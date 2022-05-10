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Новини Війна
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Путін передав розвідку і планування війни проти України від ФСБ до ГРУ, – розслідувачі

шойгу,путін

Кремль поставив на чолі розвідувальних операцій в Україні військову розвідку ГРУ замість П’ятого директорату ФСБ.

Про це йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, які займаються питаннями російських спецслужб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За даними Солдатова і Бороган, російський президент Володимир Путін позбавив Федеральну службу безпеки РФ будь-якої ролі в розвідці та плануванні війни проти України. Він передав ці функції першому заступнику голови Головного розвідувального управління МО РФ Володимиру Алєксєєву.

Саме Алєксєєва влада Великої Британії та Європейського Союзу звинувачує в підготовці й розробці операції з отруєння родини Скрипалів у Солсбері у 2018 році. Також уряд США запровадив проти Алєксєєва санкції через його причетність до кібератак на Демократичну партію США і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Як один із доказів журналісти наводять матеріал кремлівського медіа "Царьґрад ТВ", де показували головних командувачів так званої "спецоперації" в Україні. Окрім генерала Олександра Дворнікова, командувачів військовими округами та великими з’єднаннями, кремлівські пропагандисти окремо виділили Алєксєєва – як відповідального за розвідку так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

Солдатов і Бороган пояснюють, що таке публічне оголошення має на меті посунути від влади ФСБ, насамперед очільника П’ятого директорату Сергія Бєсєду від будь-якої ролі у війні. За їхніми словами, відсутність народної підтримки окупації (як обіцяли у звітах Путіну) та доступ західних шпигунів до російських планів напередодні вторгнення зіпсували становище спецслужби в очах Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна немає можливості вийти з війни, - Байден

Алєксєєв вирізняється на тлі решти російських командирів тим, що він є вихідцем з військового спецназу – 14 директорату ГРУ МО. Це доволі прямолінійні та брутальні спецпризначенці, які не віддають перевагу "витонченим спецопераціям". Алєксєєв був особисто залучений до військових дій російської армії в Сирії та на Донбасі (до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року). Колеги описують його як самовпевненого і схильного до бездумної жорстокості.

Окремо розслідувачі зазначили, що Бєсєду спершу кинули за ґрати в СІЗО "Лєфортово", де в сталінські часи тримали всіх, хто потрапив у неласку Кремля. Але потім його публічно показали на похоронах одного генерала, але назвали його як "в.о. голови П’ятого директорату ФСБ".

На думку Солдатова і Бороган, Путін цим жестом намагається дати фальшивий сигнал російським елітам, які починаються сумніватися в здатності Путіна довести до ладу ситуацію, що "все йде по плану" з війною проти України. Мовляв, усілякі "чутки про чистки спецслужб є лише чутками". Водночас, джерела Солдатова і Бороган твердять, що Бєсєду фактично позбавили будь-яких повноважень, а серед співробітників ФСБ середнього щабля провели арешти та обшуки на квартирах.

Також читайте: Путін вважає, що армія Росії "сражается на своей земле"

Автор: 

путін володимир (24127) росія (66104) ФСБ (1459) ГРУ (90)


