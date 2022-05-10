Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.05.2022.
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 10.05.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває 76 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
Відмічалося переміщення військової техніки збройних сил республіки Білорусь у рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.
На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжує вживати заходи з перегрупування наявних підрозділів. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.
З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.
На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним. Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.
Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.
В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
На території Придністровського регіону Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи на території регіону не проводяться, місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.
Противник продовжує нести втрати на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород РФ. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.
В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.
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Они пытаются уже хоть 10 км полосу удержать вдоль границы. И то уже не везде.
Восточнее и северо-восточнее Харькова происходит то, что у меня в сознании укладывается с великим трудом. Пара батальонов ТрО ВСУ активно наступают против как миниму 4-5 кадровых БТГр российской армии (правда, достаточно потрёпаных и усиленных "донбасским мясом")... Причём делают это настолько грамотно и технично, что Волчанская группировка бесноватых скрепоносцев, судя по всему... таки будет располовинута. По крайней мере, после сообщения о том, что наши войска вошли в Байрак, до границы им остаётся лишь немного - выбить рашистов из Терновой... и собственно выйти на границу.
Теперь, о перспективах в этой операционной зоне.
Выход ВСУ на правый берег Печенежского водохранилища и постепенное продвижение этих подразделений на север, вплоть до Рубежного и Старицы, создаёт для российских войск весьма "интересную" ситуацию. По сути, глубоко в тылу Изюмской группировки противника передовые подразделения украинских Сил обороны, скажем так, "слегка нащупали" одно из её тыловых выменей...
Учитывая тот факт, что и Чугуевская группировка ВСУ отнюдь не прохлаждается... можно сказать что погода в тылах Изюмской группировки противника стала существенно портиться (для неё ,естественно). Однако для нас с вами, это нихуя не смеркалось... скорее наоборот.
Да, командование войск противника не идиоты (исключительно в данном случае) и вполне осознаёт опасность, как для своего правого фланга, так и для достаточно глубоких своих тыловых комуникаций. И потому, собственно, было вынуждено в своё время усилить данный участок (район Волохов Яр - Шевченково) дополнительными силами и средствами из состава Изюмской группировки. Но... исходя из масштабов и объёмов его реакции на все эти события... оно всё же никак не расчитывало на то, что ВСУ столь стремительно выйдут на ближние подступы к Волчанску...
Теперь, собственно... по Изюмской группировке...
Меня настоятельно просили "не писать какой-либо конкретики", и я, понятное дело... её не напишу. Но замечу, что если те сведения, которые до меня дошли, хотя бы на 50% соответствуют действительности, то Изюмский анабасис российской армии вполне может стать по своим масштабам одним из самых значимых её поражений, после разгрома в ущелье Пандшер в Афганистане или поражения под Киевом... Честно сказать, всё это выглядит пока весьма фантастически... Однако, больше никаких подробностей...
Теперь о Рубежно-Кременной группировки противника, которая пару дней как стала у их командования "главной". Да, она вышла к Северскому Донцу в районе Белогоровки и Серебрянки, а так же перерезала трассу Славянск - Лисичанск у Ямполя (по крайней мере, имеет возможность держать её под огневым контролем). Понятно, что главными направлениями её усилий стали Лиман и Северск + настойчивые попытки обойти Лисичанск с северо-запада через Шипиловку и Новодружеск (хотя по некоторым данным ВСУ продолжают удерживать крайнюю юго-восточную часть Рубежного, что весьма затрудняет передовым подразделениям скрепанутых из этой группировки продвигаться к вожделенному рубежу Северск - Верхнекамянка)... просто потому, что удерживая одновременно хоть часть Рубежного и Лисичанск, ВСУ вполне могут навешивать этому агрессивно-прущему стаду в левую бочину не слабых таких тычков и тумаков...
По моим сведениям, все попытки переправится значительными силами через Северский Донец у Белогоровки и Серебрянки у российских войск провалились. Успела переправится небольшая группа в 60-70 рыл при 3-4 БМП... а потом, понтонная переправа была расхерачена украинской артой. Плюс у Серебрянки пара ДРГ-шек успела переплыть речку, судя по всему, на подручных средствах. Сейчас все эти "остаточные группы" ********* вылавливаются в лесистой местности между Серебрянкой и Шипиловкой. Пока, я не вижу особых предпосылок к тому, что противник сможет в ближайшие дни прорваться южнее рубежа Северск - Верхнекаменка, а значить - оборона Северодонецка и Лисичанска ПОКА будет более-менее устойчива...
