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Новини Війна
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Полк "Азов" показав фото поранених бійців на "Азовсталі": Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них?. ФОТОрепортаж

Полк "Азов" показав фото поранених українських бійців, які перебувають на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку.

Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 01

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!
В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами", - йдеться у дописі.

Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 02
Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 03
Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Азовсталі" знову є важкі поранені через обстріли, - Калина

Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 05
Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 06

"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?
Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - наголошують в "Азові".

Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 07
Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 08
Полк Азов показав фото поранених бійців на Азовсталі: Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них? 09

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Автор: 

Маріуполь (3245) Азов (786) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+59
Не знаю, як вони там витримують.
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
+50
Боже, поможи
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10.05.2022 18:05 Відповісти
+50
коли найвеличніший їм сказав здати Маріуполь, вони відмовились, бо вони справжні українці, а не шашличники оманські, які пасрєдіне країни хотіли домовитись... вони приклад всім нам... що ми воюємо не тільки з кацапами, але й з...
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10.05.2022 18:05 Відповісти
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Господи-дякую що врятуєш всіх цих людей...
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10.05.2022 18:04 Відповісти
З білорашки не очікували, а з півдня проє@бали. А так, да, знали, готувалися...
Чому не рубається коридор до хлопців байрактарами, риперами, м777, піонами, свічблейдами 24*7???
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10.05.2022 18:42 Відповісти
А що таке ця "світова спільнота"? Це ті, що тисли руки путлєру в G-20?
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10.05.2022 18:05 Відповісти
то люди, які є в Світі, і яким не байдуже на страждання інших, і коли таких людей багато, тоді їх очільники просто змушені будуть реагувати, а що до рукостискань, наш-то взагалі в очі заглядав, на всі хотілки погоджувався і не допомогло, верніше допомогло, щоб путін взагалі обнаглів.
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10.05.2022 18:10 Відповісти
Дивно ти про Дуду брешеш...
То Азов по твоєму до пересічних людей за допомогою звертається? Тю...)))
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10.05.2022 18:18 Відповісти
Боже, поможи
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10.05.2022 18:05 Відповісти
psc.......
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10.05.2022 18:05 Відповісти
коли найвеличніший їм сказав здати Маріуполь, вони відмовились, бо вони справжні українці, а не шашличники оманські, які пасрєдіне країни хотіли домовитись... вони приклад всім нам... що ми воюємо не тільки з кацапами, але й з...
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10.05.2022 18:05 Відповісти
він сказав, коли вже люди були в оточенні, де би вони пішли, з жінками, дітлахами, раненими. Не підуть же в полон здаватися до цих вишкрябків Всесвіту.
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10.05.2022 18:12 Відповісти
Ще вони хотіли вирватись в сторону Бердянська, але генералісімус заборонив.
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10.05.2022 18:29 Відповісти
Зеля їм не наказував відступити, але здатися..
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10.05.2022 19:02 Відповісти
Він сказав - якщо хочете , то можете відходити...
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10.05.2022 22:22 Відповісти
Не знаю, як вони там витримують.
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
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10.05.2022 18:06 Відповісти
Жах... І при усвідомленні, що це все в цю мить... Дійсно, якесь криваве "реаліті-шоу" виходить, раз світу срати на це все, на геноцид
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10.05.2022 18:06 Відповісти
не світу, а Янєлоху Оманському
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10.05.2022 20:35 Відповісти
Герои против орды.
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10.05.2022 18:08 Відповісти
і проти зрадників , з вулиці Банкової ...
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10.05.2022 19:39 Відповісти
Це наша гордість з білью у душі.Що тут сказати болить.
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10.05.2022 18:08 Відповісти
Немає слів...
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10.05.2022 18:08 Відповісти
Навіть важко уявити через що проходять ці люди, а світ спостерігає за цим немов за шоу.
Не вірю що у Західних лідерів не залишилось важілів впливу на путіна щоб змусити його звільнити хоча б поранених, складається враження що це важіль вони використовують проти України.
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10.05.2022 18:12 Відповісти
Відповідь проста - нездатна.Як би була здатна навіть придумали якусь спецоперацію або інше те що війшло в історію.На разі в історію входе героїзм Азова.в оточенні 3 місяць давити орків.Навіть в другій світовій такий приклад не натрапишь щоб повністью в облозі давати отпір.
Є розуміння що кидати війська і пробивати коридор це не вихід і стратегічно провально.Але є мізки і хай думають як це зробити по іншому.
За півлень і Маріуполь будуть відповідати не тільки орки а наші посадовці і воєнні тварюки які сдали оркам міста і не підірвали прохід.І люди за це обовязково спросять.
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10.05.2022 18:12 Відповісти
Навіть Семченка не відпустили з тюрми, з під слідства, яке проти нього нічого не може навіть предявити, щоб він їм допоміг. Він просився і знає як. СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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10.05.2022 18:18 Відповісти
Бо героєм роблять ЗЕбуїна, який ржав і кричав що то Америка нагнітає. Цікаво скільки із тих маріупрольців які голосуввали по приколи зулишилось живими.
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10.05.2022 19:03 Відповісти
Где смелый дерьмак? Опять лучших сливают?
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10.05.2022 18:13 Відповісти
личному стрингоносцу люсе вводные уточняет...
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10.05.2022 19:03 Відповісти
К сожалению нельзя делать никаких глупых попыток прорыва - потеряем часть армии и оголим фронты. Сцепив зубы терпеть и бить рашистов где возможно.
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10.05.2022 18:15 Відповісти
Єдиний прийнятний комент.
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10.05.2022 18:21 Відповісти
иди в сраку...
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10.05.2022 18:30 Відповісти
По сути есть что возразить?
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10.05.2022 18:41 Відповісти
Посуті ..не треба було доводити до цього. Але ж не начасі?
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10.05.2022 19:04 Відповісти
Залужный хоть раз сказал, что невозможно их вытащить, или только Зе такое вещает?
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10.05.2022 18:16 Відповісти
наши новые Украинские герои
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10.05.2022 18:16 Відповісти
І жодного з героїв війни не запрошують в студію на Беня-марафон, там ліплять героєм ЗЕшмарклю
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10.05.2022 19:04 Відповісти
Краткий ответ: «ні, не здатні
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10.05.2022 18:18 Відповісти
"Поранений Ярослав Журавель залишився на полі бою без допомоги. Три дні поспіль керівництво держави, імітуючи перемир'я, не давало дозволу проводити пошукову операцію." Зєлєнський публічно обіцяв зробити все необхідне для порятунку сержанта Журавля. І зробив ... все навпаки... Після цього вірити Зєлєнському, коли мова йде про порятунок українців, не варто...
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10.05.2022 18:19 Відповісти
Зеленский со всей своей ЗЕкодлой должен уйти в отставку. "Про%бы" ЗЕшлюх очень дорого обходятся украинцам
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10.05.2022 19:55 Відповісти
Да этому треплу, вообще нехрен верить. Вспомните. как он перед выборами трепался, ну и что, хоть одно обещание он исполнил???
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10.05.2022 22:06 Відповісти
Жаль это признавать, но по ходу защитников Мариуполя слило руководство страны, за которую они борются.
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10.05.2022 18:22 Відповісти
Вони за Україну б'ються, а не за "руководство". Інше питання, яка влада це розуміє, яка ні. Якщо минула влада України це розуміла і віддавала належне їхній політичній позиції, не намагалась її поламати; то поточна влада, як мінімум - ображається: пригадуєте - "я не лох"? Як наслідок - зрадила азовців.
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10.05.2022 19:00 Відповісти
Треба уважно читати. "... страны, за которую они борются."
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10.05.2022 20:02 Відповісти
Чонгар, Керченский, Херсонский (Антоновский) мосты оставили, чтобы их взорвали сАми кацапы, когда будут уже отступать?.. тылы орков трогать не дозволено?.. кем?..
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10.05.2022 18:33 Відповісти
Ким? бубочкою
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10.05.2022 18:50 Відповісти
а тем , кто приказал на стрелять в по рашистам во время их отступления из под Киева . Чернигова , Сум..
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10.05.2022 19:45 Відповісти
Ужас. Войну нужно прекращать скорее.
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10.05.2022 18:38 Відповісти
Ні в якому разі! До останнього кацапа на українській землі!