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Топ коментарі
+49
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10.05.2022 19:27 Відповісти
+39
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10.05.2022 19:23 Відповісти
+38
Мы все знаем картину Эдварда Мунка "Крик". я не художник, но назвал бы вот эту картину 👇 - "Страх"
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10.05.2022 19:34 Відповісти
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10.05.2022 19:23 Відповісти
Це вони так злорадствують, що в них ноги є, а в любімих вже нема? Зараховано.
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10.05.2022 19:33 Відповісти
Декацапизація та дегандонизація вкрай потрібні.
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Патріотічіскій канкан. Уличный дневной вариант. В вечернюю форму одежды трусы не входят.
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10.05.2022 19:43 Відповісти
зігують ногами
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10.05.2022 20:31 Відповісти
смена позиций у смоктуновских...69 оно и на луне 69...
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10.05.2022 19:24 Відповісти
разведчики-шпилеры Баширов и Петров
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10.05.2022 19:46 Відповісти
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10.05.2022 19:24 Відповісти
на азовстали половина если не все из высших ахметовских менеджеров были ватными колаборантами - так что пусть рыжий теперь не ноет что разбомбили комбинат
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11.05.2022 03:02 Відповісти
Це лише переливання з пустого в порожнє...
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10.05.2022 19:25 Відповісти
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10.05.2022 19:27 Відповісти
Хороші узькі і *нармальниє укрАінци* будуть вилазити зі всіх щелєй, може так трапитись, що це навіть ТИ, і вони всі будуть писати дичину про *давайтє мірітся* а то аміріканци пабідят... КАЦАПИ ЗДОХНІТЬ ТВАРІ!
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10.05.2022 19:32 Відповісти
C какого это говно решило что оно моральный авторитет и может читать остальным нотации?
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10.05.2022 19:51 Відповісти
Мы все знаем картину Эдварда Мунка "Крик". я не художник, но назвал бы вот эту картину 👇 - "Страх"
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Слава богу, что фотографии не передают запах!)))
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10.05.2022 19:48 Відповісти
куйло тут дуже на Чикатило схожий.
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10.05.2022 20:05 Відповісти
рашистам це не допоможе. Звичано наш Буданов шо є , шо немає, але нам допомагають розвідки США і Британіі, а проти них у рашистів кишка тонка.
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10.05.2022 19:35 Відповісти
Это там где "шпили- вили" ? Да, ведать с мозгами у бункерфюрера совсем плохо
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10.05.2022 19:40 Відповісти
" Павуки у бункері у ***..." !?
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10.05.2022 19:41 Відповісти
*****, хватит уже в своем борделе кровати двигать. Слейся с остатками "лица", пока совсем не обосрался на весь мир.
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10.05.2022 19:44 Відповісти
В деревянном сортире зачерпнули говно из одного очка и перекинули в другое. По кацапским понятиям эффективность повышается))
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10.05.2022 19:46 Відповісти
Самое тупое что можно было сделать,еще бы в МВД передал.
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10.05.2022 19:48 Відповісти
Путин ищет надежных и исполнительных. Так было с Дворниковым, который заменил более рискового и интеллектуального Герасимова, так теперь с ГРУ вместо хитрожопых ребят из ФСБ.
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10.05.2022 19:49 Відповісти
На кацапії потрібна термінова депутінізація , бо на всіх фото , ботоксне
чмо виглядає так , ніби в нього повні штани говна
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10.05.2022 20:00 Відповісти
**@нутым нет покоя.. Ничего, упокоим!
И ещё - выпьем "Чернігівське" по 15 гривень на Красной площади.
P.S. Доповідаю: намагався застовбити площу 2х2м там під палатку - місць вже нема, усе розподілено.
Слава нації! Смерть ворогам!
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10.05.2022 20:20 Відповісти
Судя из Wikipedia, оказывается, что этот Алексеев из Винницкой обл……омоскалился ****…….
Почему-то вспомнилось: коней на переправе не меняют(с)=>подозреваю, что ВСУ поможет и этот Алексеев - не фартовый….
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10.05.2022 20:50 Відповісти
Начнётся Заруба между чекистами и гэрэушниками.
Или просто усилится…
А лучше смертный бой…
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10.05.2022 20:58 Відповісти
она уже идет только между чекистами(газпром) и военными(шойгу) точнее МО..
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11.05.2022 01:32 Відповісти
Можно было сразу ЦРУ или МИ-6 отдать и отползать в сторону морга
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10.05.2022 21:59 Відповісти
Со Скрипалями московиты облажались знатно - жгите ещё, дебилы.
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10.05.2022 22:24 Відповісти
Значит Герасимов таки нехило ранен в ногу.
В ведь даже ранение в жопу многое меняет в голове.
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10.05.2022 22:26 Відповісти
 
 