Путін хоче ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї, - розвідка США
Президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови, заявила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на AFP News Agency.
За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.
Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.
Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.
Як повідомлялося, ватажки невизнаного Придністров’я заперечують повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.
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Ще не вистачало, щоби і ми порушували підписані нами Договори!
Але якщо там почнеться заворушка, то ми, як гаранти, обов'язково маємо втрутитись.
Чого це раптом вони повинні з кимось об'єднуватись, тим більше що більше половини молдаван цього не хочуть?
1. Повністю, всіма засобами і силами, стати на бік України;
2. В разі воєнної небезпеки (а вона вже є) мобілізувати свої сили задля готовності до любого сценарію розвитку подій;
3. Діяти в разі небезпеки в одному дусі із ЗСУ;
І буде збережено і Молдовське Придністров'я і обличчя Молдови. А якщо ні, то нічого доброго там не буде ще багато років і ніхто просто так, задарма, не поверне їм їх території, тим паче, якщо за неї Українські воїни будуть змушені віддавати свої життя.
Якось так, приватна думка...
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
Не проще ли миру его просто пристрелить?
Але основний аргумент розвідок- Путін не бачить як зберегти морду ліца, нема в н7ього козирів. По моєму, сама головне що волжські та сибірські орди вкрай малочисельні. Комплектувати армію рузге іншими бояться. А фактично впали у ступор.
Хотелки в Молдавії - це просто анекдот. Послали пару десятків шпілєвих у чоботях ті за звичеою підірвали щось і третій тиждень гонять пургу. Навіть в ПМР у це ніхто не вірить, екскалація для екскалації - краєугольний камінчик в тактиці "салямі"