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Новини Війна
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Білорусь спрямувала підрозділи ССО на кордон з Україною для "реагування на загрози з боку ЗСУ"

лукашенко

Білоруське "керівництво" скеровує до кордону з Україною військових, бо в генштабі хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Угруповання, яке створили Збройні Сили України, на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", - заявив начальник генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич.

Білоруські військовики розгорнули оперативні угруповання підрозділів спільно з протиповітряною обороною та ракетними військами на заході вздовж кордону з Польщею, північному заході поблизу кордону з Литвою, а такою на півдні в напрямку України.

У Генштабі РБ вбачають загрозу з боку флоту країн-членів НАТО в Балтійському морі та угруповання військ у Польщі та країнах Балтії.

"Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою "Захисник Європи". Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська", - пояснив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні не вбачають ознак того, що Білорусь має намір взяти активну участь у війні в Україні

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, пояснив, що "раптову" перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до "несподіваного" висування в разі початку війни. На думку диктатора, білоруська армія працює "непогано" і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За даними військових Білорусі, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, країни НАТО розмістили угруповання чисельністю близько 40 тисяч солдатів, які нібито загрожують безпеці й незалежності Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7969) кордон (4822)


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Топ коментарі
+39
Не нужно писать *****. Предупреждали с лета 2021 года, США и Британия уже тупо орали этот зэлэбобу обкуреному что *****, карту давали, что нападение будет и откуда точно и сколько кого будет. За год, можно было окопов и укеплений наделать что и миллион орков *** прошел бы.
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10.05.2022 17:47 Відповісти
+24
Отвлекает украину от донбаса, и юга, было бы неплохо если бы Польша поставила ультиматум : хоть одна нога беларуского солдата появиться на територии Украины Польша нанесет удар по их военных
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10.05.2022 17:23 Відповісти
+21
Заїбав цей вусатий, добігається, що точно ***** получить від когось.
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10.05.2022 17:23 Відповісти
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Дєбіл. Ці ССО або перейдуть на нашу сторону, або розбігуться...
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10.05.2022 17:20 Відповісти
як в Бучі Бородянці перейшли (гвалтували, грабували, вивозили) все, чи по іншому якось?
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10.05.2022 17:21 Відповісти
Просто зы сторони білорусії нападу ми не очікували а зі сторони Криму ми «проїбали».
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Вообще то, как ты выражаешься - везде "********"...
(кроме Донецка, Авдеевки и Марьинки)
На самом деле русня заходила со всех направлений
с двукратным или трехкратным превосходством...
так что не надо размазывать сопли по монитору,
любая другая страна НАТО уже давно сдалась бы...
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10.05.2022 17:42 Відповісти
Не нужно писать *****. Предупреждали с лета 2021 года, США и Британия уже тупо орали этот зэлэбобу обкуреному что *****, карту давали, что нападение будет и откуда точно и сколько кого будет. За год, можно было окопов и укеплений наделать что и миллион орков *** прошел бы.
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10.05.2022 17:47 Відповісти
И что надо было в ответ сделать? Объявить мобилизацию и дать всем по калашу с магазином патронов? Тогда бы США и ЕС первыми начали бы вопить что Украина провоцирует россию... или ты думаешь что в стране где никто не хочет платить налоги - реально было сделать боеспособную армию?
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10.05.2022 19:33 Відповісти
Зелебобіку, першим тут податки не платить твій найвеличніший, почни з нього, ок?
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10.05.2022 21:18 Відповісти
Я тебе по человечески попросил НЕ ПИШИ *****. Сиди в чехляндии своей и не *****, ок ? Вояка диваный ****.
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10.05.2022 23:51 Відповісти
А чому не чекали нападу зі сторони Білорусі?
Американська розвідка попереджала, що напад буде зі сторони Білорусі, з Криму, ну й звісно зі сходу.
Правда, усіляки арахамії з даніловими казали, що все це фейк.
Так що напад с півночи наша влада теж "проїбала".
А люся про це сказалаЮ бо його у тому блозі з Фегіним про це питали.
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10.05.2022 17:50 Відповісти
Підтримую Вас повністю ! І не знаю , звідки можуть ще й зараз з'являтися такі дебіли , як той , якому Ви відповіли . Та приготувати ракети в напрямку цих пі.арів і захєрачити , як тільки рипнуться в сторону України . Ні , воно буде чекати , як "вони розбігаються"!
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10.05.2022 18:17 Відповісти
ССО не разбегутся, как и не разбежался беларуский ОМОН и остальные местные нквдшники во время известных событий, а дали чертей наивным любителям плакатиков-шариков-сэлфи. И до сих пор мы не видим антивоенных митингов в Минске. А вот на попытки отвлечения Бульбофюрером наших сил от основного театра боёв, надо реагировать здесь и сейчас и хотелось бы услышать конкретные меры от наших говорящих голов типа Арестовичей-Ермаков-Подоляк-Геращенко-Маляр-Гончаренко и остальных гавно-депутатов, пытающихся почему-то комментировать военные вопросы
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10.05.2022 17:46 Відповісти
Изо всех вами перечисленных только Гончаренко является депутатом, да и то оппозиционным.
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10.05.2022 17:52 Відповісти
Передайте бульбофюреру, что сезон посадки картошки уже закончился, и его посевной материал в Украине больше не нужен.
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10.05.2022 17:20 Відповісти
Посадить не удастся, а удобрить рассчитывает. Скажите таракану, что трупный яд -это не удобрение.
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10.05.2022 17:31 Відповісти
в ********** без змін... дайте йому все нормальних таблеток
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10.05.2022 17:20 Відповісти
Щоб не казали, а у лукашенки чуйка є...

