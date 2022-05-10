Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти у Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - йдеться у повідомленні.

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