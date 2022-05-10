Не бачимо активної та сильної позиції НАТО щодо війни Росії проти України, - Кулеба

Україна не бачить активної та сильної позиції НАТО як організації щодо війни РФ проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку війни ми бачимо дуже активну роль окремих союзників НАТО, окремих членів НАТО або їхніх груп, які вони формують, але ми не бачимо активну та сильну позицію альянсу загалом як організації", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою в Києві у вівторок.

Кулеба зазначив, що ще не отримав запрошення на неформальний саміт міністрів закордонних справ НАТО в Берліні 14-15 травня. "Якщо надійде, я, безумовно, візьму в ньому участь", - запевнив він.

Водночас Кулеба додав, що він не має великих очікувань від цієї зустрічі.

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