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10.05.2022 18:52 Відповісти
Ты пукнуть не успеешь если НАТО захочет тебя захватить, только нахрен ты им сдался, таракан.
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10.05.2022 17:20 Відповісти
Мы уже картошку посадили так шо спи спокойно..
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10.05.2022 17:20 Відповісти
О. и оно туда же
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10.05.2022 17:21 Відповісти
Отвлекает украину от донбаса, и юга, было бы неплохо если бы Польша поставила ультиматум : хоть одна нога беларуского солдата появиться на територии Украины Польша нанесет удар по их военных
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10.05.2022 17:23 Відповісти
Будут на Харьков нападать. Под видео мирных блогеров с Харькова, орки или боты, пишут комменты, что через 1 2 дня начнется наступление и советуют уезжать, хотя блогеры говорят, что первую ночь за все время спали спокойно
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10.05.2022 17:23 Відповісти
Вже наступали один раз і "просто получили *****" (с)
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10.05.2022 17:28 Відповісти
Якщо в лютому не напали, то зараз, та ще й на Харків де зараз повно ЗСУ - це нереально.
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10.05.2022 17:32 Відповісти
Даже армии ЛДНР поярче выглядят чем армия Беларуси, куда они будут нападать?
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10.05.2022 17:43 Відповісти
Біля Харкова вони можуть взяти тільки за щоку. Я надіюсь що цих козлів скоро виженуть за самий кордон, хоч вони і окопалися кругом Козачої лопані
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10.05.2022 18:13 Відповісти
Заїбав цей вусатий, добігається, що точно ***** получить від когось.
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10.05.2022 17:23 Відповісти
Із території Білорусі по Україні було випущено більше 600 ракет і московитські війська напали на нас із півночі саме з території Білорусі. Вусатий диктатор вже давно заслужив п*зди.
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10.05.2022 17:38 Відповісти
... и не только пи*ды! говорил сегодня утром с другом из Минска (азербайджанец) он гражданин Беларуси, так вот он сказал, что настроение в стране не очень веселое, многие скупаются на оставшиеся деньги долгоиграющие продукты, курс валюты валится, предприятия останавливаются или переводят на 3 или 4х дневную рабочую неделю, его жена врач и жалуется что зарплата осталась та же, а продукты подорожали и сильно, коммуналка тоже, забрали дочь из мацквабада доучиваться дома, в Беларуси, там стало очень дорого жить и учиться (дочь в меде училась) ... так что усатый таракан не будет дергаться, потому что народ закипает и не хочет идти воевать в чужую страну ... это только пар из свистка, для прутина, мол я с тобою, а сам уже ведет подковерные переговоры с Европой и американцами (инфо проверенное, от своего человека в тех кругах) ... таки дела
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10.05.2022 17:51 Відповісти
Подтверждаю каждое слово
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10.05.2022 19:12 Відповісти
Ваши слова та богу в уши. Не хватало ещё и тараканьих войск на нашей территории
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10.05.2022 20:25 Відповісти
Це білорашня ще репарацій не платить.
Будуть траву їсти, виродки.
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10.05.2022 23:45 Відповісти
Сциклива маріонетка.
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10.05.2022 17:23 Відповісти
Та він сцикне. Тим більше з навчаннями НАТО поряд.
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10.05.2022 17:25 Відповісти
кому та ваша бульба треба, ні Україні ні нато,
хіба що москалям, не туди ссо направили
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10.05.2022 17:25 Відповісти
...тероборони "Київа-Бучі-Ірпеня..." лише поблажливо переглянулися на "зелені бульки з носу" від луки-самозванця
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10.05.2022 17:25 Відповісти
Дурень старий !!!
50% гарантовано як перейдуть кордон України, складуть зброю, щоб залишитися живим, жити в мирі,
25% зроблять по-ланцюжку теж саме

