Путін хоче ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї, - розвідка США

Президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови, заявила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на AFP News Agency.

За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

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Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.

Як повідомлялося, ватажки невизнаного Придністров’я заперечують повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.