В кожну кацапську родину має прийти похоронка або довідка про "пропав без вісті в Україні"!
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10.05.2022 21:25 Відповісти
Плачу.....
Жаль стискає серце...
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10.05.2022 18:43 Відповісти
Справа в тому, що на даний момент там все вирішує параша на чолі з пуйлом. А вони ложили на всі потуги світового суспільства у спробах якось їм допомогти. Тому допомоги не буде. Дуже хочу помилятись(
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10.05.2022 18:43 Відповісти
Немає слів, ці Герої України, як кістка в горлі зе та орків, вони обом заважають, ломають всі їхні плани, іншого пояснення чому їх влада не рятує, я немаю.
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10.05.2022 18:49 Відповісти
Хто може спокійно спати, їсти, веселитися, жити спокійно після побаченого ?... Американці спасали одного єдиного рядового , євреї також... Зелені імпотенти не здатні ні на що ! Україна вам цього ніколи не пробачить ! Підете за рузським кораблем !!!!!!!!!!!!!!
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10.05.2022 18:49 Відповісти
Страшно дивитись на фото, а як хлопці витримують цей біль при постійних обстрілах. Дійсно, офіс президента, 360 тис чиновників, поліція, сбу ,і ніхто не може допомогти?
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10.05.2022 18:54 Відповісти
Господи, спаси Героїв!
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10.05.2022 18:56 Відповісти
Я вже писала та ще пишу,невже для поранених хочаб неможна нічого зробити??Тілько ООН вивозили цівільних,та чи спроможна ООН та Червоний ХРЕСт хоч доставити необхідні ліки пораненим?????Хоч почати з цього.Невже навіть це не намагались зробити та немає в них навіть думки спробувати домовитись хоч про ліки та про те щоб померлих забрати та може дуже важких поранених!??? Я навіть не думаю що вони намагались хоч це обговорюват
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10.05.2022 19:01 Відповісти
не можете в марике?сделайте кацапам в другом месте очень больно...
шоб они сами прискакали с просьбами о обмене.
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10.05.2022 19:07 Відповісти
ПМР - ключ порятунку. Там можна наловити кацапів для обміну
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10.05.2022 19:16 Відповісти
Я постійно відчуваю дику провину, перед цими ВОЇНАМИ,ЛЮДЬМИ.
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10.05.2022 19:14 Відповісти
Солдаты на фото уже Герои. Но вряд ли они примут свое спасение ценой жизни сотен других солдат.
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10.05.2022 19:20 Відповісти
Найвеличніший вас вже списав.
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10.05.2022 19:25 Відповісти
В Древней Спарте было выражение «Со щитом или на щите» - означающие призыв победить, добиться цели или погибнуть со славой.

