Не бачимо активної та сильної позиції НАТО щодо війни Росії проти України, - Кулеба
Україна не бачить активної та сильної позиції НАТО як організації щодо війни РФ проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Від самого початку війни ми бачимо дуже активну роль окремих союзників НАТО, окремих членів НАТО або їхніх груп, які вони формують, але ми не бачимо активну та сильну позицію альянсу загалом як організації", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою в Києві у вівторок.
Кулеба зазначив, що ще не отримав запрошення на неформальний саміт міністрів закордонних справ НАТО в Берліні 14-15 травня. "Якщо надійде, я, безумовно, візьму в ньому участь", - запевнив він.
Водночас Кулеба додав, що він не має великих очікувань від цієї зустрічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уверен что украинские слёзы им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт столтенбергов и прочих. И тогда столтенберги найдут повод опять смотреть в другую сторону. Главное - было бы желание НЕ замечать агрессии, а формальный повод найти смогут.
"Прикрываются формальным поводом" eto nazyvajetsa DOGOVOR , a pod etim slovom idet objazatelstva , riski i finansovanie.
"уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации" nu....tak.
" не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена." eto vashe mnenie....
" им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт" vam eto tak ochen hochetsa da? vedj eto prakljataja NATA vinovata vo vsem , da ?
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
Бо вони зрозуміли, що блиск сталевої яєшні не затьмарить страшного кровопролиття і декому прийдеться відповідати.
Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.
Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.
Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
В мене великі сумніви.
Кроме того, НАТО очень серьезно усилила оборонный потенциал своих восточноевропейских стран. И продолжает это делать. НАТО высказало полную поддержку Украине. Это "не активно и не сильно"?
Чи на тих, хто підтримує кацапів дерьмак забороняє гавкати?
У нас три варіанти: нейтралітет, НАТО або ОДКБ - нейтралітет нас в 2014 не врятував, в ОПі антинатівська кампанія, залишаеться одкб?
Їм і так мільярдами та ешелонами озброєння допомагають, а вони ще НЕЗАДОВОЛЕНІ!
Но я могу ошибиться (по всем пунктам).
Слава Украине.
Пост скриптум. Купите/арендуйте/одолжите Кулебе нормальные очки
Для Алекса Зверева: как рабсии помогает ОДКБ? Кроме балбарашы - никто. А Украине, которая не в НАТО, помогают много стран. Санкциями для рабсосии тоже (Япония, для примера). НАТО - это суверенные страны, которые принимают суверенные решения. Если будет атака на член НАТО, тогда ,,будем посмотреть, что будет." (Так говорят в Одессе
Фак параше, рабсийским солдатам и пригожинским п*дорам. Слава Украине. С любовью - из Литвы.
Прошло почти 2 месяца. И что? Со стороны НАТО ничего. Воз и ныне там. Так что, все вполне логично со стороны официальных лиц Украины!
Кулебі треба подумати про свою професійність поки про це не подумали інші.Україна буде в НАТО і ЄС не зважаючи на всі перешкоди які створюють недолугі "новиє ліца".