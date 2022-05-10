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Путін хоче ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї, - розвідка США

приднестровье

Президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови, заявила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на AFP News Agency.

За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

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Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.

Як повідомлялося, ватажки невизнаного Придністров’я заперечують повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Автор: 

Придністров’я (476) путін володимир (24127) розвідка (3882)


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Топ коментарі
+52
А Молдовська Тіхановська там на шашличках, як і наш величний гетьман, а потім хоп ля - Кокошнік, швабра в дупі, миєш підлогу на Сахаліні
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10.05.2022 18:49 Відповісти
+48
Про Приднестровье это упреждающее заявление, которое дает понять и кацапам и международному сообществу, что НАТО в лице США готово это пресечь или даже опередить ситуацию.
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10.05.2022 18:58 Відповісти
+44
То, куда они смогли продвинуться за 2,5 месяца, уложив кучу своих людей и техники, это считается успехом?
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10.05.2022 18:54 Відповісти
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От ВС Молдовы толку мало даже для приднестровья. Властям Молдовы нужно действовать на упреждение и обратиться за военной помощью к НАТО. К сожалению Украина несмотря на срыв плана Путина не может этого сделать по причине недостатка сил и средств. Но проблема не только в прилнестровье. По преднему много ваты в мозгах у населения. В парламенте много кремлевских агентов. Сама Санду обладает очень ограниченной властью в отличие от украинского Президента, по сути это символическая должность в Молдове. Именно поэтому Додон до нее не добился успехов в изменении политического курса страны. Но что хорошо работает на демократию плохо работает в случае угрозы агрессии. Румыния несмотря на дружбу с соседом не проявляет особого интереса к вмешательству. Время идет уже на часы. Вся надежда на США и Великобританию.
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10.05.2022 19:48 Відповісти
Да не будет там ничего. Путлеру там нечем воевать по сути.
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10.05.2022 20:00 Відповісти
Ви, напевно, не знаєте, що Україна підписала Договір, згідно з яким наша Держава є одним з гарантів мирного врегулювання проблеми так званої ПМР.

Ще не вистачало, щоби і ми порушували підписані нами Договори!

Але якщо там почнеться заворушка, то ми, як гаранти, обов'язково маємо втрутитись.
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11.05.2022 03:36 Відповісти
То ядерка то мобілізація под 9 травня не було тепер про МПРщину людям мізки травят і по колу інфопомийку травять.
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10.05.2022 20:00 Відповісти
Територія всієї ПиМиРи прострілюється укр.артилерією.
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10.05.2022 20:10 Відповісти
Херсонская обл. тоже "простреливалась укр. арт"... но нет...
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10.05.2022 20:43 Відповісти
"Хахлам просрали, но хоть молдаванам-то еще п**ды дать можем? Что молчишь, Кужугетыч?"
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10.05.2022 20:56 Відповісти
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10.05.2022 21:18 Відповісти
СмогЁм, ваш-бродь!!! Шапками супостата закидаем. Если хохлы и румыны не впишутся...
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11.05.2022 10:12 Відповісти
И молдова после этого до сих пор яйца чешет??
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10.05.2022 21:02 Відповісти
А що повинна робити Молдова? Напасти чи що?
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10.05.2022 21:33 Відповісти
срочно воссоединиться с Румынией(т.е. и с НАТО), АТО не успеет... как Украина...
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10.05.2022 21:49 Відповісти
Зачим дурню писати?

Чого це раптом вони повинні з кимось об'єднуватись, тим більше що більше половини молдаван цього не хочуть?
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11.05.2022 03:40 Відповісти
это типа как "половина украинцев" не хочет в НАТО? из этой же серии?
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11.05.2022 13:40 Відповісти
"ПМР" прикрита від нападу з заходу Дністром А у Молдови - ні понтонних парків ні якихось інших засобів розвернуть наступ (Та вони і воювать не вміють - старі розучилися а молодих ніхто не вчив) Єдина можливість - зв"язать війська придністровців українським наступом захопить мости і греблі через Дністер і потім ввести туди свої війська А для цього потрібна домовленість двох держав Однак нам молдовани перестали довірять з тих пір як наш УБЛЮДОК (виконуючи вказівки "агента Козиря") напаскудив з Чаусом!
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11.05.2022 06:38 Відповісти
Молдова має визначитись, що їм треба. А треба зробити наступне:

1. Повністю, всіма засобами і силами, стати на бік України;
2. В разі воєнної небезпеки (а вона вже є) мобілізувати свої сили задля готовності до любого сценарію розвитку подій;
3. Діяти в разі небезпеки в одному дусі із ЗСУ;

І буде збережено і Молдовське Придністров'я і обличчя Молдови. А якщо ні, то нічого доброго там не буде ще багато років і ніхто просто так, задарма, не поверне їм їх території, тим паче, якщо за неї Українські воїни будуть змушені віддавати свої життя.

