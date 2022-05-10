УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12175 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 879 68

Не бачимо активної та сильної позиції НАТО щодо війни Росії проти України, - Кулеба

кулеба

Україна не бачить активної та сильної позиції НАТО як організації щодо війни РФ проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку війни ми бачимо дуже активну роль окремих союзників НАТО, окремих членів НАТО або їхніх груп, які вони формують, але ми не бачимо активну та сильну позицію альянсу загалом як організації", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою в Києві у вівторок.

Кулеба зазначив, що ще не отримав запрошення на неформальний саміт міністрів закордонних справ НАТО в Берліні 14-15 травня. "Якщо надійде, я, безумовно, візьму в ньому участь", - запевнив він.

Водночас Кулеба додав, що він не має великих очікувань від цієї зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми масово підтримуємо Україну, але НАТО не є учасником у цій війні, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6557) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Цікава логіка. А яка була реакція Кулеби і всієї зеленої влади була після того, як директор ЦРУ попередив ОП про напад Росії? Ніякої.

Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.

Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.

Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
показати весь коментар
10.05.2022 18:42 Відповісти
+32
А ми не член альянсу.
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
показати весь коментар
10.05.2022 18:48 Відповісти
+28
Странно для министра иностранных дел Украины не знать, что Украина не член НАТО. Желаю успехов дебилам зеленым в раздоре с НАТО. В раздоре, когда уже идет лендлиз 2022. Скажите, зебиратели, против чего и кого вы голосовали?
показати весь коментар
10.05.2022 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vi hotj podumaite shto pishite NATO eto ****** sojuz stran v kotory vhodjat naprimer: USA , UK , CAN.... eto vot oni bojatsa rashki , da ?
показати весь коментар
10.05.2022 18:45 Відповісти
НАТО было создано для противодействия агрессии Совка. Сегодня паРаша превращает в пустыню большую страну в центре Европы а НАТО делает вид что не замечает этого беспредела. Прикрываются формальным поводом что уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации. Отличный повод нашли! Если эта организация прикрывается формальной бюрократической статьёй устава а не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена.

Уверен что украинские слёзы им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт столтенбергов и прочих. И тогда столтенберги найдут повод опять смотреть в другую сторону. Главное - было бы желание НЕ замечать агрессии, а формальный повод найти смогут.
показати весь коментар
10.05.2022 18:49 Відповісти
a kto vam skazal shto NATO "prikidivajutsa" i "nezamechajut ? Zelensky s Podalakom i Arahamijam ?

"Прикрываются формальным поводом" eto nazyvajetsa DOGOVOR , a pod etim slovom idet objazatelstva , riski i finansovanie.

"уничтожают инфраструктуру и людей в стране, не являющейся членом организации" nu....tak.

" не противодействует мировому злу, то грош ей (организации) цена." eto vashe mnenie....

