кто-то кого-то насильно призывает..сидят в 10 км от фронта-пиво бухают...
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10.05.2022 16:40 Відповісти
Жены правда в германии 2 месяца уже, а так все збс
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10.05.2022 17:59 Відповісти
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10.05.2022 17:07 Відповісти
15 тыс барабасов. С нами вы прям джек-пот сорвали!
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10.05.2022 17:03 Відповісти
Коля котлєта?
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10.05.2022 16:49 Відповісти
Ну, затримано. Далі,що!?
Починайте жувати мєнтовські зелені соплі про: "Вирішується питання,про оголешення підозри".
Де ви, підараси його вирішуєте!? У,яких саунах!? Прокурор, з будуняки, вашу піДАРАСОдозру зарубає, бо кома не там стоїть. А опухший "суддя", відпустить.
...всі війни закінчуються. Але емоції іскрять, ще десятиліттями. Воїн,який пройшов ПЕКЛО, підозру не оголошуватиме. Він виконає вирок відразу! Свій вирок!
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10.05.2022 16:49 Відповісти
Какой-то дебилизм, может человек за границей сразу (!) устроится на работу за 5000 евро в месяц. И сможет каждый месяц переводить сюда часть заработанных средств на нужды Украины. Выглядит как специальный договорняк, чтобы именно погранцы вот так зарабатывали, ну сдадут 1 случай из 1000, чтобы народ успокоить, а другой рукой будут пропускать. До сих пор не могу забыть 4 планшеты для арты и всякие масклкары без таможенных пошлин побежали покупать.
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10.05.2022 16:53 Відповісти
..........які добрі закарПотські прикордонникі. Вони ж "прикордонники". А там, ще є "кордонники" у великих фуражках. І. ще є "надкордонники", у великих київських кабвнетах.
......життя вирує....
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10.05.2022 17:01 Відповісти
Ну цену *******. Вон на Молдову 5 штук у.е.
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10.05.2022 17:07 Відповісти
Жена неделю назад пересекала границу так её таможенница спросила, - почему без мужа? .. а моя - в смысле без мужа? так не пускают же мужиков? А та - кому надо того пускают!...
Вникать в подробности не стала (нет необходимости) но факт остаётся... )
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10.05.2022 17:27 Відповісти
А коли там затримають дружбана зе - татарова, що допомагає всяким портновим тікати з країни?
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10.05.2022 17:38 Відповісти
До сих пор у закарпатских говно погранцов была такса 6 тыc. $ с человека, или 10 за двоих. А тут какой то залетный со своим прайсом, вот и свинтили...
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10.05.2022 19:05 Відповісти
 
 