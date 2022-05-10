Уряд ФРН працює з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння, - Бербок
Уряд Німеччини працює з німецькими оборонними підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.
Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми посилено підтримуватимемо вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню пересувними гаубицями.
Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Топ коментарі
+13 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар10.05.2022 16:58 Відповісти Посилання
+10 Олег Кущ #490032
показати весь коментар10.05.2022 16:54 Відповісти Посилання
+8 Cheba AtWork
показати весь коментар10.05.2022 17:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пані Бербок - а це ось що?:
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду Джерело:
Хрести можете не замальовувати
Единственный вариант реальный-удар на Мелитополь,даже не сам город важен а развилка дорог около него.Если она будет захвачена и поставлена под контроль-вся орковская группировка ,что справа ,что слева будет под огневым контролем и с нарушенной логистикой поставок.А россказни про мариуполь и бердянск -это только россказни.
Достал таки немцев.
Стальной президент с титановыми яйцами