" им отольются, в итоге. Орки в конце концов полезут и в страны НАТО, беря на понт" vam eto tak ochen hochetsa da? vedj eto prakljataja NATA vinovata vo vsem , da ?
показати весь коментар
10.05.2022 19:00 Відповісти
slysh , kacap - havtit tut sratj , idi ka ty za svoim korabeljom
показати весь коментар
10.05.2022 19:38 Відповісти
Это абсолютно так, как союз НАТО никчемная организация, и не дай Бог Вам в Латвии в этом убедится. Придется Вас защищать Украине.
показати весь коментар
10.05.2022 18:53 Відповісти
З якого дива ?
показати весь коментар
10.05.2022 18:45 Відповісти
interesno iz chevo vy i Kuleba eto "vysasali" - zamette , NATO eto ***** sojuz v kotory UA nevhodit....poka.
показати весь коментар
10.05.2022 18:48 Відповісти
А ми не член альянсу.
Тому НАТО не зобов'язане підтримувати нас блоком.
Та і яким чином ?
Кулєба, як і верховна зелень, на відміну від обдуреного ними піплу, чудово знають, що НАТО це логістичні - аналітичні центри. Але продовжували збурювати суспільство антинатівськими закликами - НАТО введіть війська, НАТО закрийте небе.
показати весь коментар
10.05.2022 18:48 Відповісти
Ті брехуни зараз гойдають човен в бік расєї.
Бо вони зрозуміли, що блиск сталевої яєшні не затьмарить страшного кровопролиття і декому прийдеться відповідати.
показати весь коментар
10.05.2022 18:50 Відповісти
Это новость на внутреннего потребителя,мол НАТО херня и нам туда не надо.Ермак работает не покладая рук
показати весь коментар
10.05.2022 19:22 Відповісти
Відказ від вступу в НАТО та ЄС неможливий тому, що обидва закріплені в Конституції. Допомоги НАТО, ЄС та навіть позаблокових країн Україні, в такий скрутний для нас час, очевидна навіть сліпому "внутрєннєму потрєбітєлю".
показати весь коментар
10.05.2022 19:54 Відповісти
Україна мимоволі переходить зараз на стандарти зброї та управління війсками НАТО і це приближує ймовірність її вступу в НАТО. Для вступу залишиться тільки виконати одну умову: очистити владу від російских кротів. Тому дуже цінічно виглядало би зараз продовження тої полеміки єрмаковой банди, про безблоковий статус, та проти вступу до НАТО. Нехай тільки роззявить знов рота - дорого поплатиться, тому він зараз продовжить шкодить лише потроху.
показати весь коментар
10.05.2022 21:36 Відповісти
Цікава логіка. А яка була реакція Кулеби і всієї зеленої влади була після того, як директор ЦРУ попередив ОП про напад Росії? Ніякої.

Зараз після того, як НАТО і США активно нас підтримують по озброєнню і логістикою всього озброєння, цей зелений продовжує чудити новий понос.

Це ще раз доводить,що зелені не зацікавлені у перемозі в цій війні. Вони глядають всіх винуватців, крім самих себе.

