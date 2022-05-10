Уряд ФРН працює з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння, - Бербок

Уряд Німеччини працює з німецькими оборонними підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми посилено підтримуватимемо вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню пересувними гаубицями.

Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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