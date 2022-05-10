Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя з "Азовсталі" набрала понад 1 млн підписів
Петиція "Save Mariupol" щодо порятунку українських бійців з "Азовсталі" уже набрала понад 1 мільйон підписів за 4 дні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.
Ця петиція на ім’я Організації Об’єднаних Націй вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.
Звернення створила Катерина Прокопенко, дружина командира батальйону "Азов" Дениса Прокопенка, 6 травня.
Вона закликає ООН та Генсека організації Антоніу Гутерріша застосувати до оборонців Маріуполя процедуру еxtraction.
"За умови негайної допомоги міжнародних діячів у нас все ще є можливість врятувати життя людей", – наголошує авторка звернення.
Серед вимог до міжнародної спільноти є, зокрема, такі:
- забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі;
- організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;
- організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.
"Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника", – сказано в тексті петиції.
На території заводу досі перебуває більше сотні цивільних людей.
В умовах постійних обстрілів та бомбардувань, нестачі медикаментів та їжі, військові тримають оборону і просять міжнародну спільноту про евакуацію.
"Незважаючи на нелюдські умови, українські військові контролюють територію заводу "Азовсталь", який, зокрема, служить укриттям для мирних жителів та поранених.
Такі умови є справжньою гуманітарною катастрофою, яка штучно створена Російською Федерацією. Через тотальну шкоду інфраструктурі та житловому фонду, міста Маріуполь більше не існує", – пише Катерина Прокопенко.
Петицію можна підписати, перейшовши за посиланням на сайт change.org.
За словами родичів захисників Маріуполя, петиція може допомогти розпочати процедуру extraction.
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тупыенаивные просьбы если ни зеленский ни оон в данном вопросе ничего не решают
Петиції працють в цивілізованому світі до адекватних країн і їх керманичів.
Рашці насрати на всіх !