Солдаты на Азовстали - исполнили свой воинский долг, победили смерть и стали Героями.

Если бы в рашисткой армии были офицеры имеющие понятие о чести и достоинстве, то они отпустили бы Героев Азовстали.
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10.05.2022 19:38 Відповісти
Слово чести?????? Откуда?????? Да там такого слова не знают! Нация убийц,мародёров, насильников могут только измываться над стариками, детьми и женщинами, как тиктокеры каДырки, а против ВОИНОВ они ГОВНО.
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10.05.2022 20:06 Відповісти
А шо там наші виборці? Не сумують? Дивіться на наслідки свого дібілізма. Кожен відповість.
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10.05.2022 20:03 Відповісти
Я часто думав про опір УПА комуністам, без всякрї надії на підримку ззовні.І ми тепер бачим ту ж незламну волю наших бійців в Маріку.Такий народ не зламати.
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10.05.2022 20:03 Відповісти
Коротко. От всего сердца желаю нашему крутому и величайшему стратегу мира иметь такой же
вид, и да, и всей его партии, доведшей нашу страну до таких небывалых успехов. Аминь...

Наши Морпехи и Азовцы ещё аукнутся . Песня есть такая: " и нигде не спрятаться, не скрыться".
Давайте писать ультиматум на имя генералиссимуса, что мы все Азовцы и требуем создать
военный совет по спасению заблокированных Азовцев. Из специалистов по военному делу и с
опытом. Петицию подпишем в Интернете. В ОП, понятно, никого не пустят. Они понимают, что напакостили, и трясутся от страха. Давно таких личностей в истории не было. ( вспомнилось ленинское "роль личности в истории"). А то междусобойчик здесь, мнениями обмениваемся, а там
ребята за нас мрут. Нагадили 73% и запрятались, бл..ди.
Или, прекрасная мысль: путин ненавидит Зеленского лично, презирает (возможно, он и прав) и
если не будет Зеленского, то возможно остановится на достигнутом и уйдёт. Не-не, вы не поняли,
совсем наоборот, если Зеленский откажется от своего поста добровольно, по состоянию здоровья, и уедет, допустим, в Оман, (можно вместе с Ермаком, ну как без него), то вместо него менее токсичный для путина Стефанчук. Ну для Родины надо же чем то жертвовать, Президент!
Лично ваша вина за разминирование и открытую дорогу врагу, смерти неповинных людей.
Может есть ещё какие то варианты, я не стратег, но ненавижу всю эту х...ню всей душой.
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10.05.2022 20:42 Відповісти
Героям Слава !
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10.05.2022 20:50 Відповісти
Господи, за что это им???!
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10.05.2022 21:06 Відповісти
Брати тримайтеся! Ми за Вас всіх вболіваємо!
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10.05.2022 21:16 Відповісти
Зеленський створив умови для війни і Ху*ло спробував. Зеленський має сидіти в тюрмі за ці злочини проти народу!
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10.05.2022 22:03 Відповісти
Страшно даже подумать, как они бедные там держатся, просто ужас один! Помоги им Боже, поскорей выбраться оттуда.
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10.05.2022 22:18 Відповісти
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10.05.2022 22:33 Відповісти
Боже, бережи наших хлопців і дай їм сили...
АЗОВ- СТАЛЬ!!!
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11.05.2022 00:41 Відповісти
ЧЕрвоний ХРЕСТ ДЕ???
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11.05.2022 13:25 Відповісти
 
 