25% повернуться в "пакетах"
Тут все вже розраховано службами аналітики, розвідки, бізнеса...
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Він , що вже не рядовий, а бульофюрер?
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Возможно Путин хочет втянуть таким образом ещё Беларусь и Польшу. Для него это было бы подарком, так он может повысить ставки вплоть до тактический ядерных боеприпасов, под предлогом вмешательства НАТО.
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Как ни одевай усатого таракан, все равно сущность таракана остаётся.
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10.05.2022 17:29 Відповісти
А как же 2,5 месяца назад? С четырех направлений?
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10.05.2022 17:29 Відповісти
міністр оборони бульбашів Хрєнін - пішло нахрен, чмо брехливе. Я не знаю, чому наші повірили цьому бульбашу, він ж людині підневільна.

https://www.online.ua/news/842175-bilorus-zapevnila-u-vidsutnosti-namiru-napadati-na-********/
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10.05.2022 17:35 Відповісти
Tochno debil. Pozvolil svoju stranu okkupirovatj rossijskim zahvatchikam. I potom udivljaetsja chto NATO obespokoilosj.
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10.05.2022 17:39 Відповісти
Друзья поляки, шугоните бульбофюрера. Подгоните под границу хотя бьІ роту солдат, он и обоср...я.
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10.05.2022 17:40 Відповісти
В голови колгоспу знову якесь загострення після параду?
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10.05.2022 17:41 Відповісти
- Хто стучыцця в двєрьголову мою?
- Альцгаймер.
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10.05.2022 17:47 Відповісти
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10.05.2022 20:26 Відповісти
картофан на КСП копать???)
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10.05.2022 17:41 Відповісти
Почему не отправить ССО на уничтожение самого Лукашенко???
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10.05.2022 17:43 Відповісти
потешная армия ... потеряют роту и побегут разбегаться во все стороны
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10.05.2022 17:43 Відповісти
Бульбашам не следует реагировать на приказы чокнутого бульбафюрера. Живими останутся🤷
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10.05.2022 17:44 Відповісти
Ах, если бы поляки ввели войска заместо наших, чтобы освободить фронт от **********...
Или хотя бы сконцентрировать их на границе.
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10.05.2022 17:46 Відповісти
Гнида усатая, и так уже обосрался и воняет, та нет же. Неймется упырю, обязательно надо сделать какой то высер, как же без него обойдется. Тебе надо думать бежать будешь, куда усы свои тараканьи прижигать начнут!!! А ты ублюдок пиаром занялся, можно подумать ты себе сто лет отмерил и все без забот!!! Ходи и бойся чтобы твой народ сам тебя пришлепнул как таракана!!!
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10.05.2022 17:47 Відповісти
Проблема только в одном: дебилизм не лечится.
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10.05.2022 17:48 Відповісти
Лукашеску боїться, що білоруські добровольчі батальйони організуються в армію і нагонять його?
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10.05.2022 17:49 Відповісти
Ага,на следующий день после подписания Лэнд Лиза!!!Как неожиданно
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10.05.2022 17:50 Відповісти
колхан решил показать откуда Украина готовила нападение =)
шут гороховый, чепушило)
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10.05.2022 17:51 Відповісти
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10.05.2022 17:53 Відповісти
...а коли підійде серйозніша техніка -- і на мачулищі з барановичами теж, коли там багато ватольотів стоїть.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
Интересно, если сначала утилизировать 1/2 белорусов, потом 1/4, 1/8 и т. д. Мы выйдем на число е, т.е. 2,7 белорусских землекопов или на другое магическое число? Математики, отзовитесь
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10.05.2022 17:56 Відповісти
хорошая игра при плохой мине
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10.05.2022 17:57 Відповісти
Колхозенфюрер, вместе с кремлёвскими шизофрениками, один из первых кадидатов на скамью подсудимых Гаагского трибунала. Поэтому ОНО доигрывает свою роль перед судебным процессом.
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10.05.2022 17:59 Відповісти
Чик-чырык Лукашик снова изображает перед карликом-педофилом путиным бурную деятельность, гоняет подразделения по территории Белоруссии туда-сюда, типа "реагирует на угрозы" Хитрый жук))
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10.05.2022 18:02 Відповісти
***** ***** ottjagivaet vouska ZSU na sebe.....huilo velelo naverno
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10.05.2022 18:02 Відповісти
Похоже это Путлер давит на Таракана типа давай мясо на войну. Может и додавить. Нужно Чернигову джавелинов со стингерами подкинуть. С Западной Украины теробороны
маленько подбросить.
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10.05.2022 18:05 Відповісти
Не треба недооцінювати небезпеку. Сподіваюся у нас є чим відповісти у разі нападу лукашистів з метою відсікти Україну від західної допомоги на ділянку Луцьк-Львів.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
як і не треба її переоцінювати. Армія РБ, - це ніщо... Десь на рівні Армії ПМР
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10.05.2022 18:10 Відповісти
е невелика різниця - ці на відміну від ПМРівців більш-менш не встигли пробухати інстинкт самосбереження.
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10.05.2022 18:22 Відповісти
⚡️Смерч и Точка-У в Беларуси.
Они движутся к нашим границам с Минска ,- сообщают белорусские активисты.

