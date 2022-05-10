"Укренерго" здатне покрити дефіцит коштів в енергосистемі завдяки продажу прав на експорт струму в Європу, – Копач

Україна може частково компенсувати дефіцит коштів в енергосистемі за рахунок експорту струму в Європу, але важливо застосувати прозорий і європейський механізм розподілу таких доходів.

Про це пише колишній директор Енергетичного співтовариства Януш Копач в колонці для видання "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдиним, на мій погляд, варіантом, який дозволить зберегти ринковий підхід, є проведення аукціонів на перетин для експорту і стягування компанією "Укренерго" регулярної плати за перевантаження в мережі", - пише Копач.

Щодоби від експорту електроенергії в Європу Україна може отримувати до 10 млн євро, вважає Копач. Частину від цього доходу має отримати Укренерго за рахунок продажу доступу до міждержавних ліній електропередачі, частину виробники і експортери струму.

"Таким чином в "Укренерго" залишиться додатковий прибуток, який відповідно до законодавчих актів ЄС та українського законодавства повинен використовуватися на нові транскордонні пропускні потужності. Наразі нікому не потрібні нові транскордонні потужності. Ці кошти слід тимчасово використовувати для покриття термінових потреб у ліквідності", - пояснив Копач.

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Для цього необхідні незначні зміни в Законі про ринок електроенергії стосовно шляхів перенаправлення плати за перевантаження в мережі. Будь-які інші механізми розподілу доходів від експорту Копач вважає неефективними і потенційно корупційними.

"Спроби придумати інший механізм лише вб’ють новонароджений ринок. Це зашкодить можливості експорту української електроенергії та подальшій інтеграції з ЄС", - наголосив колишній голова Європейского Енергетичного співтовариства.