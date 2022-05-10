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Уряд ФРН працює з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння, - Бербок

зброя,німеччина

Уряд Німеччини працює з німецькими оборонними підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми посилено підтримуватимемо вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню пересувними гаубицями.

Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду

Автор: 

Німеччина (7484) зброя (7537) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+13
Вот народ смеялся с эпичного высера пропагандонов Лугандона о "неграх на Абрамсах под Авдеевкой", а тут может быть когда-то доживём и до Леопардов 2А6 и Панцергаубице 2000 в степях под украинским Луганском...
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10.05.2022 16:58 Відповісти
+10
Ленке больше не наливать, а то мы щас ядерную бомбу получим
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10.05.2022 16:54 Відповісти
+8
Почему "может быть"? Обязательно доживем.
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10.05.2022 17:01 Відповісти
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Ленке больше не наливать, а то мы щас ядерную бомбу получим
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10.05.2022 16:54 Відповісти
Немає в них.
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10.05.2022 16:57 Відповісти
Как говорила Голда Мейр: "Я повторю, у Израиля нет ядерного оружия, но если шо - мы его таки применим!"
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10.05.2022 17:08 Відповісти
Хмм...Так она Анька или Ленка?Та хотя пох..Дайте оружие и мы вам скажем-"Данке шён,фрау Бербок"
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10.05.2022 17:04 Відповісти
Майбутніх? Хіба вони нам не допоможуть добити рашу, щоб не було у неї цього самого майбутнього?
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10.05.2022 17:05 Відповісти
Це питання нє для Лєнкі
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10.05.2022 17:18 Відповісти
Немцы много разговаривают, да мало чего делают! Резину тянут, короче.
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10.05.2022 16:55 Відповісти
Щось теж так здається.
Пані Бербок - а це ось що?:
Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду Джерело:
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10.05.2022 18:41 Відповісти
это больше к канцелярии канцлера ,чем к фрау Бербок
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10.05.2022 19:32 Відповісти
Вот народ смеялся с эпичного высера пропагандонов Лугандона о "неграх на Абрамсах под Авдеевкой", а тут может быть когда-то доживём и до Леопардов 2А6 и Панцергаубице 2000 в степях под украинским Луганском...
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10.05.2022 16:58 Відповісти
Почему "может быть"? Обязательно доживем.
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10.05.2022 17:01 Відповісти
Дайте Украине много - Леопардов 2!!!
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10.05.2022 17:11 Відповісти
Та інших котиків - Лінкс, Королівських тигрів та Пантер.

Хрести можете не замальовувати
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10.05.2022 18:12 Відповісти
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10.05.2022 17:14 Відповісти
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10.05.2022 17:15 Відповісти
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10.05.2022 17:16 Відповісти
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10.05.2022 17:17 Відповісти
Херсон взагалі то на правому березі Дніпра, і його можна звільнити і до осені. Однак повернутися туди і справді буде неможливо, так як ніщо не буде заважати оркам обстрілювати місто з іншого берега Дніпра.
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10.05.2022 17:59 Відповісти
если и командование думает про наступление на правобережье-то грош цена такому командованию.
Единственный вариант реальный-удар на Мелитополь,даже не сам город важен а развилка дорог около него.Если она будет захвачена и поставлена под контроль-вся орковская группировка ,что справа ,что слева будет под огневым контролем и с нарушенной логистикой поставок.А россказни про мариуполь и бердянск -это только россказни.
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10.05.2022 19:39 Відповісти
Дякуємо!
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10.05.2022 17:32 Відповісти
Зеленский молодец.
Достал таки немцев.
Стальной президент с титановыми яйцами
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10.05.2022 17:40 Відповісти
Брехло він зелене. Знехтував військом, проїбав перешийок. Ще й не втік (разом з єрмаками і демченками).
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Як що у ЗСУ буде значна технологічна перевага (на що ми всі сподіваємося після підписання ленд-лізу і навчання) то теоретично можна дійти до Симферополя за 3-4 дні операції, ніхто там з рашистів під Мелітополем або Бердянськом кидатися під танки не буде і всі їхні добре відомі на той час точки можна буде заздалегідь накрити дронами і артилерією. Але треба також посилити ППО бо мордор буде відчувати свій останній бій і кине в нього все що залишиться на той час.
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10.05.2022 19:19 Відповісти
не войдете вы в тот Крым легко-не фантазируйте-перешеек можна удержать легко одной дивизией от целой армии ,особенно если целый будет мост и не нарушена морская логистика
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10.05.2022 19:42 Відповісти
Два парашютных батальона в Монте-Кассино, занимая позиции в горном монастыре более двух мсяцев удерживали американскую дивизию....
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10.05.2022 20:22 Відповісти
 
 