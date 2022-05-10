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Новини Війна
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Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

війна

Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти у Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - українці трактором тягнуть трофейну бронемашину вздовж багатокілометрової розбитої колони армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6790) Харківщина (6054) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+57
Продолжает сыпаться под Харьковым москальня. А наши похоже действуют аккуратно - учатся используя новое вооружение и технику. Ну и правильно главное - человеческие жизни...
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10.05.2022 19:05 Відповісти
+50
В мацкве парад был похож больше на похорон чем на парад.
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10.05.2022 19:08 Відповісти
+48
Гарнi новини. Слава ЗСУ!
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10.05.2022 19:02 Відповісти
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Гарнi новини. Слава ЗСУ!
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10.05.2022 19:02 Відповісти
Гоните их до границы
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10.05.2022 19:03 Відповісти
с Китаем
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10.05.2022 19:12 Відповісти
Продолжает сыпаться под Харьковым москальня. А наши похоже действуют аккуратно - учатся используя новое вооружение и технику. Ну и правильно главное - человеческие жизни...
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10.05.2022 19:05 Відповісти
Там ліси від Харкова і майже до кордону. Втриматись там москалям найважче всього.
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10.05.2022 19:15 Відповісти
Или наоборот. Они ведь также могут использовать ДРГ, беспилотники, авиацию, опорные пункты с учетом характера лесистой местности. Значит силенок им не хватает и взять не откуда - наши их уже третью неделю(если не больше) под Харьковым щимят.
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10.05.2022 19:20 Відповісти
По имеющейся информации, правительство РФ не довольно проведенным парадом 9 мая и реакцией граждан страны на него. Изначально, с целью поднятия боевого духа и имиджа армии (в том числе для увеличения желающих подписать контракт в ВС РФ), ставилась задача провести парады по всей стране и показать "могучую и непобедимую армию" в условиях "специальной военной операции". Однако вместо этого было продемонстрировано отсутствие парадных расчетов боевых подразделений (что в очередной раз подтверждает действительно огромные потери среди личного состава), отсутствие новых и скудное количество уже имеющихся образцов вооружения и военной техники.
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10.05.2022 19:05 Відповісти
В мацкве парад был похож больше на похорон чем на парад.
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10.05.2022 19:08 Відповісти
Если бы там была боевая техника, то реакция граждан была намного хуже, чем она есть без техники. Все бы сказали, что она тут делает, почему она здесь, а не там, где надо. Все правильно провели парад с реконструкцией Стрелкова, лучшее что могли сделать. Намного интереснее внешний вид так называемой элиты. Побитые собаки, которых загнали в угол, и они сжались в клубок.
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10.05.2022 19:09 Відповісти
На жаль ще дістане Треба вигнати мокшів за лінію Прудянка-Веселе для цього.
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10.05.2022 19:09 Відповісти
Хоча б на дальність градів, а це значить до кордону. Хай береже Господь хлопців.
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10.05.2022 19:14 Відповісти
Блін, а я зі студентами в Веселому картоплю збирала...
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10.05.2022 19:15 Відповісти
А в Слатино ми буряки школярами сапали... . Я відмовляюся в це вірити! Так само я не вірю, що над п'ятьма поверхів наді мною впхалася ракета, яка дивом не розірвалася! Жінці в кухні відірвало ногу. За кілька днів вона померла. ,Це якийсь сюр, який ми маємо пережити!
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10.05.2022 19:30 Відповісти
тримайся
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10.05.2022 20:52 Відповісти
питяння лічених днів, кацапня там позалишала маленькі гарнізони, основна орда вся на Донбасі
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10.05.2022 19:16 Відповісти
І то, 50% срочники ордло
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10.05.2022 19:19 Відповісти
І це ще не все, що трапилось в районі Харкова.
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10.05.2022 19:09 Відповісти
не стоит дальше расписывать...
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10.05.2022 19:10 Відповісти
Сподіваюсь, щось дуже-дуже добре і, головне, з великою кількістю "перевиховання" кацапів😉
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10.05.2022 19:13 Відповісти
*"перевихованих"
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10.05.2022 19:15 Відповісти
*мертвих
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10.05.2022 19:36 Відповісти
Липцы говорят наш!
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10.05.2022 20:06 Відповісти
Well done!

Можу помилятись, але мені здається, що в Харьків вже арта русні не дістане, отже менше прильотів та обстрілів
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10.05.2022 19:09 Відповісти
Там кругом Козачої лопані суки окопались. Звідтіля постійні обстріли, але й по ним наскільки знаю декілька раз круто прилітало з великими жертвами. Та вони постійно лізуть через кордон
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10.05.2022 19:11 Відповісти
В Азовском море что-то дымит. (снято со стороны лаптестана пол часа назад)
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10.05.2022 19:17 Відповісти
Гори, гори ясно!)
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10.05.2022 19:21 Відповісти
Це дуже цікаво, але чим би ми могли туди дістати, якщо це знято з кацапстану?
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10.05.2022 19:27 Відповісти
турецкий то ли танкер,то ли сухогруз горит
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10.05.2022 19:27 Відповісти
Авианосец" Кузьма" на подходе?
Или кацапские пердаки пылают
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10.05.2022 20:05 Відповісти
А лисички взяли спички - море синее зажгли
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10.05.2022 20:27 Відповісти
Десь читав що якийсь сухогруз з зерном. Точно не пам"ятаю- ніби срана еллада.
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10.05.2022 20:53 Відповісти
Судя по карте там 5 сёл под орками (Бутенково, Черняки, Украинское, Михайловка и Петровка) без дороги к их позициям. Или там сейчас бег с препятствиями, или ждём новых пачек пленных
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10.05.2022 19:18 Відповісти
Їх там вже давним-давно нема. Ця територія офіційно не звільнена тому що туди не зайшли наші війська.
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10.05.2022 19:30 Відповісти
"...та Байрак" - а нет ли там села с названием "Тар" ?
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10.05.2022 19:28 Відповісти
Русская Лозовая как-то режет ухо. Вот её и надо бы переназвать..
P.S. насчёт Байрак шутку понял, конечно.
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10.05.2022 20:08 Відповісти
Руська, все вірно. Кацапи до Русі як індіанці - до Індії.
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10.05.2022 20:15 Відповісти
"русская"- це ненадовго.
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10.05.2022 20:55 Відповісти
Вообще-то она Руська. И это совсем не равно "Русская". Думаю теперь и не будет этой херни в назве.
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10.05.2022 23:48 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 19:31 Відповісти
Женіть орків прямо під землю
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10.05.2022 20:03 Відповісти
До кордона по кордону до Луганска. Не спешить, а главное истреблять живую силу, базы и склады. Выйти бы на Волчанск. тогда летит все снабжение Изюмской операции.
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10.05.2022 20:11 Відповісти
Русские Тишки освободили от руSSких фашистов... Как будто я был в коме бразильского сериала!
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10.05.2022 21:03 Відповісти
Оригінальні назви: Руська Лозова, Руські Тишки (не російські чи росіянські!)
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10.05.2022 22:03 Відповісти
 
 