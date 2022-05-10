Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти у Харківській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"У результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+57 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар10.05.2022 19:05 Відповісти Посилання
+50 Саша Пончик
показати весь коментар10.05.2022 19:08 Відповісти Посилання
+48 Саша Пончик
показати весь коментар10.05.2022 19:02 Відповісти Посилання
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Можу помилятись, але мені здається, що в Харьків вже арта русні не дістане, отже менше прильотів та обстрілів
Или кацапские пердаки пылают
P.S. насчёт Байрак шутку понял, конечно.
Слава нації
Смерть москалям