Якщо вони б усвідомили свої помилки в зовнішній політиці, вони мали б на діях вже тепер завершити цю війну.
показати весь коментар
10.05.2022 18:42 Відповісти
Давайте так. Яка країна НАТО нам не допомогла ?
показати весь коментар
10.05.2022 18:44 Відповісти
Ну или так: раз от НАТО нет никакого толку, то смысл постоянно просить больше? Наверно сами со всем справимся!
показати весь коментар
10.05.2022 18:49 Відповісти
Ви прочитали мій коментар ?
В мене великі сумніви.
показати весь коментар
10.05.2022 18:52 Відповісти
Конечно прочитала и посыл поняла из обоих выходит, что Кулеба несёт очередную чушь. Вы просто спросили по делу, а я добавила немного сарказма (суд по всему, не очень удачно).
показати весь коментар
10.05.2022 19:15 Відповісти
Так, без вашого пояснення сарказм там виловити не легко. Надто добре замаскований.
показати весь коментар
10.05.2022 19:20 Відповісти
Виновата, исправлюсь
показати весь коментар
10.05.2022 22:35 Відповісти
Странно для министра иностранных дел Украины не знать, что Украина не член НАТО. Желаю успехов дебилам зеленым в раздоре с НАТО. В раздоре, когда уже идет лендлиз 2022. Скажите, зебиратели, против чего и кого вы голосовали?
показати весь коментар
10.05.2022 18:46 Відповісти
Думали, що проти Порошенка і бариґ, а виявилося, що проти себе і України.
показати весь коментар
10.05.2022 19:09 Відповісти
Комментарий на сто плюсов!!!
показати весь коментар
10.05.2022 23:21 Відповісти
Странное заявление от Кулебы. Мне казалось, что "министр иностранных дел" должен знать, что НАТО - это оборонительный альянс стран, которые входят в НАТО. Ни на одну из этих стран ********* не нападала. С какого перепуга у НАТО должна быть какая-то "активная и сильная" позиция относительно войны между НЕ членами НАТО?
Кроме того, НАТО очень серьезно усилила оборонный потенциал своих восточноевропейских стран. И продолжает это делать. НАТО высказало полную поддержку Украине. Это "не активно и не сильно"?
показати весь коментар
10.05.2022 18:50 Відповісти
а шо баче кулєба, сильну позицію дєрьмака, люсі і агрохламідії?
показати весь коментар
10.05.2022 18:51 Відповісти
Кул**а, да ты **..й. Впрочем, помниться твой бос, он же наполеончик-членограй саммит НАТО ИГНОРИРОВАЛ. Как и обороноспособность страны.
показати весь коментар
10.05.2022 18:51 Відповісти
З вашого допису не зрозумів лише одну річ (це важливо) - ви мали на увазі ******** чи їбанутий?
показати весь коментар
10.05.2022 19:25 Відповісти
Он ****...тий. А его босс - ***...тый.
показати весь коментар
10.05.2022 20:22 Відповісти
критика на гране фола или предательства - как минимум Конституции, поживем увидим
показати весь коментар
10.05.2022 18:54 Відповісти
Ну все. Пішли беззубі на НАТО гавкати. НАТО оборонний союз окремих держав. У війні не приймає участь. І якщо виділяти щось через структури НАТО, то узгодження займе купу і купу часу. Тому і вирішено - країни будуть все давати окремо. Зеленим "дипломатам" це ще ой як відомо. Але гавкання на Захід це як по замовлення від Кацапії. Результат один -розбрат і дипломатичні скандали.
показати весь коментар
10.05.2022 18:55 Відповісти
Бесполезная контора нато. Она недееспособна без команды от другой бесполезной конторы - оон. Замкнутая круговая безответственность.
показати весь коментар
10.05.2022 18:57 Відповісти
Кулеба не плюй в сторону НАТО. Если НАТО плюнет в Кулебу - оно утонет, хоть и говно.
показати весь коментар
10.05.2022 19:01 Відповісти
Если ***** бросит ядерную, то вступление нато в войну ветирует в оон любой её член совбеза.
показати весь коментар
10.05.2022 19:04 Відповісти
НАТА вам нічого не винна.
показати весь коментар
10.05.2022 19:06 Відповісти
Это так хочется, а в уставе написано, что они только начнут ... консультации.
показати весь коментар
10.05.2022 19:12 Відповісти
Кулеба, щось нічого не чутно про позицію мад'ярів.
Чи на тих, хто підтримує кацапів дерьмак забороняє гавкати?
показати весь коментар
10.05.2022 19:07 Відповісти
Нато чітко дало поняти, що не має бажання воювати в росією та хоче відсідитися спостерігаючи. Позиція чітка та зрозуміла. Вона не сильна. Кулеба не бачить ба так воно і є
показати весь коментар
10.05.2022 19:07 Відповісти
Приберіть всю допомогу країн НАТО, які і є тим самим НАТО і в нас лишиться слабкоозброєне ЗСУ і зелін асфальт.
показати весь коментар
10.05.2022 19:37 Відповісти
НАТО не має жодних зобовязань щодо України. Коли хтось починає звинувачувати НАТО в тому що війну в Україні почав ***** і війна продовжується без участі НАТО то такому зрадофілу бийте в морду - це кацапський провокатор.
показати весь коментар
