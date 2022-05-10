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Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної Росії

права,оон,рада,людини

Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість Росії, членство якої в цьому органі призупинили за війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", - повідомила пресслужба Ради з прав людини.

В МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.

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Нагадаємо, 7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

Чехія після цього подала свою кандидатуру, щоб замінити Росію в цьому органі.

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ООН (3378) права людини (613) Чехія (1655) Рада з прав людини (5)


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Чехам вітання...
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10.05.2022 19:19 Відповісти
так, Чехам вітання! в Празі засилля московитів, але чехи справляються! В економіці теж безліч тварюк(
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10.05.2022 20:01 Відповісти
кацапов автоматом перевели в общество защиты животных...
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10.05.2022 19:20 Відповісти
В качестве подзащитных.
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10.05.2022 19:24 Відповісти
хана животным...
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10.05.2022 19:35 Відповісти
Ага, а Іспанія в вже давно.
https://www.facebook.com/100041856016707/videos/708821460456192 Кур-р-р-рва...
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10.05.2022 19:25 Відповісти
Любая контора бюрократов худеть не любит. Толку от них 0. Зато бюджет хороший и работа не пыльная.
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10.05.2022 19:35 Відповісти
Земан нап'ється, коли протверезіє.
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10.05.2022 19:52 Відповісти
молодцы чехи!
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10.05.2022 21:37 Відповісти
 
 