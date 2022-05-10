Полк "Азов" показав фото поранених бійців на "Азовсталі": Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них?. ФОТОрепортаж
Полк "Азов" показав фото поранених українських бійців, які перебувають на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку.
"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!
В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами", - йдеться у дописі.
"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?
Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - наголошують в "Азові".
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Чому не рубається коридор до хлопців байрактарами, риперами, м777, піонами, свічблейдами 24*7???
То Азов по твоєму до пересічних людей за допомогою звертається? Тю...)))
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
Не вірю що у Західних лідерів не залишилось важілів впливу на путіна щоб змусити його звільнити хоча б поранених, складається враження що це важіль вони використовують проти України.
Є розуміння що кидати війська і пробивати коридор це не вихід і стратегічно провально.Але є мізки і хай думають як це зробити по іншому.
За півлень і Маріуполь будуть відповідати не тільки орки а наші посадовці і воєнні тварюки які сдали оркам міста і не підірвали прохід.І люди за це обовязково спросять.
В кожну кацапську родину має прийти похоронка або довідка про "пропав без вісті в Україні"!
Жаль стискає серце...
шоб они сами прискакали с просьбами о обмене.
Солдаты на Азовстали - исполнили свой воинский долг, победили смерть и стали Героями.
Если бы в рашисткой армии были офицеры имеющие понятие о чести и достоинстве, то они отпустили бы Героев Азовстали.
вид, и да, и всей его партии, доведшей нашу страну до таких небывалых успехов. Аминь...
Наши Морпехи и Азовцы ещё аукнутся . Песня есть такая: " и нигде не спрятаться, не скрыться".
Давайте писать ультиматум на имя генералиссимуса, что мы все Азовцы и требуем создать
военный совет по спасению заблокированных Азовцев. Из специалистов по военному делу и с
опытом. Петицию подпишем в Интернете. В ОП, понятно, никого не пустят. Они понимают, что напакостили, и трясутся от страха. Давно таких личностей в истории не было. ( вспомнилось ленинское "роль личности в истории"). А то междусобойчик здесь, мнениями обмениваемся, а там
ребята за нас мрут. Нагадили 73% и запрятались, бл..ди.
Или, прекрасная мысль: путин ненавидит Зеленского лично, презирает (возможно, он и прав) и
если не будет Зеленского, то возможно остановится на достигнутом и уйдёт. Не-не, вы не поняли,
совсем наоборот, если Зеленский откажется от своего поста добровольно, по состоянию здоровья, и уедет, допустим, в Оман, (можно вместе с Ермаком, ну как без него), то вместо него менее токсичный для путина Стефанчук. Ну для Родины надо же чем то жертвовать, Президент!
Лично ваша вина за разминирование и открытую дорогу врагу, смерти неповинных людей.
Может есть ещё какие то варианты, я не стратег, но ненавижу всю эту х...ню всей душой.
АЗОВ- СТАЛЬ!!!