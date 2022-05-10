Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI пояснив, чому Україна має стати членом Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Коли ведуча в ефірі процитувала заяву президента Франції Макрона про те, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат, Порошенко відповів – українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і президент Макрон добре про це знає.

Порошенко також наголосив, що українці вміють дивувати світ. "Коли в 2014-му році я був обраний президентом, сказали, що нам потрібні роки для підписання Угоди про Асоціацію та вступ в дію Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і це неможливо зробити під час російської агресії. Я підписав цю Угоду через тиждень. І дуже дякую членам Європейського Союзу та керівництву Євросоюзу за це".

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"Коли в 2017-му році казали, що під час кризи біженців Україна ніколи не отримає безвізовий режим з Європейським Союзом, а якщо отримає, то створить велику проблему. Я сказав, що ми його отримаємо і підпишемо за лічені місяці. Так і відбулось", – нагадав п’ятий президент.

"Коли потім казали, що ми не отримаємо Томос про автокефалію, про незалежність від російської церкви, нам теж казали, що на це піде 300 років. Ми це отримали за місяці", – говорить Порошенко.

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"Ви ще погано знаєте українців. Ми здивували світ, коли зупинили другу найбільшу армію світу. Ми маємо неможливе зробити можливим. Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну серед усіх членів. Наша заявка до членства в ЄС запечатана, підписана кров’ю українців, які віддали життя за те, що вони хочуть повернутися до європейської родини народів", – говорить Порошенко.

П’ятий президент також закликав Макрона приїхати до України і особисто побачити, які злочини вчиняють російські окупаційні війська, на які жертви йде Україна у цій війні і який героїзм демонструє український народ.