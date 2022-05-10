Білорусь спрямувала підрозділи ССО на кордон з Україною для "реагування на загрози з боку ЗСУ"

Білоруське "керівництво" скеровує до кордону з Україною військових, бо в генштабі хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Угруповання, яке створили Збройні Сили України, на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", - заявив начальник генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич.

Білоруські військовики розгорнули оперативні угруповання підрозділів спільно з протиповітряною обороною та ракетними військами на заході вздовж кордону з Польщею, північному заході поблизу кордону з Литвою, а такою на півдні в напрямку України.

У Генштабі РБ вбачають загрозу з боку флоту країн-членів НАТО в Балтійському морі та угруповання військ у Польщі та країнах Балтії.

"Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою "Захисник Європи". Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська", - пояснив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.

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Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, пояснив, що "раптову" перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до "несподіваного" висування в разі початку війни. На думку диктатора, білоруська армія працює "непогано" і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За даними військових Білорусі, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, країни НАТО розмістили угруповання чисельністю близько 40 тисяч солдатів, які нібито загрожують безпеці й незалежності Білорусі.