Якось так, приватна думка...
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10.05.2022 21:11 Відповісти
про що ви говорите? в Молдови 6000 військових і 3 танки
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11.05.2022 00:51 Відповісти
Я звичайно не такий "геніальний експерт" як Люська, але можливо Україні варто спробувати створити "казус беллі" і розхірачити цей чиряк. Там склади *********** величезні, нам би пригодились би, а Молдові територію)
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10.05.2022 21:32 Відповісти
Плешивый играет только на повышение. Он предсказуем, как понос после селедки с молоком.
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10.05.2022 21:53 Відповісти
Когда тыж сдохнеш Путин?
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10.05.2022 22:30 Відповісти
Стих о россии...

Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
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10.05.2022 22:37 Відповісти
Зараз вилізе якесь чмо з пмр і скаже "Разведка США врет хуже скабеевой, Вы отгоняете от нас инвесторов!"
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10.05.2022 22:57 Відповісти
Не очень понятно против кого они будут воевать в Приднестровье - сами с собой что-ли ???
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10.05.2022 23:33 Відповісти
Почему склады в Приднестровье не взрывают ракетным ударом ибо там русские войска и они пока в меньшинстве. Или Власть Украины ждет, когда они усилятся и нападут - это пособничество врагу и карается смертной казнь, когда это случиться. А разведки Запада говорят, что случиться. Или власти готовят сдать Одессу, как сдали Херсон и Мелитополь и Мариуполь дали отрезать с Азовом. Пазл складывается для власти плохой!
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11.05.2022 01:10 Відповісти
Ну і чим вони "усилятся"? Росіянам доступу в "ПМР" нема Місцева молодь масово тікає звідти бо абсолютно не бажає воювать Великих мас бойової техніки що здатна стрілять нема - там тільки купа снарядів ракет і патронів а вони самі по собі воювать не здатні
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11.05.2022 06:45 Відповісти
Було б непогано якби ***** це зробив.В цьому випадку це була б повна катастрофа і крах Раші та особисто цієї падалі
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11.05.2022 07:58 Відповісти
більше схоже, шо воєнний стан потрібен ім для України, а Молдова то відмазка.
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11.05.2022 09:54 Відповісти
Хтозна, що з того ще вийде https://www.youtube.com/watch?v=uGqTY8hVpvQ
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11.05.2022 10:23 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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11.05.2022 10:30 Відповісти
ну хоть тут логіка є, бо Україні ж вони війну оголосити не можуть офіційно, бо як вони кажуть Україна 'не існує', а ось Молдова цілком собі існує в їх паралельному світі, тому Молдові можуть оголосити війну...
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11.05.2022 12:18 Відповісти
Приднестровье в 90е это ассорти :криминальных авторитетов ,офицеров и москалей... Можно купить и уплатить , запугать каждого. В Затоке ( Солнечная) там тусовались все они. Скажу одно ,россияни на них имеют большие рычаги. От них можно ожидать всё , таможня им наверняка надоела . ..
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11.05.2022 13:20 Відповісти
Еще Адольф Владимирович мечтает развязать войну на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь от наРФии.
Не проще ли миру его просто пристрелить?
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11.05.2022 13:37 Відповісти
Мобілізація у росії - це може, й не погано. Нарешті труни підуть у Москву й ПГ. Поки що гинуть виключно контрактники з найбідніших регіонів. Може тоді і у центральній росії трошки по іншому на цю бійню подивляться.
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11.05.2022 13:46 Відповісти
буквально учора Швець проаналізував доповідь глави розвідки. Повторила попередні висновки, що Х... збирається вести війну до переможного кінця, захід втомлюється, нафта переможе НАТО і т.д.
Але основний аргумент розвідок- Путін не бачить як зберегти морду ліца, нема в н7ього козирів. По моєму, сама головне що волжські та сибірські орди вкрай малочисельні. Комплектувати армію рузге іншими бояться. А фактично впали у ступор.
Хотелки в Молдавії - це просто анекдот. Послали пару десятків шпілєвих у чоботях ті за звичеою підірвали щось і третій тиждень гонять пургу. Навіть в ПМР у це ніхто не вірить, екскалація для екскалації - краєугольний камінчик в тактиці "салямі"
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11.05.2022 20:34 Відповісти
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