Войска массово стягиваются не только к нашим границам, но и к границам Польши.
Также идёт расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.

Детальнее:
в 14:50 По трассе М-5 двигалась техника МО РБ со стороны Минска в сторону Бобруйска (150 км до Украинской границы). Техника замечена около Марьиной Горки. Среди техники замечены: реактивная система залпового огня РСЗО «Смерч», которую прикрыли тентом и тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка-У». Техника ехала в сопровождении ГАИ. https://t.me/kievreal1/21274 https://t.me/kievreal1/21274

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10.05.2022 18:45 Відповісти
Если Украина введёт хотябы одну бтг в Беларусь, через день в Минске белорусы будут встречать хлебом с солью и картошечкой. А таракан будет болтаться на дереве на потеху детишкам
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10.05.2022 18:15 Відповісти
Яка наївність.
Нашим військовим не потрібен їхній кривавий і отруйний хліб, ні їхня смердюча картопля.
Від ворога їжу брати не потрібно. Та й не безпечно.
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10.05.2022 23:48 Відповісти
он наверно хочет чтоб в конце концов его клоунов ********* там всех чтоб не мучались и не отсвечивали....
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10.05.2022 18:17 Відповісти
С таким успехом можно было курицу за ногу привязать к пограничному столбу
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10.05.2022 18:18 Відповісти
Лукашеску, как Муссолини, подвесят внизу головой за какую нибудь часть тела.

А и не жалко
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10.05.2022 18:31 Відповісти
Кончений ******** лука ще одну секретну карту знайшов?
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10.05.2022 18:37 Відповісти
Ленд лиз налякав таргана, шанси на те що раша його захистить дуже знизились, ракетами то стріляв...
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10.05.2022 19:04 Відповісти
Это не для Путина или Украины. Лукашенко плевал на это. Это для Стольберга, Шольца и Макрона. Чтобы продать свой нейтралитет подороже. Вот и все.
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10.05.2022 19:07 Відповісти
сили сосо
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10.05.2022 19:16 Відповісти
Та ця влада все про...ала, добре, що закордон дає зброю, хлопці і дівчата ЗСУ, Нацгвардії, волонтери б'ються як леви, волонтери пруть, що тільки можна і неможна, прості люди готують їжу і відправляють на фронт. А що робить влада і її немала кількість радників, що вони радять...
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10.05.2022 19:19 Відповісти
писали что хочет на львов напасть и луцк что б поставок нато не было но ему тогда кранты
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10.05.2022 19:49 Відповісти
так надо превентивно ****** их а потом рассказывать откуда на украину хотели напасть
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10.05.2022 20:26 Відповісти
Почему Господь или как там его?!) Бог?!)или скажим просто!!!ДОБРО!!!а ХРЕН его знает!зато ПЛЕШИВЫЕ правят парадом!!!))) КАК ТАК?СКАЖИ ВСЕСИЛЬНЫЙ???!!!)))
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10.05.2022 22:08 Відповісти
 
 