10.05.2022 19:10 Відповісти
Де у СТАТУТІ НАТО прописано хоч ОДНЕ СЛОВО, про те, що "повинно робити НАТО" при війні між країнами НЕ членами НАТО?!!
показати весь коментар
10.05.2022 19:12 Відповісти
Ва всім нагадати, що ви говорили місяць тому, коли говорили що Кулеба там найпритомніший? Я офігію, коли не дай боже, Залужний щось таке почне творити, як у вас (у нас у всіх пригорить)
показати весь коментар
10.05.2022 19:13 Відповісти
Кулеба перетворився в "говорящу голову" ОПи, чим НАТО нам зобов'язане якщо ми не є членом цієї організації, всі притензії до ООН.
У нас три варіанти: нейтралітет, НАТО або ОДКБ - нейтралітет нас в 2014 не врятував, в ОПі антинатівська кампанія, залишаеться одкб?
показати весь коментар
10.05.2022 19:15 Відповісти
чому перетворюється,він таким і був,бо міністра закордоних справ висуває президент...а хто там на Банковій сидить,те своїм ротом МЗС і озвучує...
показати весь коментар
10.05.2022 23:04 Відповісти
ДОВБОДЯТЛИ!
Їм і так мільярдами та ешелонами озброєння допомагають, а вони ще НЕЗАДОВОЛЕНІ!
показати весь коментар
10.05.2022 19:15 Відповісти
Нейтральный статус Украины пропихивают,ну что непонятного?
показати весь коментар
10.05.2022 19:29 Відповісти
Не ругайтесь.Переведу новость,чтоб было понятно.Нато фигня и делать нам там нечего.Против НАТО раша и ОП и Зедебил
показати весь коментар
10.05.2022 19:20 Відповісти
реформа нате нужна,но не перегибай...
показати весь коментар
10.05.2022 19:27 Відповісти
Ничего там не надо,надо Ермака за яйца подвесить и такой херни никто лепить не будет
показати весь коментар
10.05.2022 19:30 Відповісти
eto ty putajesh - sdes UA a ne RU
показати весь коментар
10.05.2022 19:40 Відповісти
Опять НАТО поганэ. Та чем же НАТО так Кулебе насолило, шо стало поганэ? Или Зеленскому и Елдаку нова методичка из ФСБ пришла?
показати весь коментар
10.05.2022 19:41 Відповісти
Насчет Кулебе - согласен. Насчет Президента Украины Володымыра Зеленского (так его имя надо писать на русском)- уверен, что методичек не получает. Насчет Елдака (Ермака?) - не уверен.
Но я могу ошибиться (по всем пунктам).
Слава Украине.
Пост скриптум. Купите/арендуйте/одолжите Кулебе нормальные очки
показати весь коментар
10.05.2022 20:14 Відповісти
Говорящая голова лишилась имени-отчества после того как в ОПе признали слив юго-востока Украины. По словам Люси Арестовича: "Про**бали". Целый юго-восток! Будь говорящая голова настоящим президентом, он бы сложил полномочия и ушёл в отставку. Но нет. Оно будет держатся за власть до последнего и ещё будет баллотироваться на 2-ой срок. Всех ЗЕшлюх из ОПы надо посадить за госизмену
показати весь коментар
11.05.2022 17:23 Відповісти
У этого кулиавлоба очки настоящие? Или театральные?
Для Алекса Зверева: как рабсии помогает ОДКБ? Кроме балбарашы - никто. А Украине, которая не в НАТО, помогают много стран. Санкциями для рабсосии тоже (Япония, для примера). НАТО - это суверенные страны, которые принимают суверенные решения. Если будет атака на член НАТО, тогда ,,будем посмотреть, что будет." (Так говорят в Одессе
Фак параше, рабсийским солдатам и пригожинским п*дорам. Слава Украине. С любовью - из Литвы.
показати весь коментар
10.05.2022 19:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QzJqCHfjH_w ПИОНТКОВСКИЙ: Зеленский пригвоздил НАТО одной фразой , что Украина единственна страна в мире сегодня, что соответствует принципам и идеалам НАТО, свободного мира и Запада, которого мы сейчас защищаем!
Прошло почти 2 месяца. И что? Со стороны НАТО ничего. Воз и ныне там. Так что, все вполне логично со стороны официальных лиц Украины!
показати весь коментар
10.05.2022 19:54 Відповісти
piontkovsky prosto stary marazmatik ,...hotj on i JAKOBY pro-ukrainski **********....nekatorie evo vysery nastorazhivajut.
показати весь коментар
10.05.2022 20:04 Відповісти
Привет из Литвы, Сергей. Желаю Вам и Вашей стране процветания, здоровья. Но Пионтовский иногда пишет бред. Редко. Но иногда. А Вы, этот бред распростоняете. ,,НАТО ничего". У Вас есть интернет? Даже Эстония и Литва передали (не продали) Украине вооружение, которое рабсийских военных превращают в уголь Путин - пшел *****.
показати весь коментар
10.05.2022 20:43 Відповісти
Пане Кулеба , вам пора до лікаря зазирнути
показати весь коментар
10.05.2022 20:05 Відповісти
Україна обрала свій шлях. і ніяка ненароком обрана влада не перешкодить.
Кулебі треба подумати про свою професійність поки про це не подумали інші.Україна буде в НАТО і ЄС не зважаючи на всі перешкоди які створюють недолугі "новиє ліца".
показати весь коментар
10.05.2022 20:33 Відповісти
 
 