Да, история с Попасной у некоторых нестабильных в эмоциональном плане людей вызвала очередной приход "***********". Я это сегодня имел возможность наблюдать в ленте у нескольких неустойчивых барышень... Но в этом отношении должен заметить следующее:
- Занятие противником развалин под названием "Попасная" никоим образом не меняет ситуацию не только в оперативном отношении, но и даже на тактическом уровне... не сильно скажется на положении наших войск.
- Да, вполне возможно, что после этого попаснянская группировка противника, по крайней мере, попробует продвигаться на север по общей дирекции Комышуваха - Врубовка - Николаевка - Верхнекамянка с целью, так сказать "окружит с юга" Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. Но, с теми среднесуточными темпами своего продвижения и потерями, которые она несёт каждый день... поспеть туда она сможет где-то к "осеннему празднику урожая"
- Более того, малейшее движения этой группировки на север или даже, упаси бог на северо-запад,, просто маловероятно... без предварительного взятия Соледара и Бахмута. И понятно почему...
- На мой глубоко предосудительный взгляд, вообще максимальным пределом мечтаний этого попаснянского стада, усиленного отдельными подразделениями российских войск из состава группировки, штурмовавшей ранее Мариуполь, может быть лишь попытка перерезать дорогу Бахмут - Лисичанск... причём, ближе к Соледару, нежели к Лисичанску. В своём нынешнем состоянии, это её предел...
Теперь, собственно, о юге...
Горловская группа российских войск у Торецка на сегодняшний день вряд ли способна на широкмасштабный штурм Константиновки и Дружковки в лоб. Понятно, что наиболее вероятным направлением её активности может быть попытка наступать строго на запад в сторону Покровска, с дальнейшим поворотом на северо-запад с целью обойти эти посёлки с юго-запада и запада. Но с оперативной точки зрения, нынче это - бессмысленно, просто потому, что у Изюма скрепоносцы застряли и если то, что я сегодня слышал про те края, окажется правдой, вообще может закончится неслабым таким погромом... на сей раз "у Горловки".
В этом контексте намного опаснее Авдеевская группировка российских войск. Да, на сегодняшнем этапе она просто завязла в подготовленной и долговременной системе обороны ВСУ. Но меня настораживает, что основная масса высвободившихся подразделений войск противника в районе Мариуполя, перебрасывается(на) в два места - под Авдеевку и в состав Волновахской группы противника. Наступать ей на Покровск и далее на Доброполье - нет смысла по той же причине, по которой Горловской группировке нет смысла пытаться обходить Константиновку и Дружковку ("встречная" группа войск противника просто застряла у Изюма). А вот попытаться ударить через Карловку на Курахово и таким образом содействовать продвижению своих "товариСЧей" со стороны Марьинки и Волновахи на Великую Новосилку это - куда как целесообразней... Тем более, что на сегодняшний день и у тех и у других, мало что получается...
Теперь о Запорожским направлении...
Очевидно, что командование войск противника таки готовится к активным наступательным действиям с предварительным массированным огневым поражениям передовых позиций и тылов подразделений ВСУ по общей дирекции от Полог на Гуляйполе, а так же из района юго-восточнее Гуляйполя туда же. И причина таких действий тоже понятна. Пологовская группировка просто не может продвигаться вперёд на северо-восток пока у неё на левом фланге висят украинские войска в районе Гуляйполя и Орехово... Собственно потому она и активизировала в последние дни авиаразведку по двум основным "осям" - Орехово - Комышуваха и Гуляйполе - Ясная Поляна... Намечается, что вся эта активизация противника произойдёт буквально "сегодня-завтра"... Пока, она всё время переносится... украинской артиллерией, которая в тамошних степях достаточно "хорошо видит" подтягивающиеся тактические группы противника и соответственно лупит по ним достаточно зряче и успешно.
На Херсонском направлении, пока ничего из разряда вон выходящего не случилось. Массированные перестрелки. Противник "немного притормозил" на Криворожском направлении, перегруппировывается. Явно, продвижение в сторону дороги Кривой Рог - Никополь ему всё никак "не даётся", пытается "нарастить усилия"...
Подитоживаем...
Противник ещё может где-то "местами" наступать (например, в районе Северодонецко-Лисичанской агломерации)...и он обязательно это будет пытаться делать, страясь установить свой контроль на максимально большей территории Украины и нанести ВСУ хотя бы локальное, но поражение (это ему надо по внешнеполитическим мотивам). Но, уже сегодня признаки следующей - 3-й фазы "специальной военной операции на Украине", видны достаточно отчётливо...
Машовец