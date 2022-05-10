Полк "Азов" показав фото поранених бійців на "Азовсталі": Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них?. ФОТОрепортаж

Полк "Азов" показав фото поранених українських бійців, які перебувають на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку.

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!

В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами", - йдеться у дописі.







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"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?

Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - наголошують в "Азові".







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