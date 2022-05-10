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Новини
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Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя з "Азовсталі" набрала понад 1 млн підписів

азовсталь,маріуполь,петиція

Петиція "Save Mariupol" щодо порятунку українських бійців з "Азовсталі" уже набрала понад 1 мільйон підписів за 4 дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

Ця петиція на ім’я Організації Об’єднаних Націй вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.

Звернення створила Катерина Прокопенко, дружина командира батальйону "Азов" Дениса Прокопенка, 6 травня.

Вона закликає ООН та Генсека організації Антоніу Гутерріша застосувати до оборонців Маріуполя процедуру еxtraction.

"За умови негайної допомоги міжнародних діячів у нас все ще є можливість врятувати життя людей", – наголошує авторка звернення.

Серед вимог до міжнародної спільноти є, зокрема, такі:

  • забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі;
  • організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;
  • організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.

"Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника", – сказано в тексті петиції.

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На території заводу досі перебуває більше сотні цивільних людей.

В умовах постійних обстрілів та бомбардувань, нестачі медикаментів та їжі, військові тримають оборону і просять міжнародну спільноту про евакуацію.

"Незважаючи на нелюдські умови, українські військові контролюють територію заводу "Азовсталь", який, зокрема, служить укриттям для мирних жителів та поранених.

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Такі умови є справжньою гуманітарною катастрофою, яка штучно створена Російською Федерацією. Через тотальну шкоду інфраструктурі та житловому фонду, міста Маріуполь більше не існує", – пише Катерина Прокопенко.

Петицію можна підписати, перейшовши за посиланням на сайт change.org. 

За словами родичів захисників Маріуполя, петиція може допомогти розпочати процедуру extraction.

Автор: 

порятунок (119) евакуація (2343) петиція (321) Азов (786) Азовсталь (446) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+7
Звертаються у петиції за допомогою до ООН, а не к Зе. Розуміють ще цей "діяч" їх на смерть відправив та тільки бабло може рахувати, а не людей рятувати. Розуміють, що завдяки єрмакам та іншим зрадникам, які здали Херсон вони і опинились в оточенні.
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10.05.2022 17:30 Відповісти
+5
ми не тупі, і не наївні, люди у відчаї.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
+5
Цікаво, а хто такий патріотичний дав команду розмінувати перешиїк, не підривати міст і дати змогу русні захопити майже весь південь і зокрема Маріуполь? Чи не той, хто був в Омані і здавав Україну аж гай шумів всі 3 оки?
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10.05.2022 18:17 Відповісти
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спасите их, люди....
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10.05.2022 17:25 Відповісти
каким образом ? подскажи, петицию подписать это одно, а идти тупо на убой не хочешь ? или мертвые герои тебе по душе ? кто из этого миллиона согласен пойти и освобождать ? давай ты будешь первым.
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10.05.2022 18:17 Відповісти
Звертаються у петиції за допомогою до ООН, а не к Зе. Розуміють ще цей "діяч" їх на смерть відправив та тільки бабло може рахувати, а не людей рятувати. Розуміють, що завдяки єрмакам та іншим зрадникам, які здали Херсон вони і опинились в оточенні.
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10.05.2022 17:30 Відповісти
З іншого боку, ООН в її теперешньому стані геть безпорадна.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
зачем эти тупые наивные просьбы если ни зеленский ни оон в данном вопросе ничего не решают
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10.05.2022 17:47 Відповісти
ми не тупі, і не наївні, люди у відчаї.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
І що??? Маячня
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10.05.2022 17:48 Відповісти
Не маячня. Треба шукати різны методи.
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10.05.2022 18:03 Відповісти
Петиція це не метод до країни якій насрати на все.Це все одно що вийти в центрі якогось міста і кричати свободу Анжелі Девіс.ЦЕ ДУРНЯ !
Петиції працють в цивілізованому світі до адекватних країн і їх керманичів.
Рашці насрати на всіх !
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10.05.2022 18:19 Відповісти
Ця петиція до кого? ООН вони імпотенти ! До рашки ? Їм начхати ! Ця петиція повна дурня !
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10.05.2022 18:16 Відповісти
Цікаво, а хто такий патріотичний дав команду розмінувати перешиїк, не підривати міст і дати змогу русні захопити майже весь південь і зокрема Маріуполь? Чи не той, хто був в Омані і здавав Україну аж гай шумів всі 3 оки?
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10.05.2022 18:17 Відповісти
вся беда в том что властям наплевать на все петиции!пока не сметут их,ничего для АЗОВА делать не будут!
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10.05.2022 18:33 Відповісти
там целая шталинградская группировка армии центр юг антиватная голова- треба с фельдмаршалом порохом..и удар кригсмарине по ватному азовскому флотику
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10.05.2022 19:54 Відповісти
Вся надія на Господа Бога, спаси їх Отче, вони того достойні.
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10.05.2022 20:07 Відповісти
 
 