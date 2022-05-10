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Новини
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Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI пояснив, чому Україна має стати членом Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Коли ведуча в ефірі процитувала заяву президента Франції Макрона про те, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат, Порошенко відповів – українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і президент Макрон добре про це знає.

Порошенко також наголосив, що українці вміють дивувати світ. "Коли в 2014-му році я був обраний президентом, сказали, що нам потрібні роки для підписання Угоди про Асоціацію та вступ в дію Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і це неможливо зробити під час російської агресії. Я підписав цю Угоду через тиждень. І дуже дякую членам Європейського Союзу та керівництву Євросоюзу за це".

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"Коли в 2017-му році казали, що під час кризи біженців Україна ніколи не отримає безвізовий режим з Європейським Союзом, а якщо отримає, то створить велику проблему. Я сказав, що ми його отримаємо і підпишемо за лічені місяці. Так і відбулось", – нагадав п’ятий президент.

"Коли потім казали, що ми не отримаємо Томос про автокефалію, про незалежність від російської церкви, нам теж казали, що на це піде 300 років. Ми це отримали за місяці", – говорить Порошенко.

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"Ви ще погано знаєте українців. Ми здивували світ, коли зупинили другу найбільшу армію світу. Ми маємо неможливе зробити можливим. Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну серед усіх членів. Наша заявка до членства в ЄС запечатана, підписана кров’ю українців, які віддали життя за те, що вони хочуть повернутися до європейської родини народів", – говорить Порошенко.

П’ятий президент також закликав Макрона приїхати до України і особисто побачити, які злочини вчиняють російські окупаційні війська, на які жертви йде Україна у цій війні і який героїзм демонструє український народ.

Автор: 

Порошенко Петро (15193) членство в ЄС (1300) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+35
Это, конечно, ноккаут для Банковой, когда их любимица Мосийчук получает бланш под глаз, а Пулитцеровскую премию за честную и открытую журналистику и преданность профессии вручают в руки журналистке заблокированного ТВ ПРЯМОЙ Фицыч. Боюсь, месть будет быстрой
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10.05.2022 18:17 Відповісти
+26
Порошенко дав вже безліч інтерв'ю іноземним виданням.
І все по нашій українській справі.
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10.05.2022 18:21 Відповісти
+16
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Это команда, купленные *****,
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10.05.2022 18:27 Відповісти
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Это, конечно, ноккаут для Банковой, когда их любимица Мосийчук получает бланш под глаз, а Пулитцеровскую премию за честную и открытую журналистику и преданность профессии вручают в руки журналистке заблокированного ТВ ПРЯМОЙ Фицыч. Боюсь, месть будет быстрой
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10.05.2022 18:17 Відповісти
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10.05.2022 18:20 Відповісти
Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?
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10.05.2022 19:17 Відповісти
Порошенко дав вже безліч інтерв'ю іноземним виданням.
І все по нашій українській справі.
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10.05.2022 18:21 Відповісти
О!, вам, боти подлячні, методички обновили?
"Торгував територіями" - такої побрехеньки в минулих виданях не пригадую...
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10.05.2022 18:43 Відповісти
Модеру слава! Я ледь встиг зафіксувати висер бота, а на ньому вже хрест лежить Оперативно...
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10.05.2022 18:45 Відповісти
а я навіть не встиг що там воно видало ?
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10.05.2022 23:53 Відповісти
Петро Порошенко ПОЯСНИВ - чому ми європа? Якщо комусь це треба пояснювати, то я не хочу таку європу.
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10.05.2022 18:24 Відповісти
головне в цих проблемах - позбутися "маленького диктатора" (інші проблеми - скоріше, наслідки); і такий досвід Україна має. І Україна здатна позбутися його швидше, якщо вступатиме в ЄС, з позиції кандидата для вступу.
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10.05.2022 18:39 Відповісти
Якщо маєте на увазі Пороха - то він диктатором не був; і автократом не був, щоб мати змогу одноосібно проводити необхідні реформи. І найбільшу найкращу, базову реформу у восьмій каденції ВР провів Парубій - він таки з 18-ї спроби проштовхнув закон про вибори по відкритих списках (його потім зелені удосконалили, наскільки могли - люби, Боже, правду).
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10.05.2022 23:15 Відповісти
Назвіть мені країну Європи, де всього вищесказаного не існує. Може Румунія?
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10.05.2022 21:41 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! Это команда, купленные *****,
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10.05.2022 18:27 Відповісти
не поспішають
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10.05.2022 18:31 Відповісти
Залишилося дрібниця - знищити хабарництво та корупцію
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10.05.2022 18:33 Відповісти
європейських топ-політиків ?
типу Шрьодера, екс-міністерки МЗС "нєвєсти Путіна" Кнайсль та ін. ?

В совет директоров "Роснефти" вошла Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин. Чем она известна?
https://www.bbc.com/russian/news-57332760
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10.05.2022 20:24 Відповісти
ми повертаємося до себе: το τί ή̃ν εί̃ναι ---- тим, що було завжди, бути

якщо макрону це не подобається - він може йти *****
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10.05.2022 18:36 Відповісти
Ну у Петра в тому велика заслуга. Чомусь не згадється, що того мав би хотіти кожний президент ще до нього
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10.05.2022 18:43 Відповісти
ти пропонуєш вступити в раша федерейшен?
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10.05.2022 18:48 Відповісти
Що ти мелишь тупіздень. Знову боярки наглотався. Йди опохмелись
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10.05.2022 18:48 Відповісти
Воюючу країну з розбитою економікою, з відімкненими популярними телеканалами до ЄС ніхто не візьме. Морква на мотузочку перед носом.
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10.05.2022 19:20 Відповісти
Не неси хєрню. Навіть німці сказали, що Україна буде у ЄС у найближчі 5 років.
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10.05.2022 19:29 Відповісти
я вище вже наголошував стосовно "маленького диктатора" (важливі обидва слова в цьому терміні). Інші проблеми - вони похідні, вирішаться.
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10.05.2022 19:46 Відповісти
Не слідкую за новинами, може хтось підкаже, чи зе-******* вже вигнала зі своєї фракції і забрала дупутатство у рашистського колаборанта - бужанського.
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10.05.2022 19:27 Відповісти
ні. Навіть в Трухіна нічого не забрали.
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10.05.2022 19:44 Відповісти
Зеленского кондрашка хватит от слов Порошенка
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10.05.2022 19:49 Відповісти
Порох є Порох! Працює без лишнього шуму і максимально продуктивно.
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10.05.2022 22:04 Відповісти
У вимогах на членство у ЄС немає "високої ціни", там є вимоги щодо свободи слова, інструментів боротьби з корупцією, захисту екології, технологічних стандартів тощо. А за останні роки українська влада лише саботувала усі ці напрямки.
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11.05.2022 09:59 Відповісти
 
 